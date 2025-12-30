Las 20 mejores ofertas de este 30 de diciembre en Amazon: desde un 20 hasta un 77% de descuento

Ha llegado el momento de hablar de las mejores ofertas del día. Y sí, después de contarte casi en primicia cómo este abrigo de Columbia se ha colado en el armario de medio mundo —por cómodo, ligero y sorprendentemente estiloso— o cómo la superautomática De'Longhi ha pasado a ser el nuevo objeto de deseo de los amantes del café gracias a que alcanzó su precio mínimo histórico, no podíamos dejar pasar la ocasión: toca recopilarte las gangas que están volando del catálogo de Amazon.

¿La razón? Sus descuentos irresistibles. Todo lo que hemos seleccionado desde ESNCIAL roza precios de auténtica ganga: desde rebajas del 20 % hasta descuentos que llegan al 77%. ¡No pierdas más el tiempo y desliza!

Las mejores ofertas de HOY desde un 20 % hasta un 77% de descuento

Ahora sí, para que no te quedes sin tu favorita ni llegues tarde al chollo del día, aquí tienes las mejores ofertas de este 30 de diciembre. ¡Toma nota!

A mitad de precio: la afeitadora eléctrica de Philips de las 10.000 valoraciones

Si hablamos de afeitadoras o recortadoras, dos nombres dominan las conversaciones: la OneBlade y este modelo de Philips. Y, entre nosotros, esta última se lleva la palma. ¿Cómo no iba a hacerlo? Más ahora que cuenta con un 50 % de descuento.

Con cabezales intercambiables para adaptarse a cada zona, esta recortadora se caracteriza por su uso cómodo, su deslizamiento suave y unos resultados eficaces sin complicaciones.

Y si todavía te falta algún regalo de última hora, te encantará saber que con el 50 % de descuento que tiene ahora mismo se posiciona como un auténtico regalazo para quienes buscan calidad y rendimiento sin gastar de más.

Por 33 euros (antes 50) el cuchillo jamonero que no querrás que falte en tu casa esta Navidad

El cuchillo de filetear de la serie Riviera de 250 mm está especialmente diseñado para cortar jamón y otras piezas grandes de carne.

Su borde afilado y su excelente fuerza de corte lo hacen ideal incluso para cocineros exigentes. Un regalo práctico y sorprendente para los amantes de la cocina estas Navidades.

Por 16 euros: el sérum de noche Revitalift Laser con retinol puro

Con más de dos mil unidades compradas en solo unas horas y un descuento de más del 30 %, este sérum de noche con retinol puro está revolucionando el cuidado de la piel. ¿Lo mejor? Su fórmula es capaz de corregir todo tipo de arrugas, incluso las más profundas, en el 100% de las mujeres.

De 160 a 87 euros: la aspiradora sin cable VACTechPro con más de 7.000 valoraciones

Esta aspiradora inalámbrica no deja rastro de suciedad, y no es casualidad que se haya convertido en una de las más vendidas. Su éxito va más allá de una potente capacidad de succión: incorpora varios cepillos versátiles que permiten limpiar con eficacia desde los suelos hasta los techos, adaptándose sin esfuerzo a cualquier superficie.

A este rendimiento se suma una batería recargable de alta capacidad que ofrece hasta 35 minutos de autonomía, más que suficientes para una limpieza completa y sin interrupciones. Además, su batería extraíble añade un plus de practicidad, ya que puede cargarse por separado o directamente en la unidad principal, haciendo que el uso diario resulte cómodo, ágil y eficiente.

De 90 a 36 euros: las zapatillas Puma más cómodas y versátiles que no te cansarás de lucir

Superando las 20.000 valoraciones sobresalientes, estas zapatillas Puma se alzan como uno de los grandes chollos del día. Y es que, con un cierre de cordones y un diseño blanco, que no te cansarás de combinar con acierto… estas sneakers de estilo retro se alzan como las grandes favoritas. Y no es para menos.

Más aún si tenemos en cuenta que, ahora mismo, puedes hacerte con ellas con un 40 % de descuento. Eso es: por tiempo limitado, pueden ser tuyas por solo 33 euros… cuando habitualmente suele rondar los casi 90 euros.

De 1600 a 999 euros: el Samsung Galaxy S25 alcanza su precio mínimo del último mes

Se ha convertido en uno de los teléfonos más deseados y solicitados de los últimos días, y es que este teléfono móvil de Samsung busca dejar a un lado la calidad de los Apple a través de su impecable potencia, bateria de larga duración y rendimiento.

Rebajadas un 40 %, las botas Jack & Jones buscan romper stock

Estas botas de Jack & Jones con cierre de cordones destacan por ser su diseño moderno y fácil de combinar que se adapta a todas las actividades de la agenda.

Destaca, frente a otras, a que está confeccionada como materiales suaves que le brindan una mayor resistencia al agua y que favorece que aguanten en el tiempo.

Con un 55 % de descuento y más de 300 unidades compradas en las últimas horas: dos cepillos de dientes eléctricos Oral-B

El cepillo eléctrico Oral-B iO 5 incorpora tecnología avanzada para lograr una limpieza profesional en casa.

Elimina hasta un 100 % más de placa que un cepillo manual, cuenta con sensor de presión inteligente, reconocimiento de cepillado con IA y una batería de larga duración que marca la diferencia.

Por menos de 17 euros, el set de brocas y puntas de atornillar de 103 unidades

Si llevas tiempo con la idea de hacerte con el maletín Mannesmann, te encantará conocer que, en estos instantes, puedes hacerte con este estuche de la firma Bosch que, más allá de tener un precio de lo más competitivo, nada tiene que envidiar.

En concreto, cuenta con 103 unidades entre los que se encuentran distintas brocas y puntas de atornillar que acumulan más de 20.000 valoraciones positivas.

El paraguas que resiste cualquier parte meteorológico, a precio mínimo

Fabricado con estructura metálica y varillas de fibra de vidrio, este paraguas destaca por su gran resistencia al viento. Su diseño ultracompacto, la banda reflectante para mayor visibilidad nocturna y su sistema que evita mojarte al cerrarlo lo convierten en uno de los favoritos del momento.

De 40 a 27 euros: di sí a la camiseta de Under Armour perfecta para entrenar

Disponible en distintas tonalidades, puedes hacerte con esta camiseta de manga larga que se seca muy rápido... y sí: elimina el sudor.

De ahí que resulte perfecta para llevar en el día a día. Y es que, a diferencia de otras camisetas diseñadas para ejercicio o térmicas, este modelo de Under Armour está confeccionada con un material que elimina el sudor (y olor que eso implica) del tejido.

Por otro lado, sus paneles de malla garantizan una mayor ventilación. Todo ello, por supuesto, sin restar ni un ápice de comodidad.

Con más de 15.000 valoraciones, Rowenta rebaja a su precio mínimo su calefactor de Rowenta de bajo consumo

Calefactor que calienta de forma rápida el entorno y es apto para baño ya que es resistente a las salpicaduras de agua; calienta de forma segura el cuarto de baño en un instante.

Con más de 180.000 valoraciones, rebajadas las zapatillas para estar en casa más solicitadas

El tejido de punto en gofre ventila el interior, permitiendo que tu pie respire y se mantenga libre de sudor; lavable a máquina para un cuidado fácil. La plantilla de espuma viscoelástica se adapta a los contornos de tu pie para una comodidad suave como una almohada; date un capricho después de un largo día de trabajo, o dale un merecido descanso a los pies cansados de tu esposo o padre trabajador.

Acaba con el vello: la depiladora de lu pulsada Philips Serie 8000, rebajada un 41 %

Con más de 5.000 valoraciones positivas, esta depiladora de luz pulsada se ha convertido en una de las favoritas.

Su acción eficaz e indolora elimina el vello con resultados duraderos, y su sensor de tono de piel ajusta la intensidad de luz de forma segura, evitando posibles daños.

Ahora mismo está disponible con un 41 % de descuento, lo que la sitúa como una compra inteligente si buscas eficacia y comodidad en tu rutina de cuidado personal.

Por 19 euros, la batamanta para entrar en calor de manera sencilla y económica

Confeccionada con material de forro polar de calidad, esta batamanta resulta ser supercómoda. No pesa y con ella, podrás acurrarte sin problema, disfrutando del ocio, el trabajo o del tiempo de descanso.

De 250 a 89 euros: el robot aspirador de Lefant más solicitado del año

El robot aspirador Lefant combina eficiencia y diseño compacto, lo que le permite moverse sin dificultad bajo camas y alrededor de muebles.

Su depósito de polvo de 800 ml reduce la frecuencia de vaciado, y su cuerpo ultrafino facilita la limpieza en zonas difíciles. Una opción excelente si buscas automatizar la limpieza del hogar sin renunciar a potencia.

Por solo 39 (antes 63 euros): el juego de tres cuchillos de cocina que más recomiendan los chefs

El juego de cuchillos de cocina profesional incluye tres piezas esenciales: un cuchillo chef de 21 cm, un cuchillo cocinero de 15 cm y un cuchillo para fruta de 9.5 cm.

Las hojas están fabricadas en acero inoxidable alemán, lo que garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión.

Además, el mango de madera proporcionaun plus de comodidad, ¡no se resbalará!

De 140 a 98 euros: el plumas de Pepe Jeans perfecto para el entretiempo

“Bonitas, cómodas y de gran calidad”, “Simplemente perfectas”, “Comodidad insuperable”, son algunas de las valoraciones que se pueden leer sobre estas zapatillas Skechers que se han convertido en una de las grandes ofertas del día con su bajísimo precio.

Lo mejor de estas zapatillas es su gran comodidad, con las que podrás llevarlas durante horas y sentir que caminas sobre nubes. Acompañadas de un diseño favorecedor y en tendencia, no es de extrañar que sean las grandes favoritas y todo un superventas de Amazon.

Por 21 euros: la linterna todoterreno impermeable de Shadowhawk

Diez veces más luz que una linterna convencional. La linterna LED cuenta con 10.000 lúmenes, capaz iluminar fácilmente una distancia de casi 500 metros. Y si preocupa su vida útil, este no es un problema para esta marca, ya que tiene una vida útil de hasta 100.000 horas.

Y, como dato, la potente batería de 5000 mah 26650 puede proporcionar hasta 12 horas (modo medio) de brillo potente que no disminuye con el paso de las horas.

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.