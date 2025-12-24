El error que puede costarte 40.000 euros si viajas sin seguro (y casi nadie tiene en cuenta)

Hace un tiempo saltaba la noticia de que, si estando de viaje —por ejemplo, en Estados Unidos— te tenían que operar de apendicitis, la factura podía llegar a rondar los 40.000 euros por no tener un seguro de viaje contratado. Ya sabes, ese papel que nos salvaguarda de esos “por si acasos” que tendemos a desechar y sustituir por el clásico "si luego no pasa nada"…

Personalmente, si tengo pensado viajar a otro continente o país, prefiero invertir en un seguro antes que encontrarme en la tesitura de no saber cómo reunir más de 40.000 euros para subsanar el coste de una operación. De ahí que, si tienes planteado algún viaje estas Navidades, esta propuesta de seguro —que, ahora mismo, cuenta con un descuento exclusivo— consiga eliminar de la ecuación ese temido "¿Y si…?".

Y es que la solución para evitar este tipo problemas es Assist Card. La misma empresa de asistencia al viajero que se ha consolidado como una de las opciones más fiables para quienes quieren (y desean) viajar con seguridad y sin sobresaltos inesperados. Con más de 50 años de experiencia y cobertura en más de 190 países, la compañía ofrece una asistencia integral pensada para acompañar al viajero desde el primer día hasta el regreso.

Por qué optar por Assist Card: los beneficios que presenta

Sus coberturas incluyen urgencias médicas, atención sanitaria en destino, reembolso de gastos derivados de problemas con vuelos o equipaje, así como asesoramiento en caso de robo o pérdida de documentación, una ayuda clave cuando se viaja fuera de casa.

Además, Assist Card ofrece planes flexibles, con cobertura desde solo un día, lo que permite adaptar la asistencia a cualquier tipo de viaje: desde una escapada corta hasta un desplazamiento internacional más largo. De este modo, el viajero puede elegir el plan que mejor encaje con su ruta, duración y presupuesto.

Y si aún te quedaba alguna duda, si has leído esto desde ESNCIAL de El Periódico, te alegrará saber que Assist Card pone a disposición un código de descuento del 10 % con cada reserva, una oportunidad perfecta para viajar protegido y, al mismo tiempo, ahorrar. Una ventaja que convierte la asistencia en viaje en una opción aún más rentable frente a los costes imprevistos que pueden surgir durante el viaje.

Para conseguirlo tan solo tienes que hacer clic en el siguiente botón, rellenar los datos y ¡voilá!, verás como el descuento se aplica. En cualquier seguro, sin restrincciones. Aunque, si lo prefieres, siempre puedes optar por incluir en el cupón de descuento 'ELPERIODICO10'.

Eso es: estas navidades, volver a casa o viajar para celebrar puede hacerse con la tranquilidad de saber que cualquier contratiempo tiene solución.

El seguro más completo y reconocido del continente

Assist Card es sinónimo de tranquilidad al viajar. Perteneciente al grupo Starr Insurance, desde 1972 acompaña a millones de viajeros en todo el mundo. Tiene presencia en los cinco continentes, siendo una de las marcas líderes en protección para viajeros.

Su red internacional cuenta con 51 oficinas interconectadas, tecnología de última generación y atención multilingüe las 24 hora al día los 365 días del año, garantizando una respuesta inmediata allí donde se encuentre el viajero.

Desde una simple consulta médica hasta situaciones complejas como un traslado sanitario, la repatriación, la localización de equipaje o la gestión de vuelos, Assist Card está preparada para actuar cuando más se la necesita, y ahí es donde se ve un buen seguro.

Todo ello con un único objetivo: que el viajero no tenga que preocuparse por nada y pueda centrarse únicamente en disfrutar del viaje.

Assist Card: cómo funciona y por qué no pararás de recomendarlo

Cuando planificas un viaje piensas en el destino, las experiencias y los recuerdos que vas a crear pero la asistencia al viajero suele quedar en segundo plano,y causarte muchos dolores de cabeza ante un imprevisto que pueda cambiarlo todo y no te permita disfrutar el viaje que llevas esperando tanto tiempo. Un problema de salud, una cancelación o la pérdida del equipaje pueden suponer gastos elevados y mucho estrés.

Con Assist Card, ese riesgo desaparece. Es una inversión pequeña frente a la seguridad, el ahorro y la tranquilidad que ofrece. Así, no te verás en otro país y en la tesitura de no saber como conseguir pagar la factura por no tener un seguro de viaje contratado.

Qué destacan los usuarios sobre este seguro (y por qué lo recomiendan)

"Indispensable viajar con Assist Card.En esta ocasión, mi esposa tuvo que ser hospitalizada en Suiza y Assist Card se hizo cargo de todo desde el primer minuto, con atención y seguimiento de excelencia", "En esta ocasión tuve la necesidad de utilizarlo y el servicio de Assist Card ha sido de lo mejor" o "Son varias las ocasiones en las que he utilizado el servicio y siempre ha sido fácil conseguir apoyo y muy rápido", son algunas de las opiniones de los usuarios que valoran y recomiendan el seguro de Assist Card.

Los mismos usuarios que tras utilizar sus servicios han señalado la rapidez, tranquilidad, seguridad y acompañamiento que han sentido.

Cualidades que han contribuído a que se convierta en el seguro más recomendado (y solicitado) por la gran mayoría de viajeros.