Por qué más de 70.000 personas han comprado este amplificador WiFi en las últimas horas

En una era donde el WiFi es tan esencial como el agua corriente o un robot aspirador (especialmente si teletrabajas o tienes adolescentes en casa), tener buena señal en todos los rincones del hogar no es un lujo, sino una necesidad. Casas grandes, paredes gruesas, pisos alargados... todos tienen un punto muerto. ¿La solución más sencilla? Un buen amplificador.

Y en este caso, uno que no solo funciona, sino que lo hace muy bien. De hecho, este modelo acumula más de 70.000 valoraciones positivas y no para de escalar posiciones en ventas en Amazon, igual que este bolso grande para llevar a la playa.

No es de extrañar: su rendimiento, facilidad de uso y sobre todo precio, lo convierten en el favorito de quienes ya no quieren pelearse con la compañía telefónica ni con el "no hay conexión".

El amplificador más demandado: pequeño, potente y muy fácil de usar

Este amplificador WiFi de TP-Link es compatible con doble banda: 2,4 GHz y 5 GHz, lo que se traduce en velocidades de hasta 1.200 Mbps combinados. A la práctica, quiere decir que podrás ver los mejores estrenos de Movistar Plus+, teletrabajar o jugar online sin cortes, incluso desde la habitación más alejada del router.

Un detalle útil que marca la diferencia frente a otros es su indicador inteligente de señal. Con un simple vistazo sabrás si lo has colocado en el sitio óptimo o si deberías cambiarlo. Así te ahorras de pruebas y errores.

Cuenta con dos antenas externas que garantizan una señal más fuerte y estable, capaz de soportar múltiples dispositivos conectados sin perder calidad. Y su eso no fuera suficiente, también funciona como un punto de acceso gracias a su puerto Ethernet.

El amplificador de WiFi mejor valorado en Amazon

¿Y lo mejor? Su instalación es tan sencilla como pulsar un botón. Literalmente. Solo necesitas presionar el botón WPS del router y el amplificador para que todo quede conectado en apenas unos minutos.

En Amazon, donde tiene una nota media de 4,2 sobre 5 estrellas, es el amplificador de WiFi con más valoraciones: supera las 70.000 positivas. Los usuarios que se han decantado por él están encantados con sus resultados. Destacan el buen funcionamiento, efectividad y buen resultado de este repetidor de señal inalámbrico.

Y si teletrabajas en vacaciones y no tienes acceso a internet: con este adaptador USB tendrás siempre WiFi

Si este verano estás en una casa sin router, te vas de viaje o trabajas desde cafeterías, alojamientos rurales o espacios compartidos, este mini adaptador USB WiFi 6 es tu mejor aliado.

Y no exageramos: es pequeño como un pendrive, cabe en cualquier bolsillo y convierte cualquier ordenador en una máquina con conexión inalámbrica de alta velocidad.

¿La ventaja? Que no necesitas instalar nada complejo. Lo conectas, se autoinstala y ya puedes tener conexión hasta 600 Mbps en 5 GHz y 286 Mbps en 2,4 GHz. Es decir, suficiente para trabajar, hacer videollamadas o ver Netflix sin cortes.

Además, es más rápido que otros adaptadores estándar, y cuenta con tecnología avanzada (OFDMA, MU-MIMO, etc.) para mantener la conexión estable incluso en entornos saturados de dispositivos.

Los contenidos publicados en la sección de ESNCIALofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.