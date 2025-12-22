Estas son las series y películas que recomendamos para maratones de fin de año

La llegada de los turrones, los polvorones y las mesas de comedor atiborradas no es lo único que marca el inicio de la Navidad; efectivamente, las tardes en el sofá con mantita, disfrutando de una buena serie o película en compañía (o, por el contrario, regalándose una cita con uno mismo para olvidarse del ajetreo del trabajo o del incesante quehacer navideño), también lo hacen.

Y, si bien somos conscientes de que los grandes clásicos navideños nunca fallan durante estas semanas, también es natural que busquemos algo nuevo: un título que añadir a esa lista de imprescindibles. Por eso, entre los últimos estrenos —ya disponibles en las plataformas de Movistar Plus + y Disney +—, hemos querido recopilar algunos que no te dejarán indiferente. ¿Lo mejor? Hay para todos los públicos. Lo sabemos: maravilla pura.

Si más allá de disfrutar de los últimos partidos de fúbtol, te apetece sumergirte en el completísimo universo de Movistar Plus +, repleto de series o películas de estreno cada día, este título te encantará. Sobre todo, a los niños de la casa: ¡La patrulla canina en Navidad!

Además, déjanos recordarte que si todavía no tienes suscripción mensual en Movistar Plus+ y te llama la atención alguno de los títulos destacados, puedes suscribirte de manera puntual este mes; no requiere de permanencia ni necesitas cambiar de teleoperador. Es decir: puede ser una compra puntual, para ver todo el catálogo en un mes… o, si no te da tiempo, dejarla el tiempo que consideres.

La patrulla canina en Navidad

La serie estrella de dibujos también se prepara para la Navidad, en este caso Rubble tiene muchas ganas de que llegue la Navidad para recibir su regalo: un taladro láser. Pero el alcalde Humdinger aprovecha que Papá Noel se ha resfriado…¡para quedarse con todos los regalos!

Zootrópolis

ZOOTROPOLIS / Cortesía

En Zootrópolis, la oficial Judy Hopps, quiere ponerse a prueba. Por eso se abalanza en cuanto tiene la oportunidad de resolver un caso, aunque suponga colaborar con el zorro estafador Nick Wilde.

Por otro lado, si no te terminan de convecer el amplio catálogo de Movistar Plus + y prefieres abogar por una opción variada como lo es la plataforma, siempre puedes optar por Disney + por menos de 7 euros al mes

Lilo y Stitch, la película del momento

Cortesía Disney

Lilo y Stitch, la versión de acción real del clásico de animación de Disney de 2002, es la divertidísima y conmovedora historia de una solitaria niña hawaiana y el extraterrestre fugitivo que la ayuda a sanar su familia desestructurada.

'Poquita fe', tu opción para despejarte a carcajadas

Movistar Plus +

Si quieres una comedia fresca y diferente de cualquiera que hayas visto antes, esta es tu opción. Toca el humor cotidiano, el que puede pasarle a cualquiera, pero con una perspectiva surrealista que te va a sacar las carcajadas más reales.

La primera temporada ya fue todo un éxito en Movistar y la segunda promete ir por el mismo camino. Esta es tu gran oportunidad de hacerte un maratón desternillante, repleto de diálogos ingeniosos y afilados.

Todas las de la ley: la gran alterativa de lo clásico

Un grupo de abogadas especialistas en divorcios abandona un bufete dominado por hombres para abrir su propio y exitoso despacho. Brillantes, feroces y emocionalmente complejas, lidian con rupturas de alto riesgo, escándalos y lealtades cambiantes, tanto en los tribunales como en su círculo íntimo. En un mundo donde el dinero manda y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo juegan, sino que cambian las reglas.

El Grinch, una opción de clásico reinventado

Cada año, en Navidad, los lugareños perturban la pacífica soledad del Grinch con celebraciones cada vez más desmesuradas, luminosas y ruidosas. Cuando los Quién declaran que ese año van a preparar una Navidad el triple de grande, el Grinch decide robar la Navidad.

Entrepreneurs, una buena sesión de carcajadas

Entrepenaures / Cortesía

Un grupo emprendedores con mucha más ambición que talento acude cada día a un coworking llamado No Comfort Zone en busca del éxito empresarial. Presumen de haber salido de la zona de confort, de ser sus propios jefes, de haber convertido su pasión en su trabajo y aspiran a cambiar el mundo, pero apenas se pueden mantener a sí mismos.

Más títulos para disfrutar en Movistar Plus +

Si quieres ver de un vistazo toda la programación navideña de Movistar Plus+, lo tienes facilísimo. Solo hay que ir al Dial 15, el canal que reúne decenas de películas, especiales y conciertos para acertar a cualquier hora del día.

¿De verdad alguien quiere volver a ver Solo en Casa en la televisión de siempre cuando puede elegir entre una oferta navideña tan completa?