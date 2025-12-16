Desde Taylor Swift hasta Percy Jackson: estos son los contenidos de Disney + que no querrás perderte

En los últimos días, Disney+ no ha parado de estar en boca de todos… y mucho tiene que ver el documental de Taylor Swift, que ha conseguido darle ese extra de visibilidad que todos estábamos comentando. Porque si hay algo que este show nos recuerda, es que Disney+ no es solo la plataforma de dibujos animados o series clásicas, sino un espacio lleno de contenido variado y actualizado que merece ser redescubierto.

Y es que, aunque muchos todavía asociemos Disney con películas para niños, la realidad es que su catálogo va mucho más allá: desde el universo de Marvel y Star Wars, hasta Pixar, National Geographic o Hulu, hay opciones para todos los gustos y todas las edades.

Por no hablar de que su precio es de lo más competitivo: por 6,99 euros al mes podrás disfrutar de máxima calidad de imagen y hasta dos reproducciones simultáneas, algo difícil de encontrar en otras plataformas.

Si ya eres usuario, quizá te interese dar el salto a la tarifa estándar anual: por 10,99 euros al mes -sí, 12 meses al precio de 10- tendrás la posibilidad de descargar contenidos para verlos offline y disfrutar de películas y series sin interrupciones publicitarias.

Y ¿por qué recomendamos este plan? Porque el catálogo de Disney+ no deja de crecer, ofreciéndote acceso a todo el universo Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Hulu… un verdadero tesoro de entretenimiento que, mes tras mes, sigue sumando razones para quedarse.

Los 7 contenidos más buscados (y vistos) en las últimas semanas

Al igual que sucede con las ofertas del día, te hemos querido recopilar algunos de los contenidos de Disney que más éxito están teniendo en las últimas horas. Los mismos que monopolizan conversaciones y que no podrás parar de comentar porque...¡son lo más!

Zootrópolis

El estreno en cines de la segunda parte, ha incentivado que esta película sea una de las más vistas en los últimos días. ¿De qué trata? Pues está película pensada para disfrutar en familia con los más peques de la casa, te cuenta una historia motivadora sobre Judy, una coneja que busca vivir en la moderna metrópoli donde conviven todo tipo de mamíferos y que busca ser una policía, pero que no la toman en serio porque no es un gran mamífero, pero como suele decirse el ingenio muchas veces termina superando la fuerza.

Solo en casa: un clásico para disfrutar en Navidad que nunca falta

Un clásico que nunca falla en Navidad y que te sacará más de una carcajada.

Esta es la historia de Kevin McCallister, de ocho años de edad, que se ha convertido en el hombre de la casa de la noche a la mañana. Al quedarse atrás por accidente cuando su familia sale corriendo hacia un viaje de Navidad, Kevin se mantiene ocupado decorando la casa para las fiestas… a lo cuál se suma que dos ladrones incompetentes intentan colarse en la casa, pero Kevin ha maquinado una sorprendente serie de trampas alocadas para darles la bienvenida.

Más allá de películas: el estreno de la segunda temporada de Percy Jackson

Si te encanta esta saga de libros, seguro que te encantará sentarte en el sofá y disfrutar de la historia de Percy Jackson en televisión. Y es que esta temporada adapta la novela El mar de los monstruos, se emite de manera semanal y esta semana ya ha comenzado el primer capítulo, ¡mañana continúa!

Grinch o cómo volver a enamorarte del espíritu más navideño

Protagonizada por Jim Carrey, la película estrenada hace más de 25 años se centra en el intento del Grinch para arruinar la Navidad de los habitantes de la Villa Quién, pero sus planes pueden verse alterados… gracias a la pequeña Cindy Lou.

'Taylor Swift: the end of an area', el documental que todos los Swifties repiten una y otra vez

Esta serie documental centrada en la cantante está constituida por seis episodios que narra el desarrollo, el impacto y los entresijos que dieron lugar al fenómeno Taylor Swift.

Este apasionante documental ofrece una visión íntima de la vida de Taylor Swift durante la gira que acaparó titulares y deleitó a fanes de todo el mundo. Además, en la serie intervienen artistas, familiares y amigos, como Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch, que ofrecen una visión inédita de lo que supuso crear un fenómeno así.

Disfruta del universo de Pandora, con las dos películas de Avatar

Avatar nos lleva al increíble mundo de Pandora, donde un hombre se embarca en una aventura épica y termina luchando por salvar a la gente que quiere y el sitio que ahora considera su hogar.

Los cuatro fantásticos, el nexo de unión con el universo Marvel

Con un mundo retrofuturista inspirado en los años 60 como escenario, la primera familia del universo Marvel se enfrenta a un enorme desafío. Juntos tendrán que defender la Tierra de un voraz dios espacial y su enigmático heraldo mientras buscan el equilibrio entre su papel de héroes y sus vínculos familiares.

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.