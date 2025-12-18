Estos son los electrodomésticos Balay que están revolucionando la cocina y que todos quieren

Cuando pensamos en amueblar o renovar una casa, la cocina no suele ser la primera estancia que nos viene a la cabeza. Y eso que, para muchos, es el auténtico epicentro del hogar: el lugar donde se cocina, se charla, se desconecta y se disfruta.

Solemos cambiar armarios, taburetes o pequeños detalles como los escurreplatos u otros accesorios para mantener el orden, pero los electrodomésticos quedan en un segundo plano. En parte, porque son una inversión importante y buscamos que nos acompañen durante muchos años. Precisamente por eso, elegir bien es clave. Y, en este sentido, Balay marca la diferencia. Con una relación calidad-precio imbatible, la marca ha sabido llevar el diseño, la innovación y la tendencia a la cocina adaptándose a las necesidades… sin renunciar la durabilidad.

Balay se caracteriza por contar con electrodomésticos pensados para el día a día, que funcionan, que duran y que, además, elevan el estilo de cualquier espacio.

Sobre todo, en las cocinas más pequeñas o de estilo americano, las mismas que están monopolizando el actual mercado y que la firma ha buscado simplificar la elección a través de los distintos tipos de electrodomésticos integrables que posee. El porqué recae en que Balay los ha ideado para lograr un diseño más homogéneo y minimalista, los electrodomésticos se quedan ocultos por puertas de mueble que los mantienen ocultos a simple vista. Por no hablar de que esa ausencia de botones, pantallas o tiradores a la vista facilitan, y mucho, a la limpieza o mantenimiento diario. Todo ello, sin restarle ni una pizca de funcionalidad. En este sentido, no podemos evitar destacar, entre su amplia oferta, este lavavajillas:

El lavavajillas integrable: la opción perfecta para la cocina que no pase desapercibida / Cortesía Balay

En concreto, este lavavajillas integrable destaca por su diseño discreto, pasando completamente desapercibido en la cocina y manteniendo una estética limpia y uniforme. Su gran ventaja es el tamaño: con solo 45 centímetros de ancho, ocupa muy poco espacio, lo que lo hace ideal para cocinas pequeñas, hogares con poca vajilla o para quienes suelen comer fuera.

A pesar de su formato compacto, ofrece un alto rendimiento gracias a su programa de una hora, que permite lavar y secar la vajilla en 60 minutos. Además, incorpora la función Pausa+carga, perfecta para añadir utensilios olvidados durante el lavado.

El frigorífico balay que marcará un antes y un después en tu cocina

El frigorífico que marcará un antes y un después en tu cocina / Cortesía Balay

De entre todos los electrodomésticos de la cocina, el frigorífico es el más importante. De ahí que su elección resulte vital. Y si bien el frigorífico balay cristal negro o el espacioso americano están ganando bastante popularidad, no podemos evitar recomendaros este frigorífico integrable que se queda oculta tras una puerta a juego con los muebles de tu cocina, dotándole de una estética más uniforme.

Asimismo, más allá de fijarnos a nivel estético, es importante tener en el consumo enérgico y la distribución de su interior; son justo esas cualidades las que te harán la vida más fácil.

Por ejemplo, este modelo que combina elegancia con la última tecnología te ayudará a mantener tus alimentos frescos. Asimismo, cuenta con distintos compartimentos que te permitirán organizar los alimentos de manera cómoda y práctica.

Horno de vapor pirolítico: idóneo para los amantes de lo crujiente por fuera y jugoso por dentro

Cortesía Balay

Si te encuentras ante una hoja repleta de pros y contras sobre si adquirir una freidora de aire o un horno, déjanos decirte que este horno de vapor pirolítico es la solución que necesitabas: tiene lo mejor de los dos electrodomésticos.

Y es que, a diferencia de los clásicos hornos, esta cuenta, entre sus muchas funciones, con un modo de freidora de aire, que te permitirá cocinar desde un plato rápido hasta una receta gourmet. Además, al contar con pirólisis… podrás disfrutar de tiempo libre mientras el horno se limpia solo.

La campana Balay que todas las cocinas buscan

Cortesía Balay

Si bien es cierto que las redes sociales nos han hecho ver cocinas de lo más espaciosas, la realidad es que la gran mayoría no son así. De ahí a que esta campana, con disposición inclinada, te permia ganar unos centímetros de más ofreciéndote una mayor comodidad.

Una de sus grandes ventajas recae en que cuenta con un motor de alta eficiencia, es decir, consume menos energía, pero no pierde nada de potencia. Con ella no habrá ni rastro de humo ni olores.

La placa de inducción que te permitirá cocinar lo que desees al mismo tiempo

Cortesía Balay

Esta placa grita sofisticación por todos lados: tiene un acabado cristal negro mate que te hará olvidarte de pasar el paño para quitar la marca de los dedos cada vez que la usas. De hecho, gracias al recubrimiento de alta calidad, las posibles rayaduras de la superficie son cinco veces menos visibles que si fuera un cristal con brillo.

Además, cuenta con un botón para ajustar la temperatura a tu antojo y un sistema de Flex Inducción total, es decir, dejarás de medir al milímetro qué sartenes u ollas colocas en ella; encontrarás sitio para todo. Podrás disponer una paellera, un sofrito e, incluso, una olla para calentar un caldo todo al mismo tiempo.

La lavadora que te hará olvidar lo que es una plancha: el deseo de muchos, hecho realidad

La lavadora que te hará olvidar lo que es una plancha: el deseo de muchos, hecho realidad / Cortesía Balay

Si la parte que menos te gusta de poner la lavadora es, precisamente, la posterior: es decir, planchar la ropa… déjanos decirte que esta opción de Balay te va a encantar. Y es que este modelo facilita el planchado o incluso eliminado la necesidad porque es capaz de reducir las arrugas de tu ropa cuando se seque. Además, es supersilenciosa.

Aunque nuestra característica favorita es su botón de Pausa+carga: sí, con solo pulsarlo, podrás incluir ese calcetín viudo que se había escapado del cesto, y continuar con el lavado.

Por qué optar por Balay para comprar o renovar los electrodomésticos de la cocina

Freepik

Más allá de estar fabricados con materiales de buena calidad y una excelente funcionalidad.

Uno de los muchos puntos que ha conseguido que Balay sea nuestra marca elegida para cambiar los electrodomésticos recae en: su eficiencia energética y en que por determinados electrodomésticos regalan su consumo de electricidad.

Balay tiene una promoción en la que te pagan la electricidad de tus electrodomésticos. Por la compra de la placa, campana u horno antes del 31 de diciembre, te regalan 10 años de electricidad, lo que puede ser equivalente hasta 250€. Y por la compra de lavadoras o secadoras hasta el 28 de febrero, regalan hasta 7 años de electricidad, lo que se traduce hasta 100€ de reembolso. Para ello, solo tienes que registrarlo en Balay Contigo, valorarlo y rellenar el formulario para solicitar el importe asociado al modelo seleccionado.

