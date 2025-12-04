Las mejores ofertas de hoy (4 de diciembre): desde un 20 % hasta un 80 % de descuento

Tras un Black Friday y Cyber Monday de lo más intenso, que nos ha permitido adquirir un sinfín de nuestros productos favoritos con hasta un 70 % de descuento (aquí ya te destacamos algunos de los artículos que más éxito alcanzaron), toca sumergirse en el mes de diciembre y aprovechar alguna oferta que otra para terminar de tachar todo de las diferentes wishlist y algún que otro capricho que, tristemente, no pudimos ver rebajado en el Black Friday, pero que ahora sí lo hace. Y de la mejor manera posible: con un potente porcentaje de descuento.

Por eso mismo, para evitar que te pierdas nada y, como ya es tradición, desde ESNCIAL te hemos querido recopilar algunas de esas ofertas que no querrás que pasen desapercibidas.

Las mejores ofertas del 4 de diciembre: desde un 20 hasta un 80 % de descuento

De 450 a 199 euros: el robot aspirador Roomba 205 cuenta con un 56 % de descuento

Si durante el Black Friday no te convenció ninguna aspiradora quitamanchas o robot aspirador… te encantará conocer que, por tiempo limitado, puedes hacerte con este modelo de iRobot rebajadísimo con un 56 % de descuento.

Cuando el espacio es limitado, la compactación y la gestión de residuos integrada en el robot, eliminan la necesidad de una base con vaciado automático independiente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede estar meses de limpieza autónoma, gracias al sistema patentado sin bolsa que almacena los residuos en el robot.

La tecnología ClearView LiDAR, integrada de forma elegante dentro del robot, mapea rápidamente tu casa, evita los obstáculos y limpia en filas ordenadas, incluso en la oscuridad.

Con un 40 % de descuento: las zapatillas Puma unisex que destacan por su diseño bonito y versátil

Estas zapatillas unisex, disponibles en diferentes tonalidades, son más que un diseño bonito y es que este modelo de Puma es perfecto para llevar a cualquier sitio; le aportan un plus de comodidad a cualquier plan.

Además, está confeccionada con tejidos que evitan la humedad sumada a suelas que absorben cualquier impacto y favorecen el máximo agarre.

Con un 56 % de descuento: el perfume Angel Nova de Mugler

Ya sea porque te encuentras en la búsqueda de un nuevo perfume o, simplemente, buscas hacerte con ese que no para de monopolizar las conversaciones... esta es tu gran oportunidad.

En concreto, el perfume Angel Nova de Mugler se caracteriza por contar con un aroma floral que cuenta con matices amaderados y afrutados, que te atrapa a nivel olfativo.

Por 12 euros: 73 pastillas de lavavajillas de Finish Ultimate Plus

Las cápsulas Finish son perfectas si buscas conseguir una vajilla reluciente y limpia; con ellos, elimina restos quemados de comida, sin necesidad de prelavar.

Además, gracias a su composición, consigue a mantener el brillo de la cristalería y la vajilla lavado tras lavado. Asimismo, con el abrillantador Finish para una vajilla seca y sin marcas de agua; para un lavavajillas limpio e higiénico y sin malos olores utiliza Finish Limpiamáquinas

Con casi un 40 % de descuento: los auriculares JBL que están arrasando en Amazon

Cuando se trata de auriculares, siempre hay algo que resalta: ¡la calidad de sonido! Estos auriculares JBL de diadema no tienen nada que envidiar a los famosos AirPods.

Con el exclusivo sonido JBL Pure Bass, podrás disfrutar de una experiencia musical única, mientras cancelas el ruido ambiente con solo presionar un botón. Esto es ideal si buscas concentración total o simplemente sumergirte en tus canciones favoritas sin distracciones.

Por menos de 18 euros: las 200 cápsulas de magnesio para lucir unas articulaciones fuertes y más energía

Si no te gusta el suplemento en polvo... esta opción es perfecta para ti. Sobre todo si te encuentras en la búsqueda de un buen suplemento de magnesio y vitamina C, el mismo que te ayudará a sentirte más enérgico y con una piel radiante.

Nuestro complejo de magnesio bisglicinato combinado con vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal de los músculos y ayuda a aliviar las contracciones musculares o calambres.

De 180 a 96 euros: el anillo de Swarovski con el que acertarás esta Navidad

Si durante el Black Friday no conseguiste tachar de la lista todas las posibles ideas de regalos que tenías… te encantará conocer que este anillo de Swarovski está rozando su precio mínimo histórico.

De la colección Vittore, se caracteriza por ser elegante y por contar con piedras facetadas que capturan la luz y realzan cualquier atuendo. Una pequeña joya para obsequiar a alguien en un día especial o, simplemente, para recordar el cariño que la tienes.

Con un 46 % de descuento: el smartwatch Samsung Galaxy Watch 7

Quedan menos de cuatro semanas para que acabe el año, y con ella la premisa de acabar el año de la manera más fit como te propusiste a principio de año.

Con este reloj, entenderás mejor tu cuerpo y te ayudará a monitorizar el sueño, la frecuencia cardíaca y las actividades diarias... de la misma manera lleva tu forma física al siguiente nivel. Pasa rápidamente de consultar el tiempo a hacer un seguimiento de tus entrenamientos en un abrir y cerrar de ojos. Además, optimiza la autonomía de la batería para que dure más.

Por 18 euros: así son las zapatillas de casa de las casi 10.000 valoraciones sobresalientes

Con casi 10.000 valoraciones sobresalientes, estas zapatillas de Mishansha destacan por ser contar con un diseño cerrado de lo más cómodo y calentito, perfecto para el invierno. Y es que con un borde trasero de estas zapatilla de casa con puntera cerrada está diseñado para que sean fáciles de poner y quitar, a la vez que evita que se salgan de los pies. Proporciona calor y bloquea eficazmente el viento.

El perfume de mujer que se está convirtiendo en el más solicitado y pedido del año

Con un aroma de floral, a base de jazmín con notas amaderadas y ambarinas, encontramos este perfume que no para de ganar adeptos. Para empezar, es la expresión por excelencia de la feminidad bajo un velo de sensualidad.

