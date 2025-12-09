Las mejores ofertas del 9 de diciembre: desde un 20 % hasta un 80 % de descuento

Tras un Black Friday y Cyber Monday de lo más intenso, que nos ha permitido adquirir un sinfín de nuestros productos favoritos con hasta un 80 % de descuento (aquí ya te destacamos algunos de los artículos que más éxito alcanzaron), toca sumergirse en el mes de diciembre y aprovechar alguna oferta que otra para terminar de tachar todo de las diferentes wishlist y algún que otro capricho que, tristemente, no pudimos ver rebajado en el Black Friday, pero que ahora sí lo hace. Y de la mejor manera posible: con un potente porcentaje de descuento.

Por eso mismo, para evitar que te pierdas nada y, como ya es tradición, desde ESNCIAL te hemos querido recopilar algunas de esas ofertas que no querrás que pasen desapercibidas.

Las mejores ofertas de hoy: desde un 20 hasta un 80 % de descuento

Rebajada más de 200 euros: la televisión Xiaomi TV de 65 pulgadas con control de voz

Si estás buscando renovar tu televisor, no te lo pienses más. En estos momentos, puedes hacerte con este modelo de la firma Xiaomi que hoy, nada más y nada menos, repite su precio más bajo en los últimos 30 días.

El mismo modelo de televisión que, con más de 5.000 valoraciones sobresalientes y más de 4.000 compras en el último mes, te permitirá disfrutar de tus contenidos favoritos en la mejor resolución. Y es que, a diferencia de otras, cuenta con un contraste superior y colores más intensos.

Por no hablar de que, con un rápido comentario —gracias a su control de voz— podrás acceder al instante a miles de aplicaciones como Netflix, Prime Video, Disney+, etc. Todo ello desde una interfaz fluida, perfecta, que te permitirá disfrutar y relajarte al instante.

Hoy, hazte con las zapatillas Saguaro por 33 euros

Con casi 6.000 valoraciones positivas, encontramos este modelo de las zapatillas barefoot por excelencia. Las mismas con las que dar los 10.000 pasos diarios sabe a poco, porque resultan de lo más cómodas.

El porqué se debe a que cuentan con una puntera más amplia, lo que ofrece más espacio a cada dedo, lo que se traduce en un mejor contacto del pie con el suelo, mejorando el equilibrio y la flexibilidad y, sí, evitando el dolor de pies tras una prolongada presión de los dedos que, en ocasiones, puede provocar la deformación o mala postura de los dedos.

Por 13 euros: 90 pastillas de lavavajillas de Finish para una vajilla reluciente

Las cápsulas Finish son perfectas si buscas conseguir una vajilla reluciente y limpia; con ellos, elimina restos quemados de comida, sin necesidad de prelavar.

Además, gracias a su composición, consigue a mantener el brillo de la cristalería y la vajilla lavado tras lavado. Asimismo, con el abrillantador Finish para una vajilla seca y sin marcas de agua; para un lavavajillas limpio e higiénico y sin malos olores utiliza Finish Limpiamáquinas

Con un 40 % de descuento: los auriculares JBL que están arrasando en Amazon

Cuando se trata de auriculares, siempre hay algo que resalta: ¡la calidad de sonido! Estos auriculares JBL de diadema no tienen nada que envidiar a los famosos AirPods.

Con el exclusivo sonido JBL Pure Bass, podrás disfrutar de una experiencia musical única, mientras cancelas el ruido ambiente con solo presionar un botón. Esto es ideal si buscas concentración total o simplemente sumergirte en tus canciones favoritas sin distracciones.

De 100 a 59 euros: la freidora de aire de Create que no paras de ver en redes

Con más de 600 compras en el último mes, he aquí la freidora de aire (entre sus muchas funciones) de Create, que te permitirá ver cómo va el cocinado gracias a su bandeja de cristal.

Es decir, con ella podrás observar el proceso de cocinado sin necesidad de pausar la freidora para abrirla, evitando así pérdidas de calor. Se acabaron las sorpresas al abrir la freidora, lo que ayudará a que tu plato se vea y sepa a gloria.

Con casi un 25 % de descuento: el pack de pilas Duracell para disfrutar al máximo de la Navidad

Seamos sinceros: aunque son muchos los dispositivos que se enchufan directamente a la luz, las pilas siguen siendo imprescindibles —solo hay que tener en cuenta que en la V16 se necesitan— y que la visita de Oriente suele traer bastantes juguetes que las requieren.

Por eso mismo, como nunca están de más, aprovecha para hacerte con este pack de 36 pilas alcalinas que cuenta con hasta un 150 % de duración extra, gracias a los componentes que las constituyen.

Por 16 euros: la creatina monohidrato en polvo sin sabor

Si buscas potenciar tus músculos, aprovecha que, en estos momentos, puedes hacerte con la creatina más solicitada de la plataforma de Amazon a su precio mínimo.

Con más de 5.000 valoraciones sobresalientes, este complemento alimenticio en polvo micronizado fino garantiza una alta solubilidad y absorción rápida sin aditivos ni edulcorantes.

Si bien ya te hemos contado en más ocasiones los beneficios y para qué sirve la creatina, esta no contiene ningún tipo de excipiente, edulcorante ni aditivo, es decir, se adapta a cualquier dieta para disfrutar de todos sus beneficios.

Los calcetines térmicos que evitarán que tengas los pies congelados

Con la llegada oficial del frío, la búsqueda de los plumíferos que mejor combaten las bajas temperaturas o los mejores guantes térmicos se disparan... al igual que lo hacen los calcetines térmicos y es que estas prendas son los que te ayudan a no dejar de sentir ninguno de los dedos de los pies.

Rebajada a 18 euros: la loción solar tonificante con trufa Blanca italiana

Es uno de los productos cuyo stock más se agota a lo largo del año, solo hay que ver sus más de 10.000 unidades vendidas en el mes pasado. Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene o hace especial? Te lo contamos. Eso sí, déjanos recomendarte añadirla a la cesta… por si se vuelve a agotar antes.

El gran punto fuerte de este producto recae directamente en su formulación: cuenta con trufas blancas infundidas con vitamina E, cualidad que le aporta esa riqueza en antioxidantes. La misma cualidad que favorece la regeneración celular y, por ende, protege la piel, aportándole un plus de firmeza y evitando la aparición de pequeños signos de la edad.

Por si fuera poco, con su aplicación le aportas una sutil (pero siempre favorecedora) luminosidad al rostro. Además, cuenta con protección solar —imprescindible en cualquier estación— que mantiene aún más protegida la piel.

Por 18 euros: así son las zapatillas de casa de las casi 10.000 valoraciones sobresalientes

Con casi 10.000 valoraciones sobresalientes, estas zapatillas de Mishansha destacan por ser contar con un diseño cerrado de lo más cómodo y calentito, perfecto para el invierno. Y es que con un borde trasero de estas zapatilla de casa con puntera cerrada está diseñado para que sean fáciles de poner y quitar, a la vez que evita que se salgan de los pies. Proporciona calor y bloquea eficazmente el viento.

Por menos de 60 euros: los auriculares Sony mini con cancelación de ruido

Si la oda vintage a los auriculares estilo diadema con cancelación de ruido no te termina de convencer, siempre puedes optar por esta opción de auriculares inalámbricos Sony, que cuentan con el tamaño ideal para llevar en los oídos de manera cómoda. Y sí, sin prescindir de esa anhelada cancelación de ruido.

Otro punto a su favor es que estos auriculares cuentan con hasta 20 horas de autonomía, carga rápida y son compatibles con dispositivos iOS o Android.

El perfume de mujer que se está convirtiendo en el más solicitado y pedido del año

Con un aroma de floral, a base de jazmín con notas amaderadas y ambarinas, encontramos este perfume que no para de ganar adeptos. Para empezar, es la expresión por excelencia de la feminidad bajo un velo de sensualidad.

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.