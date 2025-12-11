Las 20 mejores ofertas de hoy, 11 de noviembre, en Amazon: desde un 20 hasta un 95 % de descuento

Ha llegado el momento de hablar de las mejores ofertas del día. Y sí, después de contarte casi en primicia cómo este abrigo de Columbia se ha colado en el armario de medio mundo —por cómodo, ligero y sorprendentemente estiloso— o cómo la superautomática De'Longhi ha pasado a ser el nuevo objeto de deseo de los amantes del café gracias a su precio mínimo histórico, no podíamos dejar pasar la ocasión: toca recopilarte las gangas que están volando del catálogo de Amazon.

¿La razón? Sus descuentos irresistibles. Todo lo que hemos seleccionado desde ESNCIAL roza precios de auténtica ganga: desde rebajas del 20 % hasta descuentos que llegan al 90 %. ¡No pierdas más el tiempo y desliza!

Las mejores ofertas del día desde un 20 % hasta un 90 % de descuento

Ahora sí, para que no te quedes sin tu favorita ni llegues tarde al chollo del día, aquí tienes las mejores ofertas de este 11 de diciembre. ¡Toma nota!

De 100 a 59 euros: la freidora de aire de Create que no paras de ver en redes

Con más de 600 compras en el último mes, he aquí la freidora de aire (entre sus muchas funciones) de Create, que te permitirá ver cómo va el cocinado gracias a su bandeja de cristal.

Es decir, con ella podrás observar el proceso de cocinado sin necesidad de pausar la freidora para abrirla, evitando así pérdidas de calor. Se acabaron las sorpresas al abrir la freidora, lo que ayudará a que tu plato se vea y sepa a gloria.

Por 16 euros: el sérum de noche Revitalift Laser con retinol puro

Con más de dos mil unidades compradas en solo unas horas y un descuento de más del 30 %, este sérum de noche con retinol puro está revolucionando el cuidado de la piel. ¿Lo mejor? Su fórmula es capaz de corregir todo tipo de arrugas, incluso las más profundas, en el 100% de las mujeres.

Para potenciar su efecto: opta por la crema facial antiedad más vendida entre mujeres de 50 años por su capacidad para difuminar las arrugas

A su precio mínimo: el deshumidificador con más de 8.000 valoraciones

No es la primera vez que os hablamos de los deshumidificadores como esos grandes aliados para evitar el contagio de resfriados, plagas y alergias, de ahí a que en esta época del año resulten imprescindibles.

En este sentido, este deshumidificador destaca de manera positiva; es capaz de extraer hasta 16 L de humedad diariamente, ayudando a mejorar la calidad del aire.

Otra de sus ventajas es que es ultrasilencioso, y que está diseñado con un modo de descongelación y apagado automático.

Funciona sigilosamente, sin hacer ruidos molestos, por lo que no perturbará tu sueño, trabajo o estudio.

Oportunidad irrepetible: la afeitadora OneBlade, con un 42 % de descuento

Un clásico que nunca falla: la afeitadora OneBlade no podía faltar entre las grandes ofertas del día

Con unas valoraciones intachables, esta afeitadora que te permitirá mantener un rasurado perfecto está, casi, a mitad de precio. Un chollazo que no puedes dejar escapar.

A mitad de precio, di sí a 90 pastillas de lavavajillas de Finish por 13 euros

Las cápsulas Finish son perfectas si buscas conseguir una vajilla reluciente y limpia; con ellos, elimina restos quemados de comida, sin necesidad de prelavar.

Además, gracias a su composición, consigue a mantener el brillo de la cristalería y la vajilla lavado tras lavado. Asimismo, con el abrillantador Finish para una vajilla seca y sin marcas de agua; para un lavavajillas limpio e higiénico y libre de malos olores.

Por solo 39 (antes 63 euros): el juego de tres cuchillos de cocina que más recomiendan los chefs

El juego de cuchillos de cocina profesional incluye tres piezas esenciales: un cuchillo chef de 21 cm, un cuchillo cocinero de 15 cm y un cuchillo para fruta de 9.5 cm.

Las hojas están fabricadas en acero inoxidable alemán, lo que garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión.

Además, el mango de madera proporcionaun plus de comodidad, ¡no se resbalará!

De rozar los 800 a 419 euros: el robot aspirador de Roborock para disfrutar de un suelo reluciente

¿Podéis retroceder y mirar con detalle la increíble rebaja que posee este robot aspirador? Gracias.

Y es que, ahora mismo, con un descuento del 45 % puedes hacerte con este modelo -que, por cierto, incluye base de autovaciado- que te permitirá mantener el suelo o alfombras de tu casa... relucientes y limpísimas. Vamos, que hasta que podrías comer en el suelo... aunque cómodo no sea.

Lo mejor de todo es que, al igual que otros robots más caros, limpia de manera autónoma sin necesidad de bolsa, pero es uno de los pocos que compacta bien la suciedad fomentando que su limpieza (y, por ende, que tengas que vaciar la base de autovaciado) sea aún más prolongada en el tiempo. Y si, está pensada para limpiar hasta por la noche gracias a su gran autonomía... con él, vas a olvidarte hasta de lo que era una pelusa.

De 140 a 98 euros: el plumas de Pepe Jeans perfecto para el entretiempo

“Bonitas, cómodas y de gran calidad”, “Simplemente perfectas”, “Comodidad insuperable”, son algunas de las valoraciones que se pueden leer sobre estas zapatillas Skechers que se han convertido en una de las grandes ofertas del día con su bajísimo precio.

Lo mejor de estas zapatillas es su gran comodidad, con las que podrás llevarlas durante horas y sentir que caminas sobre nubes. Acompañadas de un diseño favorecedor y en tendencia, no es de extrañar que sean las grandes favoritas y todo un superventas de Amazon.

Rebajado a 48 euros (antes 101) el set de sartenes BRA antiadherentes

Estas sartenes no paran de acumular reseñas favorables y ventas por lo prácticas que son, una gran ayuda para preparar recetas sanas, porque son antiadherentes y aptas para todos los tipos de cocinas. Su mango ergonómico es muy fácil de utilizar y manejar, incluso para los más principiantes chefs.

"Perfectas", "precio inmejorable", "me encantan" o "excelente calidad" son algunos de los comentarios que se pueden leer sobre estas sartenes. Ahora, están disponibles con un 38% de descuento que las deja en unos 20 euros la unidad.

Por 25 euros, las 126 cápsulas de Fairy por si prefieres ese aroma cítrico y limpio en tu vajilla

Tener unos platos impecables nunca ha sido tan fácil (ni tan barato) como con las cápsulas Fairy Platinum durante el Amazon Prime Day 2025, que eliminan incluso la grasa más incrustada desde el primer lavado. Simplemente, tienes que colocarla en tu lavavajillas, como una pastilla normal. Además, es un pack que te compensa, teniendo en cuenta que es XXL con hasta 126 unidades.

De 99 a 33 euros: las zapatillas Puma más cómodas y versátiles que no te cansarás de lucir

Superando las 20.000 valoraciones sobresalientes, estas zapatillas Puma se alzan como uno de los grandes chollos del día. Y es que, con un cierre de cordones y un diseño blanco, que no te cansarás de combinar con acierto… estas sneakers de estilo retro se alzan como las grandes favoritas. Y no es para menos.

Más aún si tenemos en cuenta que, ahora mismo, puedes hacerte con ellas con un 40 % de descuento. Eso es: por tiempo limitado, pueden ser tuyas por solo 33 euros… cuando habitualmente suele rondar los casi 90 euros.

Por 85 euros (antes 180): el reloj más clásico y versátil de Tommy Hilfiger que nunca falla

"Es el gran clásico". "El reloj analógico por excelencia". "La opción que nunca falla", son algunos de los comentarios más repetidos de las 11.000 valoraciones sobresalientes que han dejado los usuarios. Y no les falta razón.

El porqué recae en que más allá de contar con un diseño de lo más versátil, este reloj de cuarzo multunfuncional -disponible en otras tonalidades- presenta tres subesferas que ayudan a gestionar por completo el tiempo, es superligero y, sinceramente, no hay ocasión donde no combine o case a la perfección con el look elegido.

Con casi un 25 % de descuento: el pack de pilas Duracell para disfrutar al máximo de la Navidad

Seamos sinceros: aunque son muchos los dispositivos que se enchufan directamente a la luz, las pilas siguen siendo imprescindibles —solo hay que tener en cuenta que en la V16 se necesitan— y que la visita de Oriente suele traer bastantes juguetes que las requieren.

Por eso mismo, como nunca están de más, aprovecha para hacerte con este pack de 36 pilas alcalinas que cuenta con hasta un 150 % de duración extra, gracias a los componentes que las constituyen.

Por 23 euros: la linterna todoterreno impermeable de Shadowhawk

Diez veces más luz que una linterna convencional. La linterna LED cuenta con 10.000 lúmenes, capaz iluminar fácilmente una distancia de casi 500 metros. Y si preocupa su vida útil, este no es un problema para esta marca, ya que tiene una vida útil de hasta 100.000 horas.

Y, como dato, la potente batería de 5000 mah 26650 puede proporcionar hasta 12 horas (modo medio) de brillo potente que no disminuye con el paso de las horas.

De 45 a 26 euros: el Amazon Fire Tv stick HD alcanza su precio mínimo

Esta renovación del Fire TV stick 4K se caracteriza por mejorar las imágenes en calidad 4K Ultra HD, añadir compatibilidad con Dolby Vision, HDR10+ y audio inmersivo Dolby Atmos.

Rebajada a 18 euros: la loción solar tonificante con trufa Blanca italiana

Es uno de los productos cuyo stock más se agota a lo largo del año, solo hay que ver sus más de 10.000 unidades vendidas en el mes pasado. Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene o hace especial? Te lo contamos. Eso sí, déjanos recomendarte añadirla a la cesta… por si se vuelve a agotar antes.

El gran punto fuerte de este producto recae directamente en su formulación: cuenta con trufas blancas infundidas con vitamina E, cualidad que le aporta esa riqueza en antioxidantes. La misma cualidad que favorece la regeneración celular y, por ende, protege la piel, aportándole un plus de firmeza y evitando la aparición de pequeños signos de la edad.

Por si fuera poco, con su aplicación le aportas una sutil (pero siempre favorecedora) luminosidad al rostro. Además, cuenta con protección solar —imprescindible en cualquier estación— que mantiene aún más protegida la piel.

Por 18 euros: así son las zapatillas de casa de las casi 10.000 valoraciones sobresalientes

Con casi 10.000 valoraciones sobresalientes, estas zapatillas de Mishansha destacan por ser contar con un diseño cerrado de lo más cómodo y calentito, perfecto para el invierno. Y es que con un borde trasero de estas zapatilla de casa con puntera cerrada está diseñado para que sean fáciles de poner y quitar, a la vez que evita que se salgan de los pies. Proporciona calor y bloquea eficazmente el viento.

Por menos de 90 euros, la aspiradora Rowenta XPert 6.60 perfecta para acabar con la suciedad

¿Buscas una aspiradora potente, ligera y asequible? La Rowenta XPert 6.60 es la opción perfecta. Con su tecnología antienredos y un rendimiento excelente, te ayudará a mantener tu hogar impecable sin complicaciones. ¡Y todo por menos de 90 euros!

El sérum anticaída que ha cambiado la rutina capilar por completo de miles de personas

El sérum anticaída de Kérastase ha revolucionado las rutinas capilares alrededor del mundo. Hablamos de un producto que solo en el último mes ha superado las 2.000 compras, casi nada. Está recomendado para melenas frágiles o débiles, consiguiendo fortalecerlas desde la raíz hasta la punta, estimulando un crecimiento sano. Puedes usarlo tanto como un tratamiento de 30 días o de forma ocasional durante todo el año.

Rebajada más de 200 euros: la televisión Xiaomi TV de 65 pulgadas con control de voz

Si estás buscando renovar tu televisor, no te lo pienses más. En estos momentos, puedes hacerte con este modelo de la firma Xiaomi que hoy, nada más y nada menos, repite su precio más bajo en los últimos 30 días.

El mismo modelo de televisión que, con más de 5.000 valoraciones sobresalientes y más de 4.000 compras en el último mes, te permitirá disfrutar de tus contenidos favoritos en la mejor resolución. Y es que, a diferencia de otras, cuenta con un contraste superior y colores más intensos.

Por no hablar de que, con un rápido comentario —gracias a su control de voz— podrás acceder al instante a miles de aplicaciones como Netflix, Prime Video, Disney+, etc. Todo ello desde una interfaz fluida, perfecta, que te permitirá disfrutar y relajarte al instante.

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.