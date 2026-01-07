Los mejores gadgets que alivian (y mucho) el dolor menstrual

Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), el dolor menstrual es un problema de salud pública que afecta aproximadamente a un tercio de las mujeres, especialmente a adolescentes y adultas jóvenes.

Y es que, la dismenorrea es una realidad: son muchas las mujeres que sufren intensos dolores cada mes con la llegada de la menstruación. En algunos casos, los cólicos menstruales son tan fuertes que pueden llegar a ser incapacitantes.

Si bien es cierto que no todas las mujeres sufren molestias tan intensas, el periodo siempre va acompañado de la contracción y relajación de los músculos del útero, lo que suele ser doloroso.

Enfermedades como la endometriosis, o dismenorrea pueden incrementar aun más el dolor menstrual, por eso es esencial que acudas a un especialista para descartar que los cólicos estén producidos por alguna afección.

Para aliviar los calambres y el malestar se suele recurrir a la medicación, pero en ocasiones este remedio no es suficiente. Algo que suele dar muy buen resultado son los complementos alimenticios. Elementos naturales como el aceite de onagra, o infusiones de orégano ayudan a regular el ciclo menstrual y reducir las molestias.

También como alternativa a las pastillas o como tratamiento complementario, existen una gran variedad de dispositivos que pueden ayudar bastante en la lucha contra los cólicos menstruales.

¿Cómo es el dolor menstrual?

Se trata de un dolor agudo y espasmódico, aunque también puede presentarse como un dolor continuo y sordo. Puede aparecer de forma aislada o junto a otros síntomas como náuseas y vómitos, dolor de cabeza, diarrea, mareos e irritabilidad.

Sin duda, el dolor de regla afecta a la calidad de vida de las mujeres, tanto a su estado anímico como mental.

Los 5 mejores gadgets para aliviar el dolor menstrual

Estos son algunos de los dispositivos con mejores valoraciones para prevenir periodos dolorosos.

Dispositivo Beurer EM 50

Este discreto dispositivo está pensado para aliviar los cólicos a través de la estimulación eléctrica transcutánea.

Fabricado en silicona, se adhiere al cuerpo gracias a dos almohadillas de gel. Con un peso de tan solo 70 gramos, lo convierte en un gadget discreto, cómodo y que podrás llevar puesto a cualquier parte.

Beurer EM 50 funciona a través del sistema TENS (estimulación nerviosa eléctrica transcutánea). Es decir, son pequeñas descargas de corriente eléctrica que reducirán la inflamación y el dolor. Dispone de 15 niveles de intensidad y función de calor ajustable.

Se carga con USB y consigue una autonomía de hasta seis usos de 20 minutos cada uno.

Saco térmico terapéutico

El calor es uno de los remedios más naturales y efectivos contra el dolor. Ayuda a relajar los músculos del útero reduciendo la intensidad de los cólicos. Por eso, este cojín es uno de los remedios más útiles para los calambres abdominales.

El saco térmico está relleno de semillas y hierbas naturales como la lavanda. Para utilizarlo tan solo deberás introducirlo en el microondas por un par de minutos y colocarlo sobre el vientre.

Las semillas mantendrán el calor durante unos 20 minutos. Una de las mayores ventajas del cojín térmico es su versatilidad. Podrás aplicarlo en la zona del cuerpo que desees y calentarlo tantas veces como necesites.

Cinturón calefactor

El periodo no solo trae consigo dolor abdominal, sino también lumbar. Para combatir este malestar, el cinturón calefactor es uno de los remedios más cómodos y efectivos.

Se ajusta a la cintura con una cinta de velcro, lo que permite adaptarse a cada cuerpo. Tiene 3 niveles de calefacción.

Funciona a través de un cable USB, por lo que se puede utilizar bien enchufado a la corriente, o con una batería externa. De hecho, tiene un compartimento para ubicar el banco de energía. Esto lo convierte en un dispositivo portátil que podrás llevar a todas partes.

Es muy versátil ya que se puede colocar tanto en la zona lumbar como abdominal, lo que lo convierte en un gadget perfecto para combatir los dolores menstruales.

Dispositivo Tens Care Ova+

Se trata de otro gadget de electroestimulación. Un dispositivo fabricado en plástico que se adhiere a la ropa con un clip.

Tiene 4 programas diferentes y hasta 20 niveles de intensidad. Es muy fácil de manejar gracias a su pantalla LCD en la que se indica el modo de funcionamiento y el nivel de batería. Tiene autonomía de hasta 5 horas y se recarga con USB.

A la hora de utilizarlo tan solo tendrás que colocar sobre la piel del abdomen dos electrodos para que transmitan los impulsos eléctricos. Los efectos se comienzan a notar a partir de los 10 minutos de uso.

Riñonera térmica

Este producto está diseñado para utilizarse fácilmente en cualquier parte. Se trata de una especie de riñonera que se adapta a la forma de tu cuerpo. Gracias a su tela elástica y un sistema de velcro podrás acomodarla a tu gusto.

Este dispositivo alivia los dolores menstruales con calor y vibración. Mejora la circulación sanguínea y relajar los músculos, lo que alivia en gran medida el dolor.

Se carga a través de USB y tiene tres niveles de vibración y temperatura.