He aquí las 11 mejores ofertas de este 10 de diciembre: desde un 20% hasta un 80 % de descuento

Ha llegado el momento de hablar de las mejores ofertas del día, y es que después de compartirte casi en primicia como este abrigo de Columbia no solo ha conseguido hacerse un hueco en el armario de muchas y muchos (por lo cómodo, ligero y elegante que ha resultado ser) o cómo todos los amantes del café han añadido a su lista de deseos la superautomática De'Longhi que luce su precio mínimo histórico... no podemos dejar la oportunidad de recopilarte y destacarte algunas de las gangas que están actualmente volando del extenso catálogo de Amazon.

El porqué recae en sus increíbles descuentos... todos los artículos que, desde ESNCIAL, hemos seleccionado por rozar unos precios de auténtica ganga cuentan con un mínimo de un 20 % de descuento... pero alcanzan hasta el 80% de descuento.

No obstante, para evitar que no llegues a tiempo para alcanzar tu mejor oferta... procedemos a seleccionarte las mejores ofertas de este 10 de diciembre.

Las mejores ofertas de hoy: desde un 20 % hasta un 80 % de descuento

De 100 a 59 euros: la freidora de aire de Create que no paras de ver en redes

Con más de 600 compras en el último mes, he aquí la freidora de aire (entre sus muchas funciones) de Create, que te permitirá ver cómo va el cocinado gracias a su bandeja de cristal.

Es decir, con ella podrás observar el proceso de cocinado sin necesidad de pausar la freidora para abrirla, evitando así pérdidas de calor. Se acabaron las sorpresas al abrir la freidora, lo que ayudará a que tu plato se vea y sepa a gloria.

Por 16 euros: el sérum de noche Revitalift Laser con retinol puro

Con más de dos mil unidades compradas en solo unas horas y un descuento de más del 30 %, este sérum de noche con retinol puro está revolucionando el cuidado de la piel. ¿Lo mejor? Su fórmula es capaz de corregir todo tipo de arrugas, incluso las más profundas, en el 100% de las mujeres.

Para potenciar su efecto: opta por la crema facial antiedad más vendida entre mujeres de 50 años por su capacidad para difuminar las arrugas

A mitad de precio, di sí a 90 pastillas de lavavajillas de Finish por 13 euros

Las cápsulas Finish son perfectas si buscas conseguir una vajilla reluciente y limpia; con ellos, elimina restos quemados de comida, sin necesidad de prelavar.

Además, gracias a su composición, consigue a mantener el brillo de la cristalería y la vajilla lavado tras lavado. Asimismo, con el abrillantador Finish para una vajilla seca y sin marcas de agua; para un lavavajillas limpio e higiénico y libre de malos olores.

De rozar los 800 a 419 euros: el robot aspirador de Roborock para disfrutar de un suelo reluciente

¿Podéis retroceder y mirar con detalle la increíble rebaja que posee este robot aspirador? Gracias.

Y es que, ahora mismo, con un descuento del 45 % puedes hacerte con este modelo -que, por cierto, incluye base de autovaciado- que te permitirá mantener el suelo o alfombras de tu casa... relucientes y limpísimas. Vamos, que hasta que podrías comer en el suelo... aunque cómodo no sea.

Lo mejor de todo es que, al igual que otros robots más caros, limpia de manera autónoma sin necesidad de bolsa, pero es uno de los pocos que compacta bien la suciedad fomentando que su limpieza (y, por ende, que tengas que vaciar la base de autovaciado) sea aún más prolongada en el tiempo. Y si, está pensada para limpiar hasta por la noche gracias a su gran autonomía... con él, vas a olvidarte hasta de lo que era una pelusa.

Con casi un 25 % de descuento: el pack de pilas Duracell para disfrutar al máximo de la Navidad

Seamos sinceros: aunque son muchos los dispositivos que se enchufan directamente a la luz, las pilas siguen siendo imprescindibles —solo hay que tener en cuenta que en la V16 se necesitan— y que la visita de Oriente suele traer bastantes juguetes que las requieren.

Por eso mismo, como nunca están de más, aprovecha para hacerte con este pack de 36 pilas alcalinas que cuenta con hasta un 150 % de duración extra, gracias a los componentes que las constituyen.

De 45 a 26 euros: el Amazon Fire Tv stick HD alcanza su precio mínimo

Esta renovación del Fire TV stick 4K se caracteriza por mejorar las imágenes en calidad 4K Ultra HD, añadir compatibilidad con Dolby Vision, HDR10+ y audio inmersivo Dolby Atmos.

Rebajada a 18 euros: la loción solar tonificante con trufa Blanca italiana

Es uno de los productos cuyo stock más se agota a lo largo del año, solo hay que ver sus más de 10.000 unidades vendidas en el mes pasado. Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene o hace especial? Te lo contamos. Eso sí, déjanos recomendarte añadirla a la cesta… por si se vuelve a agotar antes.

El gran punto fuerte de este producto recae directamente en su formulación: cuenta con trufas blancas infundidas con vitamina E, cualidad que le aporta esa riqueza en antioxidantes. La misma cualidad que favorece la regeneración celular y, por ende, protege la piel, aportándole un plus de firmeza y evitando la aparición de pequeños signos de la edad.

Por si fuera poco, con su aplicación le aportas una sutil (pero siempre favorecedora) luminosidad al rostro. Además, cuenta con protección solar —imprescindible en cualquier estación— que mantiene aún más protegida la piel.

Por 18 euros: así son las zapatillas de casa de las casi 10.000 valoraciones sobresalientes

Con casi 10.000 valoraciones sobresalientes, estas zapatillas de Mishansha destacan por ser contar con un diseño cerrado de lo más cómodo y calentito, perfecto para el invierno. Y es que con un borde trasero de estas zapatilla de casa con puntera cerrada está diseñado para que sean fáciles de poner y quitar, a la vez que evita que se salgan de los pies. Proporciona calor y bloquea eficazmente el viento.

Rebajada más de 200 euros: la televisión Xiaomi TV de 65 pulgadas con control de voz

Si estás buscando renovar tu televisor, no te lo pienses más. En estos momentos, puedes hacerte con este modelo de la firma Xiaomi que hoy, nada más y nada menos, repite su precio más bajo en los últimos 30 días.

El mismo modelo de televisión que, con más de 5.000 valoraciones sobresalientes y más de 4.000 compras en el último mes, te permitirá disfrutar de tus contenidos favoritos en la mejor resolución. Y es que, a diferencia de otras, cuenta con un contraste superior y colores más intensos.

Por no hablar de que, con un rápido comentario —gracias a su control de voz— podrás acceder al instante a miles de aplicaciones como Netflix, Prime Video, Disney+, etc. Todo ello desde una interfaz fluida, perfecta, que te permitirá disfrutar y relajarte al instante.

Hoy, hazte con las zapatillas Saguaro por 33 euros

Con casi 6.000 valoraciones positivas, encontramos este modelo de las zapatillas barefoot por excelencia. Las mismas con las que dar los 10.000 pasos diarios sabe a poco, porque resultan de lo más cómodas.

El porqué se debe a que cuentan con una puntera más amplia, lo que ofrece más espacio a cada dedo, lo que se traduce en un mejor contacto del pie con el suelo, mejorando el equilibrio y la flexibilidad y, sí, evitando el dolor de pies tras una prolongada presión de los dedos que, en ocasiones, puede provocar la deformación o mala postura de los dedos.

Por menos de 60 euros: los auriculares Sony mini con cancelación de ruido

Si la oda vintage a los auriculares estilo diadema con cancelación de ruido no te termina de convencer, siempre puedes optar por esta opción de auriculares inalámbricos Sony, que cuentan con el tamaño ideal para llevar en los oídos de manera cómoda. Y sí, sin prescindir de esa anhelada cancelación de ruido.

Otro punto a su favor es que estos auriculares cuentan con hasta 20 horas de autonomía, carga rápida y son compatibles con dispositivos iOS o Android.

