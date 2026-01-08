SHOPPING
¿Quieres moverte rápido por la ciudad? Este patinete es tu mejor aliado
El patinete eléctrico Bongo Serie A se ha convertido en uno de los modelos más buscados por los usuarios que buscan moverse de manera segura por la ciudad
María Saiz
Moverse por la ciudad cada vez exige más ingenio: atascos, parkings imposibles y precios de gasolina por las nubes han llevado a muchas personas a buscar soluciones alternativas. En ese panorama, los patinetes eléctricos se han convertido en una de las mejores opciones para ganar tiempo, ahorrar dinero y moverse con total libertad frente a otros transportes como las bicicletas.
Lejos de ser solo una moda pasajera, hoy son parte del día a día de miles de personas. Prácticos, sostenibles, fáciles de usar y con precios cada vez más accesibles, los patinetes eléctricos permiten desplazarse al trabajo, a clase o simplemente recorrer la ciudad sin estrés. Lo mejor: hay modelos potentes, cómodos y seguros sin necesidad de vaciar el bolsillo.
Por eso, en Shopping hemos analizado dos de los modelos más destacados del mercado, que combinan rendimiento, diseño y precio competitivo. Si estás pensando en dar el salto a una movilidad más inteligente, sigue leyendo: puede que aquí encuentres el compañero perfecto para tus trayectos diarios.
Cecotec Bongo Serie A Connected: potencia, autonomía y comodidad al mejor precio
Si buscas un patinete potente y robusto para moverte sin complicaciones por la ciudad, el Cecotec Bongo Serie A Connected es una opción que no te va a decepcionar. Su motor de 700 W de potencia máxima te permite alcanzar buenas velocidades y subir pendientes sin esfuerzo, llegando a una velocidad máxima de hasta 25 km/h lo que lo convierte en un aliado ideal en recorridos urbanos.
Uno de sus grandes puntos fuertes es su batería extraíble, un detalle muy práctico: podrás cargarla cómodamente en casa o en la oficina sin tener que mover el patinete entero. Con ella, puedes conseguir hasta 25 kilómetros de autonomía, suficiente para cubrir trayectos diarios sin preocuparte constantemente por buscar un enchufe.
En cuanto a la seguridad, Cecotec no se queda atrás. El Bongo Serie A incorpora un sistema de triple frenado (freno de disco, freno eléctrico y freno manual trasero) que garantiza una parada rápida y controlada en cualquier situación. Además, cuenta con neumáticos tubeless antirreventón, mucho más resistentes y menos propensos a pinchazos, para que disfrutes de cada trayecto con total tranquilidad.
Tres modos de conducción: se adapta a todo
El patinete ofrece tres modos de conducción: Eco (para ahorrar batería), Confort (modo equilibrado) y Sport (para máxima potencia), adaptándose a lo que necesites en cada momento.
Además, podrás controlar toda la información del patinete (estado de la batería, velocidad, kilometraje) desde su propia app para smartphone, lo que lo hace aún más intuitivo y moderno.
Su diseño plegable es otro plus: es resistente, pero al mismo tiempo ligero y fácil de transportar o guardar en casa, en la oficina o incluso en el maletero del coche.
Una alternativa más económica
En caso de que la opción de Cecotec se te vaya de presupuesto, el patinete Segway Ninebot E2 Plus E II es una gran alternativa, ya que en estos momentos tiene un descuento del 16%, por 269 euros (antes 319).
Este patinete destaca por su diseño minimalista y elegante, perfecto para quienes buscan un look moderno sin renunciar a la funcionalidad. A nivel de rendimiento, este modelo ofrece una velocidad máxima de 25 km/h, ideal para moverte con agilidad por la ciudad. Su motor ofrece 300 W de potencia nominal (con picos de hasta 500 W), lo que le permite gestionar sin problemas los recorridos urbanos habituales y pequeñas pendientes (hasta del 12%).
Su batería de alta capacidad proporciona también una autonomía de hasta 25 kilómetros, para que puedas completar tus trayectos diarios sin agobios. Además, la gestión de la energía es inteligente, optimizando el consumo para alargar al máximo la duración de cada carga. Además, su sistema de plegado fácil hace que llevarlo en el transporte público o guardarlo en casa no sea ningún problema.
En cuanto a la seguridad, integra un sistema de doble frenado: freno eléctrico delantero y freno mecánico trasero, garantizando así una buena capacidad de frenada en diferentes condiciones. Sus neumáticos de 8,1 pulgadas son resistentes y diseñados para absorber vibraciones, ofreciendo un desplazamiento más estable y cómodo en asfalto urbano.
Completa la seguridad con este casco
Ahora bien, el complemento que no te puede faltar en el patinete es un buen casco. Este modelo de Favoto, disponible en tres colores, es una gran opción para moverte con seguridad por la ciudad.
El casco está hecho de PC y espuma EPS de calidad y ligera. Además de una seguridad excepcional, ofrece un ajuste ligero y cómodo. Cuenta con un botón de ajuste para que sea apto para diferentes tamaños de cabeza. Además de que tiene un acolchado interior para dar la mayor comodidad.
Las aberturas de ventilación cuidadosamente diseñadas promueven eficazmente el flujo de aire y garantizan una comodidad constante en la cabeza durante la conducción.
