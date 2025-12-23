Las 20 mejores ofertas de hoy, 23 de diciembre, en Amazon: desde un 20 hasta un 77% de descuento

Ha llegado el momento de hablar de las mejores ofertas del día. Y sí, después de contarte casi en primicia cómo este abrigo de Columbia se ha colado en el armario de medio mundo —por cómodo, ligero y sorprendentemente estiloso— o cómo la superautomática De'Longhi ha pasado a ser el nuevo objeto de deseo de los amantes del café gracias a su precio mínimo histórico, no podíamos dejar pasar la ocasión: toca recopilarte las gangas que están volando del catálogo de Amazon.

¿La razón? Sus descuentos irresistibles. Todo lo que hemos seleccionado desde ESNCIAL roza precios de auténtica ganga: desde rebajas del 20 % hasta descuentos que llegan al 77%. ¡No pierdas más el tiempo y desliza!

Las mejores ofertas de HOY desde un 20 % hasta un 77% de descuento

Ahora sí, para que no te quedes sin tu favorita ni llegues tarde al chollo del día, aquí tienes las mejores ofertas de este 23 de diciembre. ¡Toma nota!

Por menos de 35 euros, el artornillador de Bosch que todas las casas necesitan

Ahora que llega la época de las navidades, nunca está de más tener a mano un atornillador de Bosch que ayude a aligerar la tarea de montar nuevos muebles o proyectos.

En este sentido, con una rebaja de casi el 30 %... puedes hacerte con este modelo de Bosch que funciona de maravilla, ocupa muy poco espacio y, además, tiene una batería que dura muchas horas. Un 10 de 10.

Con un 50 % de descuento: la afeitadora eléctrica de Philips de las 10.000 valoraciones

Si hablamos de afeitadoras o recortadoras, dos nombres dominan las conversaciones: la OneBlade y este modelo de Philips. Y, entre nosotros, esta última se lleva la palma. Con cabezales intercambiables para adaptarse a cada zona, esta recortadora se caracteriza por su uso cómodo, su deslizamiento suave y unos resultados eficaces sin complicaciones.

Y si todavía te falta algún regalo de última hora, te encantará saber que con el 50 % de descuento que tiene ahora mismo se posiciona como un auténtico regalazo para quienes buscan calidad y rendimiento sin gastar de más.

Por 26 euros: la camiseta de Under Armour perfecta para entrenar

Disponible en distintas tonalidades, puedes hacerte con esta camiseta de manga larga que se seca muy rápido... y sí: elimina el sudor.

De ahí que resulte perfecta para llevar en el día a día. Y es que, a diferencia de otras camisetas diseñadas para ejercicio o térmicas, este modelo de Under Armour está confeccionada con un material que elimina el sudor (y olor que eso implica) del tejido.

Por otro lado, sus paneles de malla garantizan una mayor ventilación. Todo ello, por supuesto, sin restar ni un ápice de comodidad.

De 400 a 169 euros: los auriculares Beats Studio Pro más solicitados de los últimos días

Con hasta 40 horas de autonomía total y un sistema de carga rápida que ofrece hasta cuatro horas de reproducción con solo 10 minutos de carga, estos Beats ofrecen una experiencia de sonido premium. Equipados con micrófonos que filtran el ruido de fondo y con opción de cancelación activa de ruido, son una excelente elección para quienes priorizan calidad de audio y comodidad en uso prolongado.

Calefactor de Rowenta de bajo consumo, por menos de 60 euros

Calefactor que calienta de forma rápida el entorno y es apto para baño ya que es resistente a las salpicaduras de agua; calienta de forma segura el cuarto de baño en un instante.

Impresora mini: idónea para un regalo personalizado

Esta impresora de fotos portátil se conecta fácilmente vía Bluetooth 5.0 a tu móvil y es compatible con iOS y Android. Podrás seleccionar y revelar tus recuerdos cuando quieras, lo que la convierte en una opción ideal si quieres sorprender con un regalo lleno de personalidad estas fiestas.

Con más de 180.000 valoraciones, las zapatillas para estar en casa más solicitadas

El tejido de punto en gofre ventila el interior, permitiendo que tu pie respire y se mantenga libre de sudor; lavable a máquina para un cuidado fácil. La plantilla de espuma viscoelástica se adapta a los contornos de tu pie para una comodidad suave como una almohada; date un capricho después de un largo día de trabajo, o dale un merecido descanso a los pies cansados de tu esposo o padre trabajador.

Di sí al Aston Martín de Fernando Alonso con esta maqueta de F1 de LEGO

Un coche de Fórmula 1 y una minifigura de un piloto con traje de competición del equipo Aston Martin Aramco F1 Team y casco.

Acaba con el vello: la depiladora de lu pulsada Philips Serie 8000

Con más de 5 000 valoraciones positivas, esta depiladora de luz pulsada se ha convertido en una de las favoritas.

Su acción eficaz e indolora elimina el vello con resultados duraderos, y su sensor de tono de piel ajusta la intensidad de luz de forma segura, evitando posibles daños.

Ahora mismo está disponible con un 41 % de descuento, lo que la sitúa como una compra inteligente si buscas eficacia y comodidad en tu rutina de cuidado personal.

Por 19 euros, la batamanta para entrar en calor de manera sencilla y económica

Confeccionada con material de forro polar de calidad, esta batamanta resulta ser supercómoda. No pesa y con ella, podrás acurrarte sin problema, disfrutando del ocio, el trabajo o del tiempo de descanso.

Por 16 euros: el sérum de noche Revitalift Laser con retinol puro

Con más de dos mil unidades compradas en solo unas horas y un descuento de más del 30 %, este sérum de noche con retinol puro está revolucionando el cuidado de la piel. ¿Lo mejor? Su fórmula es capaz de corregir todo tipo de arrugas, incluso las más profundas, en el 100% de las mujeres.

Con un 34 % de descuento: el reloj Samsung Galaxy alcanza su precio mínimo histórico

Samsung presenta el Galaxy Watch, un smartwatch compacto y elegante que combina diseño refinado con funciones inteligentes para acompañarte durante el día.

Puedes registrar entrenamientos, monitorear tu progreso físico e incluso recibir notificaciones directamente en la muñeca. Su precio mínimo histórico con descuento lo convierte en un regalo tecnológico ideal.

Por 25 euros (antes 50) el cuchillo jamonero que no querrás que falte en tu casa esta Navidad

Este cuchillo de filetear Riviera de 250 mm, de la reconocida marca Arcos, está diseñado para cortar jamón y piezas grandes de carne con precisión.

Su borde afilado y su excelente fuerza de corte lo hacen ideal incluso para cocineros exigentes. Un regalo práctico y sorprendente para los amantes de la cocina estas Navidades.

De 250 a 89 euros: el robot aspirador de Lefant más solicitado del año

El robot aspirador Lefant combina eficiencia y diseño compacto, lo que le permite moverse sin dificultad bajo camas y alrededor de muebles.

Su depósito de polvo de 800 ml reduce la frecuencia de vaciado, y su cuerpo ultrafino facilita la limpieza en zonas difíciles. Una opción excelente si buscas automatizar la limpieza del hogar sin renunciar a potencia.

Rebaja la última versión de Amazon Echo Dot: una opción perfecta para Navidad

Un dispositivo completamente nuevo en nuestra gama Echo que maximiza las funcionalidades de audio de los Echo Dot para proporcionarte un sonido envolvente que se adapta automáticamente a tu espacio a la vez que optimiza la calidad de reproducción.

Por 34 euros (antes 60): las zapatillas Skechers que rozan las 65.000 valoraciones

Rozando las 65.000 valoraciones, las zapatillas Skechers destacan entre los usuarios por ser una opción de lo más cómoda, cuenta con una amortiguación de ensueño junto a una plantilla acolchada de espuma viscoelástica. Asimismo, su suela de tracción flexible facilita un buen rendimiento deportivo.

Por solo 39 (antes 63 euros): el juego de tres cuchillos de cocina que más recomiendan los chefs

El juego de cuchillos de cocina profesional incluye tres piezas esenciales: un cuchillo chef de 21 cm, un cuchillo cocinero de 15 cm y un cuchillo para fruta de 9.5 cm.

Las hojas están fabricadas en acero inoxidable alemán, lo que garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión.

Además, el mango de madera proporcionaun plus de comodidad, ¡no se resbalará!

De 140 a 98 euros: el plumas de Pepe Jeans perfecto para el entretiempo

“Bonitas, cómodas y de gran calidad”, “Simplemente perfectas”, “Comodidad insuperable”, son algunas de las valoraciones que se pueden leer sobre estas zapatillas Skechers que se han convertido en una de las grandes ofertas del día con su bajísimo precio.

Lo mejor de estas zapatillas es su gran comodidad, con las que podrás llevarlas durante horas y sentir que caminas sobre nubes. Acompañadas de un diseño favorecedor y en tendencia, no es de extrañar que sean las grandes favoritas y todo un superventas de Amazon.

De 90 a 36 euros: las zapatillas Puma más cómodas y versátiles que no te cansarás de lucir

Superando las 20.000 valoraciones sobresalientes, estas zapatillas Puma se alzan como uno de los grandes chollos del día. Y es que, con un cierre de cordones y un diseño blanco, que no te cansarás de combinar con acierto… estas sneakers de estilo retro se alzan como las grandes favoritas. Y no es para menos.

Más aún si tenemos en cuenta que, ahora mismo, puedes hacerte con ellas con un 40 % de descuento. Eso es: por tiempo limitado, pueden ser tuyas por solo 33 euros… cuando habitualmente suele rondar los casi 90 euros.

Por 21 euros: la linterna todoterreno impermeable de Shadowhawk

Diez veces más luz que una linterna convencional. La linterna LED cuenta con 10.000 lúmenes, capaz iluminar fácilmente una distancia de casi 500 metros. Y si preocupa su vida útil, este no es un problema para esta marca, ya que tiene una vida útil de hasta 100.000 horas.

Y, como dato, la potente batería de 5000 mah 26650 puede proporcionar hasta 12 horas (modo medio) de brillo potente que no disminuye con el paso de las horas.

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.