Los mejores juguetes para sorprender a tus hijos de 5 a 12 años en Reyes Magos

La Navidad es el momento perfecto para adelantarse a las compras y encontrar esos regalos que marcarán la diferencia. Desde básicos imprescindibles para el hogar —siempre útiles en estas fechas— hasta productos de belleza ideales para sorprender, las opciones se multiplican conforme se acercan las fiestas.

Y, por supuesto, los grandes protagonistas de la temporada no podían faltar: los juguetes. Esos que ya ocupan un lugar destacado en las cartas a Sus Majestades los Reyes Magos y que despiertan la ilusión de los más pequeños. Ahora, además, se convierten en una apuesta aún más acertada gracias a las promociones y descuentos propios de estas semanas, haciendo que acertar con los regalos navideños sea más fácil que nunca.

Por eso mismo, para que no te pierdas ninguna oferta o, simplemente, conozcas cuáles son los juguetes más solicitados en los últimos días... te hemos recopilado los juguetes más pedidos (y más valorados) para niños de entre cinco a doce años. Eso sí: no te lo pienses demasiado; algunos ya están rozando stock.

Juego de construcción Ferrari

Si le gustan los coches... anima a tu pequeño aficionado a que se enamore aún más de los coches con este desafío de contrucción con la maqueta en kit Lego para niños y niñas a partir de 10 años. Y es que inspirado en el coche de verdad, esta maqueta de LEGO reproduce los movimientos de forma realista en las 897 piezas que lo completan.

La casa de muñecas de Gabby

Un año más repite entre los juguetes más repetidos en las cartas de los Reyes Magos: ¡La casa de muñecas de Gabby! Eso sí, en esta ocasión, nos sumamos a la nueva versión. La misma que viene equipada con distintos accesorios y que cuenta con más de dos pies de altura. Eso sí, su diseño compacto favorece que se pueda guardar facilmente en cualquier rincón de casa.

Está pensada para jugar en las siete habitaciones temáticas de la casa, junto a la zona de juego gatunas. Y sí, esta casa de muñecas, cuenta una figura de Gabby de cinco centímetros vestida igual que en su personaje en la película.

Set de contrucción clásico de LEGO

Deja volar la imaginación de los peques con las diferentes ventanas y puertas incluidas en este set de construcción y construye la casa de sus sueños. O crea adorables animales de juguete con los ojos como perritos o gatos. Este juguete educativo viene con instrucciones paso a paso e ideas ilustradas de modelos para montar. Los ladrillos LEGO vienen en una cómoda caja de almacenamiento de plástico, siendo el complemento perfecto para que los peques amplíen sus colecciones de LEGO.

Juego de construcción Ángela LEGO Disney

Desde que se estrenó la película de Lilo & Stitch -ya la puedes ver en Disney +-, este pequeño ser se ha convertido en un auténtico fenómeno y, por supuesto, en la lista no podía faltar... sin embargo, entre los más solicitados se encuentra Ángela. El juego de construcción LEGO Disney incluye un modelo articulado de una figura que presenta orejas móviles y una antena giratoria. Se pueden añadir elementos decorativos como una mariposa y tres corazones flotantes para personalizar la figura. El set contiene 784 piezas y es compatible con otros sets de la gama LEGO Disney.

Juego de mesa Tetris Spin Master

El juego de mesa Tetris de Spin Master permite disfrutar de la experiencia clásica de Tetris en un formato físico. Está diseñado para 2 a 4 jugadores y combina estrategia y habilidad manual. Los participantes deben rotar y dejar caer Tetriminos en su cuadrícula para completar líneas.

Little Secret o el juego del impostor

Si últimamente no has parado de ver en redes pequeños juegos que dictan "el juego del impostor", déjanos decirte que este juego de cartas te va a encantar. En concreto, está constituido más de 500 palabras para descifrar y 17 misiones que abarcan diversas localizaciones. El juego presenta 7 poderes diferentes que pueden alterar el desarrollo de la partida. La duración aproximada de cada partida es de 15 minutos. Está diseñado para ser jugado por entre 3 y 9 jugadores.

De 99 a 69 euros: di sí al LEGO de Fortnite para los seguidores gamer

¡La aventura de Fortnite llega a LEGO! El Autobús de Batalla LEGO Fortnite permite a los gamers de 10 años en adelante recrear este icónico vehículo del videojuego en una experiencia de construcción única.

Con detalles como un sorbete, lanzaventosas y un zumo de subidón, además de 9 minifiguras exclusivas, ¡este set es el regalo perfecto para cualquier joven fanático de Fortnite! Además, la app LEGO Builder te permitirá interactuar y guardar tus progresos.

La mascota virtual de Disney es el juguete más vendido en Amazon

Con más de 4000 unidades adquiridas en las últimas horas, nos encontramos frente al juguete más vendido en Amazon en las últimas semanas. El mismo que permite jugar con las versiones digitales de los personajes Disney, interactuando con ellos. Eso sí, para ello, tienes que ir desbloqueando personajes desde Mickey Mouse hasta Vaiana o Elsa de Frozen.

El garaje y la pista para coches de Hot Wheels a precio mínimo

Con más de 25.000 valoraciones sobresalientes, este impresionante conjunto de juego de Hot Wheels despertará la imaginación de los más pequeños y fortalecerá su confianza gracias a sus increíbles características.

Los niños podrán subir los coches hasta lo más alto mediante el ascensor doble y lanzarlos. ¡Tendrán que poner a prueba toda su habilidad para escapar de las temibles fauces del T-Rex mecánico!

36 botes de plastilina adecuadas para niños a partir de 2 años

Con más de 35.000 valoraciones sobresalientes, no podía faltar en este listado: los clásicos botes de plastilina de Play-doh. Exacto, el mismo que incluye 36 botes de plastina en colores surtidos para cubrir todas las necesidades creativas. Una opción perfecta para que moldeen, aplasten, mezlcen y crean lo que quieran. Es idóneo para una gran variedad de usos.

Para ayudarles a conciliar el sueño, opta por esta nutria

Con más de 60.000 valoraciones, este juguete musical es la solución que, te lo adelantamos, te ayudará a evitar muchos dolores de cabeza. Y sí, tal vez no esté en la lista del peque de la casa, pero en la de las madres y padres, ¡dudo que falte! Esta nutria musical tiene un movimiento de respiración diseñado para calmar de forma natural a tu bebé.

Además, puedes personalizar y programar más de 30 minutos de música y sonidos. ¿Lo mejor? Su tacto es supersuave (y sí, se puede lavar sin ningún problema).

Por 12 euros, las 110 piezas de puzles de madera

Este rompecabezas de madera magnético ofrece un tablero de doble cara: un lado negro para dibujar, escribir o hacer graffitis con tiza, y un lado blanco para colocar las piezas magnéticas. Hecho con materiales no tóxicos y madera de alta calidad, es completamente seguro para los niños.

Viene con 110 piezas, 14 animales con diferentes expresiones faciales que ayudan a mejorar las habilidades de observación y comprensión, además de 2 tizas, 1 lápiz de color, 1 borrador y una guía para armar los rompecabezas. Un juguete creativo y educativo para los más pequeños, ideal para aprender jugando.

El circuito de Hot Wheels City Camión autopista

Este camión de transporte y pista Hot Wheels es el paquete definitivo 3 en 1, ofreciendo múltiples formas de jugar. El camión, ideal para jugar de forma independiente, puede almacenar hasta 22 vehículos (se venden por separado).

Se transforma en una pista de carreras de más de 182 cm, con un lanzador doble para carreras emocionantes. Los niños pueden convertir la cabina en un lanzador sincronizado para varios coches, y disfrutar de una función única al final de la pista, donde el primer coche acaba mientras el segundo se queda atrapado. Además, se puede conectar con otros sets de Hot Wheels City para más aventuras.

Los contenidos publicados en la sección de ESNCIAL ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.