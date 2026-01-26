Última oportunidad: así puedes suscribirte a Disney + por 4,99 euros durante tres meses

Atento, porque esta es una de esas ofertas que aparecen muy de vez en cuando… y desaparecen antes de que te des cuenta. Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en materia de descuentos, Disney + vuelve a sorprender para arrancar el año con una promoción difícil de igualar… y aquí estamos para que no te pierdas esta increíble oportunidad.

Y no, no es una exageración. La plataforma de streaming ha lanzado una suscripción por solo 4,99 euros durante los tres primeros meses, que está disponible tanto para nuevos usuarios como para antiguos suscriptores que cumplan los requisitos. En total, menos de 15 euros por 90 días de acceso ilimitado a uno de los catálogos más completos del momento. Lo que suele costar un solo mes en otras plataformas.

Porque sí: por menos de 5 euros al mes podrás disfrutar de todo el universo Disney+ y mucho más. Desde las películas clásicas de Disney y Pixar, junto a sus últimos estrenos, hasta la saga completa de Star Wars, gran parte del Universo Cinematográfico de Marvel y, por supuesto, los imprescindibles documentales de National Geographic.

Una oportunidad perfecta si llevabas tiempo con la idea de engancharte a una sitcom larga para amenizar las noches —como The Office, Malcolm in the Middle o Cómo conocí a vuestra madre— o si quieres ponerte al día con los grandes estrenos que no llegaste a ver en el cine, como Zootrópolis 2 o la última entrega de Avatar. Tendrás 90 días para hacerlo, eso sí, siempre que aproveches esta promoción… porque termina en solo cinco días.

Menos de 48 horas para suscribirte a Disney + por 4,99 euros al mes, por tiempo limitado / Cortesía Movistar

Aunque el final de Stranger Things haya acaparado todas las conversaciones, lo cierto es que Disney+ vive uno de sus mejores momentos. Si te suscribiste en su día y cancelaste después, esta promoción es la excusa perfecta para volver y descubrir los títulos que están marcando tendencia o aquellos que, pese al paso de los años, siguen siendo tema de conversación.

Desde Wonder Man hastaThe Mandalorian, pasando por una noche de intriga con Alien: Planeta Tierra o, para los fans de Juego de Tronos, la aclamada Shōgun. Contenidos para todos los gustos, edades y estados de ánimo… por menos de lo que cuesta un desayuno.

Ahora la pregunta es sencilla: ¿de verdad vas a dejar pasar una oferta así?

Por qué no vas a querer dejar pasar esta oferta de Disney+

Disney+ sorprende con su una oferta irrechazable: ahora a 4,99 € por tiempo limitado / Disney +

Si ya tienes alguna plataforma de streaming en casa o, simplemente, estás pensado en hacerte con alguna para disfrutar de los mejores contenidos… ya sabrás que hay algunas que ofrecen distintos planes con sus correspondientes tarifas… todo ello, teniendo en cuenta si, por ejemplo, cuentan o no con anuncios.

Sin embargo, a diferencia de otras ofertas, esta promoción de Disney + está disponible para todos los planes mensuales. Sí, como lees. Y es que con esta promoción no solo podrás disfrutar o contar con dos reproducciones simultáneas -lo que se traduce en que, si lo deseas, puedes disfrutar de la suscripción con algún amigo o familiar-, podrás conseguir la plataforma.

Aunque, debemos reconocer que, gracias a que la promoción se aplica en distintos planes, lo que realmente sale rentable y bastante jugoso es aprovechar para hacerse con la tarifa estándar en la que te olvidas de la publicidad, durante tres meses, y que puedes descargar los distintos contenidos. Una oferta de lo más flexible que te permitirá hacerte con ese plan que siempre quisiste al mejor precio durante un trimestre. Eso es, tiempo de sobra para devorar esa serie o ese listado de películas que, desde hace tiempo, llevaban tiempo en tu lista de pendientes. ¡Aprovecha!

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.