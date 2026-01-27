Las mejores ofertas del día en Amazon: desde el 30 % hasta el 88 % de descuento

Estamos en la recta final del primer mes de 2026 y lo afrontamos con puro optimismo… al que contribuyen, sin duda, las mejores ofertas diarias. Y es que Amazon es ese espacio donde las rebajas cotidianas nos permiten descubrir hallazgos de lo más virales a través de la rutinaria búsqueda de enseres básicos e infalibles. Eso sí, esta vez hemos aprendido la lección —y te recomendamos seguir nuestro ejemplo—. Por una vez, no vamos a dejar escapar la oportunidad de conseguir la cafetera superautomática De’Longhi a su precio mínimo histórico o el termo low cost que está arrasando en TikTok y que rivaliza con Stanley.

Para evitar que estas oportunidades se nos escapen, hemos decidido reunir una cuidada selección de artículos que ya han alcanzado -o rozan peligrosamente- su precio mínimo histórico.

Desde un 30% hasta un 88% de descuento: estas son las mejores ofertas diarias, 27 de enero, de Amazon

¿El resultado? Un listado imprescindible con las ofertas diarias de Amazon que merece la pena fichar desde ya y que desde ESNCIAL queremos compartir contigo. Porque saber aprovechar las buenas ofertas (como estas) también es importante.

Por solo 26 (antes 40 euros): la camiseta Under Armour más solicitada para entrenar

Disponible en varias tonalidades, esta camiseta de manga larga de Under Armour se convierte en la aliada perfecta para el día a día. Su tejido de secado rápido elimina el sudor y el olor, un detalle que la diferencia de otras camisetas deportivas o térmicas.

Además, incorpora paneles de malla estratégicamente ubicados que garantizan una ventilación óptima sin sacrificar ni un ápice de comodidad. Ideal para mantenerte fresco y seco en cualquier momento.

De 500 a 129 euros: el robot aspirador y fregasuelos 3 en 1 de Lefant

Si buscas un suelo (y otras superficies de la casa) relucientes... te encantará probar con este robot aspirador que te permitirá planificar la limpieza de tu hogar. ¿Cómo? Aspirando la suciedad acumulada e, incluso, fregando el suelo. Se puede programar y, además, cuenta con un sistema que no solo resulta ideal para trazar distintas rutas, este robot te ayudará a evitar que no queden áreas olvidadas ni limpiezas repetidas.

Por 16 euros: el sérum de noche Revitalift Laser con retinol puro

Con más de dos mil unidades compradas en solo unas horas y un descuento superior al 30 %, este sérum de noche con retinol puro está revolucionando el cuidado de la piel. ¿Lo mejor? Su fórmula es capaz de corregir todo tipo de arrugas, incluso las más profundas, en el 100 % de las mujeres.

De 550 a 374 euros: la Smart TV de 65 pulgadas con control de voz y más de 4.000 valoraciones

Cuando pensábamos que no había oferta capaz de dejarnos boquiabiertos, dimos con esta televisión Hisense de 65 pulgadas a su precio mínimo histórico. Con excelentes valoraciones, destaca por la calidad superior de imagen y sonido que ofrece, capaz de transformar cualquier contenido (desde los clásicos hasta las últimas novedades en streaming) en una experiencia 4K impresionante.

Cada píxel se optimiza al máximo para sacar todo el potencial del televisor, ofreciendo una claridad cristalina, diálogos nítidos y un gran nivel de detalle. A ello se suman efectos de sonido envolventes y realistas que elevan el impacto de tus escenas y eventos favoritos.

Con un 43 % de descuento: la maleta Samsonite Airea de Spinner con más de 100 euros de rebaja

Con una rebaja de más de 90 euros, la maleta Samsonite Airea se cuela entre las ofertas del día con un atractivo 43 % de descuento. Este modelo extensible, que bebe de la tendencia actual de los bolsillos de parche y las ruedas empotradas, destaca por su ligereza y su sorprendente capacidad interior.

Una opción práctica y actual para quienes buscan viajar con comodidad sin renunciar al diseño.

Amazon rebaja a 30 euros: las zapatillas Puma Smash que rozan las 100.000 valoraciones positivas

Hay clásicos que nunca fallan, y las Puma Smash V2 son uno de ellos. Estas zapatillas se han convertido en un icono gracias a su comodidad, versatilidad y facilidad para combinar con cualquier look, desde ropa deportiva hasta vaqueros o pantalones más formales. Inspiradas en las zapatillas de tenis de los años setenta, las Smash V2 L apuestan por una estética minimalista que nunca pasa de moda.

Están confeccionadas en piel de alta calidad y cuentan con una suela de goma que ofrece buena tracción y amortiguación para el día a día. Además, su plantilla SoftFoam+ proporciona un confort duradero incluso tras horas de uso. Ligeras, suaves y con ajuste firme, son ideales para acompañarte en cualquier rutina diaria cómoda.

Con casi 100 euros de rebaja: Amazon rebaja a precio mínimo la plancha ghd Gold para un cabello liso y brillante

Esta versátil plancha de ghd cuenta con un diseño redondeado, perfecto para lograr con facilidad rizos con cuerpo y ondas de aspecto natural. Las placas flotantes contorneadas permiten un peinado fácil y suave, sin importar el tipo o la longitus de tu cabello.

Todo ello, sin dañar tu melena; con su uso, notarás como la melena luce más lisa, suave y sana. De ahí a que sea perfecta para crear ondas sueltas, rizos llenos de vida y looks brillantes y elegantes.

El sérum d'alba con 30.000 valoraciones sobresalientes, perfecto para tener una piel tersa

Las trufas blancas es un suero en spray lujoso que combina la riqueza de la trufa blanca con una fórmula ligera y refrescante. Este sérum está diseñado para proporcionar una hidratación profunda mientras rejuvenece y revitaliza la piel, dejándola con un acabado radiante y saludable.

De 73 a 39 euros: di sí al calefactor ligero De'Longhi con distintas potencias y termostato de seguridad

El frío dejará de ser un problema gracias a este elegante calefactor ultracompacto de De’Longhi. Diseñado para adaptarse a cualquier estancia, puedes colocarlo en la habitación que prefieras y, gracias a sus dos niveles de potencia, calentar de forma eficiente —sin gastar de más— espacios pequeños y medianos de hasta 60 metros cuadrados, proporcionando un calor suave y constante.

Además, está listo para usar sin necesidad de montaje y, gracias a sus prácticas asas, su diseño ligero permite moverlo fácilmente de una habitación a otra con total comodidad.

Con más de 10.000 compras en las últimas horas: la aspiradora sin cable más deseada

Con cerca de 4.000 valoraciones sobresalientes, esta aspiradora inalámbrica destaca por su versatilidad y eficacia. Diseñada para adaptarse a cualquier superficie —desde alfombras hasta todo tipo de suelos—, resulta especialmente eficaz a la hora de eliminar pelos de mascotas, pelusas y hasta la más mínima mota de polvo. Una aliada práctica y funcional que convierte la limpieza diaria en una tarea mucho más sencilla.

De 160 a 18 euros: los auriculares estilo open ear impermeables que están siendo tendencia

Gracias a la tecnología de conducción ósea, estos auriculares inalámbricos open ear te mantienen conectado. A diferencia de los modelos tradicionales, su diseño abierto permite que escuches tu música mientras captas el sonido del entorno, como coches o timbres de bicicleta.

Es la solución perfecta para auriculares running, ciclistas y peatones que buscan seguridad. Disfruta de podcasts y llamadas con estos cascos inalámbricos sin desconectarte de la realidad.

De 90 a 59 euros: 24 recambios para maquinillas de afeitar con cinco hojas y recortadora

Con más de 4.000 valoraciones sobresalientes, nos encontramos estos recambios para maquinillas de afeitar con cinco hojas que, asimismo, te permiten recortar con suma precisión tu barba acomodándola como a ti más te guste. Y es que, a diferencia de otras, esta cuchilla está diseñada para zonas de difícil acceso para garantizar siempre un look impecable.

