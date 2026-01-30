Así es el smartwatch que ha conquistado a Sara Baceiredo: potente, elegante y con la mejor precisión

Asociar a Sara Baceiredo con el deporte no es nada nuevo. Y es que la influencer vasca se ha convertido en una de las referentes de su gremio en el mundo fitness y en el estilo de vida sana. Ya sea por sus rutas en bici, sus viajes de fin de semana para correr maratones o por sus días frenéticos que parecen que duran más de 24 horas, Sara Baceiredo podría ser un ejemplo de productividad personificado. Y si hay un complemento que nunca le falta, ese es su smartwatch.

Como embajadora de Huawei, Sara Bace (@sarabace) siempre luce en su muñeca un reloj inteligente de la marca en el que registra cada sesión de entrenamiento. Después de semanas de espera, la marca lanzó su último reloj inteligente que marcará un antes y un después: con la mayor precisión de GPS, combina la mejor inteligencia posible en un diseño clásico que recuerda a los modelos tradicionales como este de Tommy Hilfiger. En resumen, lo mejor de los dos mundos.

Si buscas un reloj inteligente que encaje con un estilo activo, que sea fiable en entrenamientos y que también luzca en tu día a día, el Huawei Watch GT 6 es una apuesta segura. Y si Sara Baceiredo lo ha elegido como compañero en su estilo de vida fitness, no es casualidad.

Lo primero que llama la atención es su aspecto: elegante, con acabados en acero y distintas opciones de correas. Un diseño que no parece deportivo, lo puedes llevar con ropa de gimnasio o con un look urbano o incluso de oficina.

Su pantalla AMOLED es nítida incluso bajo el sol, así que da igual si entrenas al aire libre o en interior.

El reloj está repleto de sensores que monitorizan desde la frecuencia cardíaca hasta la calidad del sueño. También mide la temperatura de la piel y analiza la recuperación tras el esfuerzo. Para quienes entrenan a menudo, estos datos ayudan a evitar lesiones y a mejorar cada sesión. Y otro dispositivo imprescindible para Sara Baceiredo, es un masajeador para deshinchar las piernas cansadas.

Incluye GPS integrado, perfiles para más de cien deportes y resistencia al agua para que lo uses nadando o en exteriores sin miedo. Todo ello sin descuidar la parte práctica: notificaciones, llamadas y música directamente desde la muñeca.

Uno de sus mayores atractivos es la batería: hasta tres semanas en el modelo grande con uso normal. En un mercado donde cargar el smartwatch casi a diario es la norma, esta autonomía es un punto decisivo.

Y es que más allá de medir con precisión infinidad de aspectos sobre tu salud. Este smartwatch es mucho más: analiza tu bienestar emocional. El reloj categoriza tus emociones en 12 tipos de sutiles estados a lo largo de varias dimensiones, que se visualizan en varias formas de flores.

Por si fuera poco, este modelo está disponible en ocho colores diferentes, pudiendo así "personalizarlo" hasta hacerte con el reloj que más te defina.

