Amazon liquida sus productos más solicitados con rebajas de hasta el 70 %: las mejores ofertas del día

Acaba de empezar un nuevo mes: el mes por excelencia de los enamorados y, además, el favorito de muchos por ser más llevadero. No solo porque es más corto… sino también porque está lleno de oportunidades irresistibles.

En estos días en los que los corazones y el rojo acaparan la atención, también lo hacen los porcentajes más jugosos de descuento. Por eso, más allá de proponerte ideas de regalos para San Valentín con precios realmente competitivos, hemos seleccionado una serie de productos que, ahora mismo, están en su precio mínimo —y no sabemos cuánto tiempo durarán.

Desde la freidora de aire más solicitada, con casi un 50 % de descuento, hasta los calcetines térmicos -perfectos para cualquier plan invernal- rebajados a 9 €, gracias a un 40 % de descuento, y más... ¡mucho más!

Los mejores chollos del día: desde el 30 hasta el 70 % de descuento

Para que no se te escape nada, desde ESNCIAL te hemos preparado una pequeña recapitulación con las mejores ofertas y descuentos del momento. ¡Empezamos!

De 130 a 67 euros: la freidora de aire de Bosch con 7 programas

No es la primera vez que hablamos de lo práctica que resulta una freidora de aire -ni de las comparativas que hemos hecho para señalar cuáles son las mejores del mercado-, pero debemos reconocer que, cuando elaboramos esos listados, todavía no conocíamos esta joya de Bosch.

Ahora, con casi un 50 % de descuento, puedes hacerte con una freidora de aire versátil, potente y muy fácil de usar. Cuenta con una capacidad de 6,1 litros, ideal para preparar hasta cuatro raciones, y con siete programas automáticos que permiten cocinar desde patatas fritas hasta carnes, pescados o verduras de forma rápida y saludable. ¿Lo mejor? Además de cocinar sin apenas aceite, es sencilla de limpiar y perfecta para el día a día.

Amazon rebaja a 26 euros (antes 55): las zapatillas Puma Smash que rozan las 100.000 valoraciones positivas

Hay clásicos que nunca fallan, y las Puma Smash V2 son uno de ellos. Estas zapatillas con más de 100.000 valoraciones se han convertido en un icono gracias a su comodidad, versatilidad y facilidad para combinar con cualquier look, desde ropa deportiva hasta vaqueros o pantalones más formales. Inspiradas en las zapatillas de tenis de los años setenta, las Smash V2 L apuestan por una estética minimalista que nunca pasa de moda.

Están confeccionadas en piel de alta calidad y cuentan con una suela de goma que ofrece buena tracción y amortiguación para el día a día. Además, su plantilla SoftFoam+ proporciona un confort duradero incluso tras horas de uso. Ligeras, suaves y con ajuste firme, son ideales para acompañarte en cualquier rutina diaria cómoda.

Con un 40 % de descuento: así es el juego de 103 brocas y puntas de atornillar de titanio

Si más que un taladro/atornillador eléctrico lo que necesitas es un juego de broncas o puntas de atornillar de titanio… siempre puedes optar por esta opción de Bosch que roza las 6.000 valoraciones y que, a la vista está con las valoraciones, se ha convertido en el gran favorito de los usuarios por lo completo que está.

Por menos de 10 euros: cinco pares de calcetines térmicos

Decir adiós a los pies fríos es más fácil de lo que parece con este pack de cinco calcetines térmicos, pensados para ofrecer confort y calor durante todo el día. Son ideales tanto para el uso diario como para actividades al aire libre, como running o senderismo.

Y ahora, con un 40 % de descuento, se convierten en una compra inteligente para afrontar los meses más fríos sin renunciar a la comodidad. Un básico funcional, duradero y perfecto para cualquier ocasión

Por solo 12 euros: el sérum anti frizz encargado de dar un plus de brillo a tu melena

Este serum es, literalmente, magia en formato líquido. Diseñado para todo tipo de cabellos, aporta brillo inmediato, suavidad y un acabado pulido desde la primera aplicación. Basta con una o dos pulsaciones para combatir el encrespamiento, proteger el cabello del calor y de la humedad y mejorar visiblemente el aspecto de la melena.

Además, no necesitas aplicarlo tras cada lavado: su efecto dura hasta diez lavados, algo poco habitual en este tipo de productos. Un imprescindible low cost que cumple -y supera- expectativas.

De 73 a 39 euros: di sí al calefactor ligero De'Longhi con distintas potencias y termostato de seguridad

El frío dejará de ser un problema gracias a este elegante calefactor ultracompacto de De’Longhi. Diseñado para adaptarse a cualquier estancia, puedes colocarlo en la habitación que prefieras y, gracias a sus dos niveles de potencia, calentar de forma eficiente —sin gastar de más— espacios pequeños y medianos de hasta 60 metros cuadrados, proporcionando un calor suave y constante.

Además, está listo para usar sin necesidad de montaje y, gracias a sus prácticas asas, su diseño ligero permite moverlo fácilmente de una habitación a otra con total comodidad.

Con un 43 % de descuento: el monitor de gaming de Asus con soporte

Si buscas potencia, rendimiento y una experiencia visual de alto nivel, este monitor gaming de ASUS es una oportunidad difícil de dejar pasar. Con 31,5 pulgadas y conexión USB Tipo-C, está pensado tanto para el trabajo diario como para sesiones de gaming exigentes.

Su tecnología avanzada de seguimiento de escala de grises garantiza colores más uniformes y precisos, ofreciendo una imagen fluida y envolvente. Y ahora, con un 43 % de descuento, se presenta como una alternativa perfecta para quienes quieren dar un salto de calidad sin disparar el presupuesto.

De 30 a 15 euros: la sudadera de Jack & Jones de las 7.000 valoraciones sobresalientes

Un básico que nunca falla. Esta sudadera de Jack & Jones, confeccionada en algodón suave y cálido, cuenta con un diseño clásico de cuello redondo que encaja en cualquier armario. Cómoda, versátil y fácil de combinar, es perfecta tanto para looks relajados como para el día a día.

Y ahora, con un 50 % de descuento y más de 7.000 valoraciones sobresalientes, se convierte en una compra segura que usarás una y otra vez.

Con más de 100 euros de rebaja: la plancha de pelo de ghd Chronos

La ghd Chronos es una de las planchas más avanzadas de la firma, y no es casualidad. Gracias a su tecnología HD motion-responsive, mantiene un calor constante y preciso, logrando un alisado pulido en una sola pasada.

Permite crear desde lisos perfectos hasta ondas y rizos definidos, con resultados que duran hasta 24 horas. Además, ofrece hasta un 85 % más de brillo y reduce el encrespamiento, cuidando el cabello en cada uso. Con más de 100 euros de descuento, es el momento ideal para invertir en una herramienta profesional.

Los contenidos publicados en la sección de ESNCIAL ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.