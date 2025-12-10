Planifica tus viajes con OUIGO y recorre España a tu ritmo

Planificar tus escapadas con antelación es una forma perfecta de disfrutar aún más cada viaje. Si te gusta organizar tus planes con tiempo, este es el momento ideal para empezar a pensar en tus próximos destinos y dejarte llevar por la ilusión de lo que viene.

Marca en el calendario las aventuras que te esperan: una escapada para desconectar, un viaje que llevas tiempo queriendo hacer, un plan especial en buena compañía o unas vacaciones inolvidables. Con rutas que conectan ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Murcia, Valencia, Segovia y muchas más, OUIGO te lo pone fácil para imaginar y preparar tus próximos meses de viaje.

Todas las nuevas frecuencias y rutas: las opciones de Ouigo se ajustan a tus necesidades

OUIGO ha reforzado sus rutas más demandadas incorporando nuevas frecuencias y aumentando en un 14% la capacidad disponible, para que más viajeros puedan acceder a los trayectos más solicitados con mayor comodidad y flexibilidad.

Estos son los principales destinos a los que puedes viajar:

Albacete (Albacete - Los Llanos).

Alicante (Alicante - Terminal).

Barcelona (Barcelona Sants).

Córdoba (Estación de Córdoba).

Cuenca (Fernando Zóbel).

Elche (ELX AV).

Madrid (Puerta de Atocha y Chamartín - Clara Campoamor)

Málaga (María Zambrano).

Murcia (Murcia del Carmen).

Segovia (Guiomar).

Sevilla (Santa Justa).

Tarragona (Camp de Tarragona).

Valencia (Joaquín Sorolla).

Valladolid (Campo Grande).

Zaragoza (Zaragoza - Delicias).

Frecuencias destacadas:

Madrid - Barcelona : 12 circulaciones al día (8 hacen parada en Zaragoza).

: 12 circulaciones al día (8 hacen parada en Zaragoza). Madrid - Málaga : 6 circulaciones al día.

: 6 circulaciones al día. Madrid - Murcia : 3 circulaciones al día (añadida la conexión Murcia - Alicante - Madrid - Valladolid y la conexión Murcia - Alicante - Madrid, ambas rutas con paradas intermedias).

: 3 circulaciones al día (añadida la conexión Murcia - Alicante - Madrid - Valladolid y la conexión Murcia - Alicante - Madrid, ambas rutas con paradas intermedias). Madrid - Sevilla: 8 circulaciones al día (todas hacen parada en la estación de Córdoba).

Qué ventajas y servicios ofrecen los billetes OUIGO

OUIGO combina velocidad, comodidad y precios bajos, todo en un mismo billete.

Trenes de dos pisos, amplios, luminosos y con asientos confortables.

OUIBAR y SMARTBAR, para tomar algo durante el trayecto o personalizar tu experiencia.

Alta velocidad y puntualidad garantizadas.

Precios familiares: desde 9€, 7€ para niños de 4 a 13 años y gratis para menores de 3 años en brazos.

Flexibilidad, con el servicio “Tiempo para pensar” por solo 2€.

Viaje sostenible, con una huella de carbono mucho menor que otros medios de transporte.

Cómo comprar los billetes de OUIGO baratos

Para hacerte con uno de los billetes de OUIGO solo tienes que seguir estos sencillos pasos:

Entra en la web oficial o app de OUIGO. Selecciona tu origen, destino, fechas y viajeros. Añade tus extras opcionales (maletas, selección de asiento, mascotas, etc.). Finaliza la compra y recibe tu billete digital al instante.

Anticiparte no solo te da más opciones, también te regala algo que esperar: esa ilusión de contar los días para tu próxima escapada. Viajar con OUIGO es hacerlo de forma rápida, cómoda y sencilla, porque las mejores aventuras empiezan cuando te das el tiempo de planear lo que más te apetece.