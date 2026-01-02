Amazon derrumba sus precios con descuentos de hasta el 73%: las mejores ofertas del día

Comienza 2026 y lo hace con ese halo de promesa que solo traen los buenos comienzos… y las mejores ofertas. Especialmente cuando hablamos de Amazon, donde las rebajas diarias vuelven a convertirse en ese placer silencioso —y ligeramente adictivo— que combina hallazgos virales con básicos infalibles. Porque si algo nos enseñó el cierre de 2025 fue que las gangas memorables existen (sí, aún recordamos aquellas zapatillas Skechers a precio irrepetible) y que los nuevos objetos de deseo pueden aparecer cuando menos lo esperas, como las agendas Hobonichi, ya convertidas en objeto de culto gracias a su ingenioso sistema que fusiona planificación semanal y cuaderno creativo.

Para que el año no arranque con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad dorada, hemos reunido una cuidada selección de artículos que ya alcanzan —o rozan peligrosamente— su precio mínimo histórico. Desde esos pequeños enseres que solucionan la vida cotidiana hasta ideas de última hora que llegan justo a tiempo para los pajes más rezagados (y para aliviar, de paso, el trabajo de Sus Majestades).

Las mejores ofertas diarias en Amazon de este 2 de enero

¿El resultado? Un listado imprescindible con las ofertas diarias Amazon que merece la pena fichar desde ya y que desde ESNCIAL te queremos compartir Porque empezar el año con estilo también implica comprar con cabeza… y aprovechar cuando las mejores oportunidades llaman a la puerta.

Con casi un 30 % de descuento: di sí a este juego de sartenes y cazo de Tefal con mango extraíble

Con revestimiento antiadherente y un diseño apilable, encontramos este juego de dos sartenes y un cazo con mango extraíble. El mismo que es apto para utilizar en el horno o en la placa de inducción y que, si lo deseas, puedes limpiar en el lavavajilla.

Está disponible en distintos colores, pero debemos reconocer que en esta tonalidad azulada se ha convertido en nuestra opción favorita; combina a la perfección con cualquier vajilla y, además, cuenta con un diseño muy limpio.

De 120 a 94 euros: el Amazon Kindle más ligero y compacto a precio mínimo

Si uno de tus propósitos para 2026 es leer más, este puede ser el mejor punto de partida. El Kindle de Amazon —el más ligero y compacto de la familia— elimina de un plumazo el peso de los libros y la falta de espacio en el bolso.

Con cerca de 9.000 valoraciones sobresalientes, destaca por su comodidad, su pantalla antirreflejos, su amplia capacidad de almacenamiento y, sí, por estar completamente libre de anuncios. Un aliado infalible para no abandonar ninguna lectura a medias.

Por 59 euros: la afeitadora Philips para recortar o perfilar tu barba desde casa

Si hablamos de afeitadoras o recortadoras, dos nombres dominan las conversaciones: la OneBlade y este modelo de Philips. Y, entre nosotros, esta última se lleva la palma. ¿Cómo no iba a hacerlo? Más ahora que cuenta con un 50 % de descuento.

Con cabezales intercambiables para adaptarse a cada zona, esta recortadora se caracteriza por su uso cómodo, su deslizamiento suave y unos resultados eficaces sin complicaciones.

De 90 a 36 euros: las zapatillas Puma más cómodas y versátiles que no te cansarás de lucir

Superando las 20.000 valoraciones sobresalientes, estas zapatillas Puma se alzan como uno de los grandes chollos del día. Y es que, con un cierre de cordones y un diseño blanco, que no te cansarás de combinar con acierto… estas sneakers de estilo retro se alzan como las grandes favoritas. Y no es para menos.

Más aún si tenemos en cuenta que, ahora mismo, puedes hacerte con ellas con un 40 % de descuento. Eso es: por tiempo limitado, pueden ser tuyas por solo 33 euros… cuando habitualmente suele rondar los casi 90 euros.

De 300 a 85 euros: así es la tablet Android que alcanza, hoy, su precio mínimo histórico

Es, sin duda, una de las grandes gangas del día en Amazon. Esta tablet Android de 10 pulgadas combina comodidad y rendimiento gracias a su pantalla de alta definición, una conexión fluida y una memoria generosa que, además, permite ampliarse hasta 1 TB. Perfecta para el día a día, el entretenimiento o el trabajo ligero, ahora se convierte en una compra difícil de ignorar.

Con un 46 % de descuento: las prestigiosas cápsulas de sérum de Elizabeth Arden

Cuando pensábamos que nada superaría al suplemento de NAD+, llegan estas cápsulas de sérum con ceramidas y aceite de Tsubaki para recordarnos por qué son un clásico del skincare. Su fórmula de triple acción antiedad —repara, hidrata y suaviza arrugas— y su formato monodosis las han convertido en un imprescindible avalado por más de 3.000 valoraciones positivas. Un gesto diario que marca la diferencia.

De 420 a 229 euros: el robot aspirador con muelle de autovaciado automático más solicitado

Si algo nos enseñaron las reuniones navideñas es que una buena aspiradora puede ser la mejor aliada del hogar. Este robot aspirador Roborock, ahora con casi un 50 % de descuento, limpia de forma autónoma, se autovacía y cuenta con un sistema inteligente de escaneo que evita choques con objetos o mascotas. Programable, eficaz y sorprendentemente silencioso: un 10 de 10 para quienes buscan suelos impecables sin esfuerzo.

De 90 a 23 euros: los auriculares inalámbricos más cómodos rebajados

Una rebaja difícil de pasar por alto. Estos auriculares inalámbricos con bluetooth destacan no solo por su comodidad, sino también por su excelente calidad de sonido, su sistema de reducción de ruido (ideal para quienes no buscan cancelación total), su resistencia al agua y una batería que cumple con creces.

Todo ello, ahora, a un precio casi irrepetible.

Rebajada a 34 euros, la v16 más buscada ya roza stock

Homologada, Help Flash IoT + es un dispositivo de señalización de emergencias en carretera. En caso de sufrir un accidente o una avería, gracias al alcance de su potente luz, esta baliza hace visible tu vehículo averiado para ser visto por otros conductores desde 1 km de distancia y 360º.

Rozando el 30 % de descuento: empieza la mañana con un café perfecto de la mano de Krups

No hay ritual más sagrado que el primer café del día. Por eso, esta cafetera espresso manual de Krups, ahora a su precio más bajo de los últimos 30 días, se convierte en una inversión segura. Fabricada con materiales ultrarresistentes y pensada para durar tanto como tus ganas de café, promete mañanas mejores desde el primer sorbo.

Aspiradora Rowenta, potente y 3 en 1: la más aclamada todo el año

Las aspiradoras portátiles y verticales son el nuevo invento de moda que todo el mundo desea en su hogar.

Ayudan a reducir los dolores de espalda, son más fáciles de guardar y más rápidas de usar en cualquier momento.

En el caso de la aspiradora de escoba de Rowenta funciona con una batería de 18 V que tiene una autonomía de 45 minutos en modo ECO.