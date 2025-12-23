¿Viajas en Navidad? Así puedes ahorrar hasta un 40% en tu eSIM

¿Tienes programado un viaje al extranjero esta Navidad? Si ya estás ultimando los preparativos para viajar, todavía estás a tiempo de aprovechar la promoción BOGOGO de GigSky y su 40% de descuento en la compra de tu eSIM internacional. Quizá todavía no estés tan familiarizado, pero estas tarjetas SIM digitales son la manera más práctica y económica de viajar a casi cualquier país del mundo.

La conexión a internet funciona en más de 200 países (en tierra y en mar), con planes personalizados para pagar solo por el consumo que hagas. Así que si vas a viajar en los próximos días o ya tienes la fecha de tu primer gran viaje de 2026, tienes que saber cómo comprar tu eSIM de GigSky para viajar cuando quieras con un 40% de descuento.

Promoción de Navidad de GigSky: qué es y cómo aprovecharla

La promoción BOGOGO de GigSky es la mejor excusa para comprar tu eSIM para viajar en Navidad con un 40% de descuento. Ya de por sí es la alternativa más barata al roaming o a las tarjetas SIM físicas que compras al llegar a tu destino, pero ahora te saldrá a un mejor precio. Además, ¡cuantos más planes compres, mayor será el ahorro!

20% de descuento al comprar un plan eSIM de GigSky.

30% de descuento si decides comprar dos planes de datos.

40% de descuento (el ahorro máximo) si te llevas tres planes GigSky.

Lo mejor de esta promoción es que puedes usar los planes de datos que compres como y cuando quieras. Por ejemplo, puedes utilizar uno en Navidad y el resto repartirlos en el resto de viajes que hagas el año que viene. O puedes comprar varios planes para ti y los tuyos, porque si viajas en pareja, con familia o amigos, vais a necesitar más de una eSIM para viajar.

La lógica es muy sencilla: cuantos más planes de GigSky compres, mayor será el ahorro. Así que si quieres pagar un 40% menos por internet en tu destino, aprovecha ahora la promo, ¡solo está disponible por tiempo limitado! Y si necesitas más razones antes de dar el paso, aquí tienes varias:

Si eres una persona previsora y organizada, podrás empezar a ahorrar en el que viaje que tienes organizado para 2026.

No suele haber descuentos en planes de eSIM , y mucho menos del 40%.

, y mucho menos del 40%. Cuantos más planes compres, más ahorras.

Por qué elegir GigSky para viajar en Navidad

Además del 40% de descuento en los planes de datos, hay muchos más motivos para elegir una eSIM de GigSky en tu próximo viaje. Uno de los más interesantes es que GigSky es un operador móvil virtual (OMV) que gestiona las conexiones en cada país que opera. En cambio, la mayoría de empresas de eSIMs del mercado revenden esas redes. Por tanto, vas a notar la diferencia en la conexión y en la cobertura en tus viajes. Y a esto tienes que sumarle el resto de ventajas de su eSIM internacional:

Conexión en más de 200 países de todo el mundo y más de 200 cruceros.

La eSIM se activa automáticamente al llegar a tu destino, sin hacer nada más.

Buena cobertura en escapadas, viajes largos y hasta en destinos remotos.

Puedes instalar la eSIM en cuanto la compres en unos pocos pasos, sin códigos QR y sin ser experto en tecnología.

Los clientes de GigSky reconocen que es la eSIM que funciona cuando otras pierden la cobertura.

Incluye pruebas gratis en 175 destinos

La mejor eSIM para viajar al Caribe

Si llevas toda la vida soñando con viajar al Caribe, ¿cómo vas a prescindir de la conexión a internet ahora que por fin se va a hacer realidad? Tanto si vas a visitar un único país como si vas a hacer un crucero por Puerto Rico, Cuba, República Dominicana o Bahamas, GigSky tiene la mejor eSIM para viajar al Caribe.

Podrás elegir entre planes flexibles desde 1 GB hasta datos ilimitados, y con una duración de entre 1 día y 365. Además, es el único proveedor que ofrece conexión tanto en tierra como en mar. Si vas a visitar varios países, elige el plan regional, porque incluye 30 destinos con una cobertura inmejorable.

Maletas, vuelos, hoteles, excursiones... El siguiente paso es comprar una eSIM internacional de GigSky para viajar conectado esta Navidad con hasta un 40% de descuento. Y te servirá también si ya tienes organizada una escapada al extranjero, un crucero por el Caribe o ese viaje por varios países que tanto llevas planeando. ¡Aprovecha la promo!