Amazon derrumba sus precios con descuentos de hasta el 74%: las mejores ofertas del día

Empezamos a coger ritmo en 2026 y lo hacemos bajo ese halo de promesa que solo traen los buenos comienzos... y las mejores ofertas. Especialmente cuando hablamos de Amazon, donde las rebajas diarias vuelven a convertirse en ese placer silencioso —y ligeramente adictivo— que combina hallazgos virales con básicos infalibles. Porque si algo nos enseñó el año pasado fue que las gangas memorables existen (sí, aún recordamos aquellas zapatillas Skechers a precio irrepetible) y que los nuevos objetos de deseo pueden aparecer cuando menos lo esperas, como las agendas Hobonichi, ya convertidas en objeto de culto gracias a su ingenioso sistema que fusiona planificación semanal y cuaderno creativo.

Para que el año no arranque con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad dorada, hemos reunido una cuidada selección de artículos que ya alcanzan —o rozan peligrosamente— su precio mínimo histórico.

Las mejores ofertas diarias en Amazon de este 19 de enero

¿El resultado? Un listado imprescindible con las ofertas diarias Amazon que merece la pena fichar desde ya y que desde ESNCIAL te queremos compartir Porque hay que saber aprovechar las buenas ofertas como lo son estas.

Con un 45 % de descuento: las prestigiosas cápsulas de sérum de Elizabeth Arden

Cuando pensábamos que nada superaría al suplemento de NAD+, llegan estas cápsulas de sérum con ceramidas y vitamina C para recordarnos por qué son un clásico del skincare.

Su fórmula de triple acción antiedad —repara, hidrata y suaviza arrugas— y su formato monodosis las han convertido en un imprescindible avalado con más de 1000 valoraciones positivas. Un gesto diario que marca la diferencia.

De 379 a 99 euros: el robot aspirador más solicitado con un 74 % de descuento

Si algo nos enseñaron las reuniones navideñas es que una buena aspiradora puede ser la mejor aliada del hogar.

Este robot aspirador Lefant, ahora con casi un 75% de descuento, limpia de forma autónoma y cuenta con un sistema inteligente de escaneo que evita choques con objetos o mascotas. Programable, eficaz y sorprendentemente silencioso: un 10 de 10 para quienes buscan suelos impecables sin esfuerzo.

Con un 22 % de descuento: los parches para el contorno de hojos de Grace & Stella

No es la primera vez que os hablamos de los parches de gel para el contorno de ojos de Grace & Stella, y es que son de los pocos que no se mueven tras colocarlos y que son capaces de reducir el tono malva o las líneas de expresión del contorno de los ojos… De ahí que cuenten con más de 45.000 valoraciones positivas y que, sí, ahora que están rebajados, lleven más de 300 unidades compradas en las últimas horas.

Con una rebaja de casi 200 euros: el secador de pelo para alisar o ondular la melena de Dyson

¿Hay alguien que no haya oído hablar de la última joya de Dyson? Lo dudamos. Y es que este secador con distintos cabezales es justo lo que necesita tu cabello, especialmente si buscas que se vea suave y sano.

El motivo es que cuenta con un control inteligente que ayuda a proteger el brillo natural del cabello, gracias a un flujo de aire de alta presión cuidadosamente regulado. Además, incorpora una gama de accesorios magnéticos, diseñados para peinar distintos tipos de cabello y que pueden ajustarse y rotarse fácilmente durante el peinado.

Con un 50 % de descuento: el edredón nórdico de Pikolín más solicitado

“Con este edredón estoy encantada”, "Es un producto insuperable", "Con él, no hace falta encender la calefacción"… son algunas de las valoraciones que más se repiten sobre este edredón de Pikolín Home.

Con más de 12.000 valoraciones sobresalientes y un 50 % de descuento, alcanza ahora su precio mínimo histórico. Un básico imprescindible en cualquier hogar, diseñado para aportar confort y un descanso de calidad que haga que salir de la cama sea un verdadero placer.

Rebajadas a 25 euros: las zapatillas Puma, ahora, con más de un 60 % de descuento

Cuando pensábamos que Amazon no podía rebajar más el precio de las zapatillas Puma, nos topamos con esta increíble oferta.

Diseñadas para cualquier ocasión, gracias al agarre y la tracción que ofrecen, este modelo de Puma cuenta con un cierre de cordones que garantiza un ajuste cómodo y un diseño de lo más versátil, responsable de sus casi 7.000 valoraciones sobresalientes

Por 33 euros: hazte con el juego de tres cuchillos Tefal que roza las 10.000 valoraciones

Los cuchillos son uno de los grandes básicos de cualquier cocina y, sin embargo, suelen ser los más olvidados en lo que a calidad se refiere…, lo cual es un gran error. Al fin y al cabo, son los utensilios clave para trocear y preparar la comida mediante cortes limpios y precisos.

En este sentido, destaca esta oferta de tres cuchillos por 33 euros, es decir, sale a unos 11 euros cada uno. Además, están fabricados en acero inoxidable, lo que les confiere una larga duración y un alto rendimiento.

En concreto, el set incluye un pelador, un cuchillo chef pensado para verduras, hortalizas, carne y pescado y, por último, un cuchillo rebanador o trinchador, ideal para lograr cortes finos y precisos.

Con un 40 % de descuento: la escalera con tres peldaños imprescindible en cualquier hogar

Si te encanta el baloncesto, pero jugar no tanto.... seguramente esta escalera, capaz de resistir mucho peso, te va a encantar. Y es que es un básico para cualquier hogar.

Al fin y al cabo, no todos llegamos al estante más alto de la casa... ese que utilizas a modo de despensa, al igual que el fondo del armario. Por eso mismo, es momento de aprovechar esta increíble oferta flash que solo va a estar disponible unas pocas horas.

Rebajado más de un 50%: el cepillo facial de FOREO más deseado para una piel impoluta

De rozar los 240 euros a poder ser tuyo por 89 euros, esta es, sin duda, una de las grandes ofertas del día en Amazon. Si en 2026 te has propuesto ser constante con tu rutina de skincare, este cepillo facial de FOREO se convierte en un imprescindible.

Su tecnología de masaje eléctrico limpia en profundidad, exfolia suavemente y estimula la regeneración cutánea, dejando la piel visiblemente más luminosa y uniforme.

Por menos de 100 euros: empieza la mañana con un café perfecto de la mano de Krups

No hay ritual más sagrado que el primer café del día. Por eso, esta cafetera espresso manual de Krups, ahora a su precio más bajo de los últimos 30 días, se convierte en una inversión segura. Fabricada con materiales ultrarresistentes y pensada para durar tanto como tus ganas de café, promete mañanas mejores desde el primer sorbo.

Para evitar rascar el parabrisas, hazte con este spray anticongelante rebajado a 6 euros

Con más de 5.000 valoraciones y una nota media de 4,5 sobre 5 estrellas en Amazon, este spray es una opción completamente segura para derretir el hielo de los cristales.

El descongelante Nigrin es eficaz hasta -55 °C y disuelve el hielo en todos los cristales, como el parabrisas, la luna trasera y las ventanas laterales, pero también los discos.

Pero además, el anticongelante Nigrin también evita que la superficie se congele inmediatamente. Esto te ofrece una visión clara incluso en el invierno más profundo y, por lo tanto, una mayor seguridad en la conducción.

Amazon liquida a 269 euros (antes 1000) el ordenador portátil de 14 pulgadas más buscado

Amazon ha vuelto a romper los esquemas con esta inesperada rebaja que todo apunta a que agotará stock en las próximas horas. Al fin y al cabo, no todos los días se puede adquirir un portátil rebajado en más de 700 euros.

Un modelo de 14 pulgadas y de alto rendimiento que cumple con nota sobresaliente en la relación de calidad-precio.

Por 13 euros: pack de 2 lociones corporales Neutrogena

Con más de 6.000 valoraciones sobresalientes, este pack de lociones corporales Neutrogena es un must para piel muy seca. Enriquecido con centella asiática, ofrece cuatro beneficios en uno: alivia, repara, fortalece y protege la barrera cutánea desde el primer uso. Una solución completa para mantener la piel suave e hidratada durante todo el año.

Rebajada a 34 euros, la v16 más buscada ya roza stock

Homologada, Help Flash IoT + es un dispositivo de señalización de emergencias en carretera. En caso de sufrir un accidente o una avería, gracias al alcance de su potente luz, esta baliza hace visible tu vehículo averiado para ser visto por otros conductores desde 1 km de distancia y 360º.