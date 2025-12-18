Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones ExtremaduraPlus UltraPeste porcinaTrumpMario PineidaBarcelonaVíctor ManuelJuan Carlos IMamarazzisFaustino OroLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Planifica tus viajes con OUIGO y recorre España a tu ritmo

OUIGO te invita a preparar tus viajes y planificar tus escapadas desde ya con sus trenes de alta velocidad a precios accesibles

Planifica tus viajes con OUIGO y recorre España a tu ritmo

Planifica tus viajes con OUIGO y recorre España a tu ritmo / OUIGO

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Planificar tus escapadas con antelación es una forma perfecta de disfrutar aún más cada viaje. Si te gusta organizar tus planes con tiempo, este es el momento ideal para empezar a pensar en tus próximos destinos y dejarte llevar por la ilusión de lo que viene.

Marca en el calendario las aventuras que te esperan: una escapada para desconectar, un viaje que llevas tiempo queriendo hacer, un plan especial en buena compañía o unas vacaciones inolvidables. Con rutas que conectan ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Murcia, Valencia, Segovia y muchas más, OUIGO te lo pone fácil para imaginar y preparar tus próximos meses de viaje.

Todas las nuevas frecuencias y rutas: las opciones de Ouigo se ajustan a tus necesidades

Compra ya tus billetes de OUIGO

OUIGO ha reforzado sus rutas más demandadas incorporando nuevas frecuencias y aumentando en un 14% la capacidad disponible, para que más viajeros puedan acceder a los trayectos más solicitados con mayor comodidad y flexibilidad.

Estos son los principales destinos a los que puedes viajar:

  • Albacete (Albacete - Los Llanos).
  • Alicante (Alicante - Terminal).
  • Barcelona (Barcelona Sants).
  • Córdoba (Estación de Córdoba).
  • Cuenca (Fernando Zóbel).
  • Elche (ELX AV).
  • Madrid (Puerta de Atocha y Chamartín - Clara Campoamor)
  • Málaga (María Zambrano).
  • Murcia (Murcia del Carmen).
  • Segovia (Guiomar).
  • Sevilla (Santa Justa).
  • Tarragona (Camp de Tarragona).
  • Valencia (Joaquín Sorolla).
  • Valladolid (Campo Grande).
  • Zaragoza (Zaragoza - Delicias).

Frecuencias destacadas:

  • Madrid - Barcelona: 12 circulaciones al día (8 hacen parada en Zaragoza).
  • Madrid - Málaga: 6 circulaciones al día.
  • Madrid - Murcia: 3 circulaciones al día (añadida la conexión Murcia - Alicante - Madrid - Valladolid y la conexión Murcia - Alicante - Madrid, ambas rutas con paradas intermedias).
  • Madrid - Sevilla: 8 circulaciones al día (todas hacen parada en la estación de Córdoba).
Compra ya tus billetes de OUIGO

Qué ventajas y servicios ofrecen los billetes OUIGO

OUIGO combina velocidad, comodidad y precios bajos, todo en un mismo billete.

  • Trenes de dos pisos, amplios, luminosos y con asientos confortables.
  • OUIBAR y SMARTBAR, para tomar algo durante el trayecto o personalizar tu experiencia.
  • Alta velocidad y puntualidad garantizadas.
  • Precios familiares: desde 9€, 7€ para niños de 4 a 13 años y gratis para menores de 3 años en brazos.
  • Flexibilidad, con el servicio “Tiempo para pensar” por solo 2€.
  • Viaje sostenible, con una huella de carbono mucho menor que otros medios de transporte.

Cómo comprar los billetes de OUIGO baratos

Compra ya tus billetes de OUIGO

Para hacerte con uno de los billetes de OUIGO solo tienes que seguir estos sencillos pasos:

  1. Entra en la web oficial o app de OUIGO.
  2. Selecciona tu origen, destino, fechas y viajeros.
  3. Añade tus extras opcionales (maletas, selección de asiento, mascotas, etc.).
  4. Finaliza la compra y recibe tu billete digital al instante.

Noticias relacionadas y más

Anticiparte no solo te da más opciones, también te regala algo que esperar: esa ilusión de contar los días para tu próxima escapada. Viajar con OUIGO es hacerlo de forma rápida, cómoda y sencilla, porque las mejores aventuras empiezan cuando te das el tiempo de planear lo que más te apetece.

  1. Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
  2. El Govern asegura que no envió alerta móvil por las lluvias en Badalona porque no hubo riesgo hidrológico
  3. Jordi Cruz: “Hace tres años que no piso una gasolinera… y no echo nada de menos”
  4. La Generalitat cuelga folletos en los CAP en los que pide a los catalanes que hagan un 'buen uso' de las bajas laborales
  5. Sanidad alerta de casos de sobredosis accidental de paracetamol con jarabes para niños
  6. Cambrils, la primera ciudad de Tarragona en eliminar el sistema de recogida puerta a puerta por la oposición vecinal
  7. Más de 34.000 personas han sido admitidas para optar a las 12.366 plazas MIR 2025-2026
  8. Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas

Abascal defiende la actuación de Vox en el caso del supuesto acoso sexual de su jefe de redes

Abascal defiende la actuación de Vox en el caso del supuesto acoso sexual de su jefe de redes

La directora del CNI y su predecesora niegan que el abogado de Junqueras fuera espiado

La directora del CNI y su predecesora niegan que el abogado de Junqueras fuera espiado

Riley Keough, la nieta de Elvis, habría donado sus óvulos para el hijo de John Travolta y Kelly Preston, según 'People'

Riley Keough, la nieta de Elvis, habría donado sus óvulos para el hijo de John Travolta y Kelly Preston, según 'People'

Q4 40 e-tron: ¿vale la pena comprar el coche eléctrico más ‘barato’ de Audi?

Q4 40 e-tron: ¿vale la pena comprar el coche eléctrico más ‘barato’ de Audi?

El fondo CVC y la familia March se reparten sus acciones en Naturgy para tener "más flexibilidad" financiera

El fondo CVC y la familia March se reparten sus acciones en Naturgy para tener "más flexibilidad" financiera

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora

Trabajos de limpieza y posterior derribo del antiguo instituto B9 de Badalona, desalojado el miércoles

Trabajos de limpieza y posterior derribo del antiguo instituto B9 de Badalona, desalojado el miércoles

La Guardia Civil acude para conocer el estado de las monjas de Belorado: "Debemos ser unas monjas muy peligrosas cuando tenemos la casa llena de guardias civiles"

La Guardia Civil acude para conocer el estado de las monjas de Belorado: "Debemos ser unas monjas muy peligrosas cuando tenemos la casa llena de guardias civiles"