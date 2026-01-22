Amazon derrumba sus precios con descuentos de hasta el 74%: las mejores ofertas del día

Empezamos a coger ritmo en 2026 y lo hacemos bajo ese halo de promesa que solo traen los buenos comienzos... y las mejores ofertas. Especialmente cuando hablamos de Amazon, donde las rebajas diarias vuelven a convertirse en ese placer silencioso —y ligeramente adictivo— que combina hallazgos virales con básicos infalibles. Porque si algo nos enseñó el año pasado fue que las gangas memorables existen (sí, aún recordamos aquellas zapatillas Skechers a precio irrepetible) y que los nuevos objetos de deseo pueden aparecer cuando menos lo esperas, como las agendas Hobonichi, ya convertidas en objeto de culto gracias a su ingenioso sistema que fusiona planificación semanal y cuaderno creativo.

Para que el año no arranque con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad dorada, hemos reunido una cuidada selección de artículos que ya alcanzan —o rozan peligrosamente— su precio mínimo histórico.

Las mejores ofertas diarias en Amazon de este 22 de enero

¿El resultado? Un listado imprescindible con las ofertas diarias Amazon que merece la pena fichar desde ya y que desde ESNCIAL te queremos compartir Porque hay que saber aprovechar las buenas ofertas como lo son estas.

Con un 50 % de descuento: el edredón nórdico de Pikolín más solicitado

“Con este edredón estoy encantada”, "Es un producto insuperable", "Con él, no hace falta encender la calefacción"… son algunas de las valoraciones que más se repiten sobre este edredón de Pikolín Home.

Con más de 12.000 valoraciones sobresalientes y un 50 % de descuento, alcanza ahora su precio mínimo histórico. Un básico imprescindible en cualquier hogar, diseñado para aportar confort y un descanso de calidad que haga que salir de la cama sea un verdadero placer.

La cafetera de monodosis de Philips Senseo, hoy, por menos de 60 euros

Con más de 13.000 valoraciones positivas, la aclamada cafetera monodosis de Philips... puede ser tuya a un precio de lo más competitivo. Con un sistema monodosis, que te permite elegir la intensidad del café (e, incluso, la cantidad de crema) a tu gusto, lo que fomenta que sea una opción perfecta para aquellos hogares donde cada uno toma el café de una determinada manera.

Y es que, con solo pulsar un botón, podrás elegir entre un café largo y suave a un espresso intenso, todo con solo pulsar un botón para adaptar la intensidad a tu gusto. Aunque, sin duda, la opción que ha conseguido sus muchos elogios reside en que permite preparar una o dos tazas a la vez en menos de un minuto.

Por menos de 100 euros, la tablet Android de 10 pulgadas con casi un 70 % de descuento

Con un procesador rápido, un precio de lo más competitivo y una extensa capacidad de almacenamiento, esta tablet de Android de 10 pulgadas es perfecta para el día a día o, incluso, en el trabajo. Más ahora que cuenta con un potente descuento, que te permite conseguirla por menos de 100 euros.

Además, viene equipada con ratón, teclado y cargador, junto a aun carcasa plegable que combina la conveniencia de una tablet con la funcionalidad de un ordenador portátil.

Por 32 euros (antes 58) las prestigiosas cápsulas de sérum de Elizabeth Arden

Cuando pensábamos que nada superaría al suplemento de NAD+, llegan estas cápsulas de sérum con ceramidas y vitamina C para recordarnos por qué son un clásico del skincare.

Su fórmula de triple acción antiedad —repara, hidrata y suaviza arrugas— y su formato monodosis las han convertido en un imprescindible avalado con más de 1000 valoraciones positivas. Un gesto diario que marca la diferencia.

Por 34 euros (antes 60): las zapatillas Skechers que rozan las 70.000 valoraciones sobresalientes

Si estás empezando en el gym, en el running o, simplemente, te has propuesto llegar a los 10.000 pasos diarios recomendados…, esta oferta del día te interesa.

Y es que, por unos 30 euros, podrás hacerte con este modelo de zapatillas de la firma Skechers, las mismas que ya rozan las 70.000 valoraciones sobresalientes y que destacan por su plantilla acolchada de espuma viscoelástica y su suela flexible y ligera, capaz de absorber los impactos, además de contar con una suela de tracción flexible.

Despídete de las arrugas en la ropa: la plancha de vapor de Philips, ahora, por menos de 30 euros

No falla: siempre que terminas posponiendo la alarma más allá del límite, decides decantarte por esa prenda -habitualmente, camisa- que necesita con urgencia plancharse. Para todos esos casos (o, incluso, para los más previsores, pero que quieren desquitarse de esta tarea de manera rápida y eficaz) siempre puedes optar por esta plancha que elimina los pliegues con suma facilidad. Y es que solo necesitarás una apsada. Además, combina lo mejor del sistema de plancha tradicional, con el vertical; es capaz de eliminar las arrugas en telas colgadas -como, por ejemplo, son las cortinas- sin necesidad de sacar la tabla de planchar. Un auténtico 2x1 que ya se está conviertiendo en un básico de los hogares.

Con un 50 % de descuento: el reloj Fossil de acero inoxidable que te hará olvidar lo que es un smartwatch

Inspirado en los relojes vintage, encontramos este modelo de Fossil que combina el estilo clásico con los detalles contemporáneos tan de moda.

Está disponible en una amplia variedad de combinaciones de colores, aunque debemos reconocer que esté es nuestro -y de los usuarios- favorito. Esto se debe a que presenta un diseño versátil y único, que posee muy buena acogida.

Por menos de 30 euros: el limpiador ultrasónico que dejará tu férula dental o dentadura reluciente en segundos

Si utilizas retenedores o dentadura postiza es posible que te hayas encontrado ante la tesistura de cómo limpiarla, pues bien entre las ofertas del día hemos encontrado la solución. O, como mínimo, un aparato que nos permitirá desquitarnos de la tarea de limpiar la férula dental o dentadura... todo esto es posible

¿Lo mejor? En estos instantes, está rebajado. En concreto, cuenta con un 35 % de descuento flash -es decir, que durará muy pocas horas- que te deja este limpiador dental ultrasónico que emplea tecnología ultrasónica avanzada de alta frecuencia por menos de 30 euros.

Por 17 euros, los parches para el contorno de ojos más populares de Grace & Stella

No es la primera vez que os hablamos de los parches de gel para el contorno de ojos de Grace & Stella, y es que son de los pocos que no se mueven tras colocarlos y que son capaces de reducir el tono malva o las líneas de expresión del contorno de los ojos… De ahí que cuenten con más de 45.000 valoraciones positivas y que, sí, ahora que están rebajados, lleven más de 300 unidades compradas en las últimas horas.

Con una rebaja de casi 200 euros: el secador de pelo para alisar o ondular la melena de Dyson

¿Hay alguien que no haya oído hablar de la última joya de Dyson? Lo dudamos. Y es que este secador con distintos cabezales es justo lo que necesita tu cabello, especialmente si buscas que se vea suave y sano.

El motivo es que cuenta con un control inteligente que ayuda a proteger el brillo natural del cabello, gracias a un flujo de aire de alta presión cuidadosamente regulado. Además, incorpora una gama de accesorios magnéticos, diseñados para peinar distintos tipos de cabello y que pueden ajustarse y rotarse fácilmente durante el peinado.

Con un 30% de descuento: la escalera con tres peldaños imprescindible en cualquier hogar

Si te encanta el baloncesto, pero jugar no tanto.... seguramente esta escalera, capaz de resistir mucho peso, te va a encantar. Y es que es un básico para cualquier hogar.

Al fin y al cabo, no todos llegamos al estante más alto de la casa... ese que utilizas a modo de despensa, al igual que el fondo del armario. Por eso mismo, es momento de aprovechar esta increíble oferta flash que solo va a estar disponible unas pocas horas.

Con casi un 70 % de descuento: las botas de Calvin Klein más solicitadas

Este modelo de Calvin Klein es perfecto para los días de lluvia, y es que este diseño impermeable con suela ancha cuenta con un diseño atemporal y está confeccionada con material de alta calidad.

Además, son superllamativos y se adaptan perfectamente al pie. Gracia a su cómoda plantilla de gomaespuma son supercómodos de llevar, son versátiles y combinan a la perfección con todo tipo de conjuntos informales, pero también con looks más chic.

Para evitar rascar el parabrisas, hazte con este spray anticongelante rebajado a 6 euros

Con más de 5.000 valoraciones y una nota media de 4,5 sobre 5 estrellas en Amazon, este spray es una opción completamente segura para derretir el hielo de los cristales.

El descongelante Nigrin es eficaz hasta -55 °C y disuelve el hielo en todos los cristales, como el parabrisas, la luna trasera y las ventanas laterales, pero también los discos.

Pero además, el anticongelante Nigrin también evita que la superficie se congele inmediatamente. Esto te ofrece una visión clara incluso en el invierno más profundo y, por lo tanto, una mayor seguridad en la conducción.