¿Uñas quebradizas? Este sérum milagroso promete endurecerlas en solo 7 días

A todas nos gusta lucir unas uñas bonitas y con los colores de la temporada. Pero, ya sean unas acrílicas, una manicura con colores pastel o una francesa... hay muchos esmaltes que pasan factura a las uñas.

Por ello, siempre es conveniente tener un sérum reparador de uñas, igual que tienes un quitaesmalte. En el mundo del cuidado personal la variedad de productos es inmensa, ya sea para la piel, el cabello, los dientes y, por supuesto, también las uñas. Por ello, antes de que te pongas a buscar, te ponemos la solución fácil con los sérums reparadores y fortalecedores mejor valorados.

Y, como siempre es mejor prevenir que curar... también te dejamos los mejores hábitos para que te cuides las uñas y puedas tenerlas lo mejor posible en el tiempo.

Los mejores hábitos para cuidarte las uñas:

Usa tijeras de manicura o un cortaúñas con filo adecuado. Además, recórtalas en línea recta y redondea las puntas en una curva suave, para que así cuando crezcan no te rocen la piel

Mantén las uñas limpias y secas. Esto impedirá que crezcan gérmenes bajo las uñas. El contacto repetido o prolongado con el agua puede quebrantarlas.

Aplica una capa protectora si te haces las uñas. La aplicación de un endurecedor de uñas puede ayudar a fortalecerlas.

Retira hacia atrás la cutícula, pero no la cortes. Las cutículas de las uñas hacen de escudo protector, por lo que en vez de recortarlas, simplemente empújalas hacia la base de la uña.

Usa desmaquillantes suaves sin acetona. Este producto debilita la queratina de las uñas y las resecan.

Déjalas respirar. Aunque te encanten las uñas pintadas, es conveniente dejarlas respirar al natural, sin ni siquiera esmaltes con tratamiento. Además, intenta no pintártelas y desmaquillártelas más de una vez por semana.

El sérum para lucir unas uñas fuertes este verano

Este sérum se ha convertido en el tratamiento más eficaz para nutrir y fortalecer las uñas. Es un tratamiento que se tiene que aplicar a diario para notar los resultados en tan solo una semana.

Los ingredientes principales de este impresionante sérum es el aceite de jojoba y almendra. El aceite de jojoba especialmente valorado para recuperar daños radicales y proteger para el futuro, además de que cuida de la piel alrededor de la propia uña, para presumir de unas cutículas sanas. Por otro lado, el aceite de almendras puede devolverle el brillo y mejorar su apariencia, además de reforzar su consistencia. Igual que lo hace en los cabellos.

Aunque tengas unas uñas que tienden a descamarse, con este sérum notarás una diferencia y las roturas serán problema del pasado.

Es un producto supersencillo de aplicar. Simplemente, tienes que ponértelo como si se tratara de un pintauñas corriente, con la tranquilidad de que va a ser muy beneficiosos tanto para tus uñas como tus cutículas.

Opi Repair, uno de los sérums reparadores más recomendados

La marca Opi, conocida por su gran variedad de pinta uñas, también cuenta con un reparador de uñas de calidad. De hecho, es uno de los mejor valorados en Amazon, con 5 .121 valoraciones positivas. Como este suplemento de magnesio para mejorar la concentración.

Con tecnología patentada Ulti-Plex repara la estructura de la queratina de la uña hasta en un 99%. Así, ayuda a reforzar la uña hasta cuatro veces más fuerte en seis días.

Este tratamiento de uso diario da resultados en una semana si lo aplicas una vez al menos cada día. Además, este sérum seca al instante, por lo que lo puedes aplicar en cualquier momento, incluso antes de irte a dormir.

Un tratamiento más económico

Sabemos que tu salud no tiene precio. Pero, si prefieres ahorrarte unos euros, este reparador de Cutex garantiza la reparación de tus uñas.

Para ello, debes aplicar sobre las uñas al menos dos veces al día. Masajear para que penetre en la uña, en el borde y la cutícula.

Entre sus ingredientes, están aceites de almendras dulces, aceites de jojoba, agua marina o hidroxidodecil.

Pese a este cuidado más seguido, también garantiza resultados tras una semana de uso.

Mylee sérum, repara y potencia el crecimiento de la uña

El sérum de Mylee no solo fortalece y repara las uñas, sino que también promueve un crecimiento más fuerte, largo y sano.

Con aroma fresco de sandía, contiene aceite de almendras y las vitaminas A, E, F y B5 para dar un mayor brillo a la uña. Además de que también nutre las cutículas.

Al igual que los otros sérums, es muy sencillo de usar. Basta con aplicar un poco de sérum en el cepillo incorporado y masajear las uñas y las cutículas. Para notar los resultados, debes utilizarlo diariamente o tan a menudo como sea necesario.

