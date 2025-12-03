Amantes del café: la cafetera superautomática De'Longui alcanza su precio mínimo histórico

Seamos sinceros: tener o no tener la cafetera adecuada marca la diferencia y mucho. Y es que si bien es cierto que disfrutar de un buen café puede convertirse en uno de tus momentos favoritos del día, si tenemos la cafetera adecuada... lo será.

De hecho, déjanos decirte que si compartes esta pasión por el café, te encantará conocer que la cafetera De'Longui Magnifica S (sí, la que viene con espumador para que disfrutes de un café digno de servir en las mejores cafeterías) está rebajada. O, mejor dicho, luce ya rebajada. Porque, por primera vez, desde que consultamos su precio de manera mensual desde hace 5 meses... cuesta menos de 300 euros. ¿Quién sabe lo que durará? Oportunidades así no se ven todos los días.

Cafetera superautomática: qué es, cómo funciona y por qué vas a querer una

Cuando hablamos de cafetera superautomática nos referimos a una que hace el café de manera automática y que son, para los amantes del café, un verdadero todo en uno.

El porqué recae en que, para empezar, son una de las pocas cafeteras capaces de almacenar, moler el grano, preparar el café con presión y contar, en el caso de este modelo, con un espumador de leche que puedes personalizar a tu gusto. O, si lo prefieres, seleccionar algunas de las opciones preestablecidas.

La cafetera superautomática De' Longui Magnífica

Se trata de una de las mejores cafeteras del mercado y ahora cuenta con una oferta irresistible en Amazon. Las rebajas de enero han traido un descuento único del 39 %, con lo que ahorras casi 200 euros.

Este modelo cuenta con la tecnología Thermoblock, que calienta el agua en tan solo 35 segundos para tener el café preparado en minutos.

Tiene el sistema Twin-Shot para preparar dos tazas de espresso a la vez. Y, además, se puede añadir una cremosa espuma de leche con el vaporizador de leche manual ajustable.

En este caso, no tiene una pantalla táctil, como si ocurre en otras cafeteras superautomáticas que podemos encontrar en el mercado. No obstante, sí cuenta con un panel con rueda giratoria para ajustar la intensidad del aroma, con 13 programas ajustables para saborear una amplia variedad de cafés.

Además, gracias al sistema Tubeless reduce la cantidad de polvo de café, ya que solo utiliza café recién molido. La capacidad es de 1,8 litros y tiene una potencia de 1450 vatios. Fabricado en acero inoxidable.

Qué opinan los usuarios de la cafetera superautomática de De'Longui

Superando las 55.000 valoraciones en Amazon, la cafetera De'Longui Magnifica S cuenta con una increíble nota media de 4,2 sobre 5 estrellas.

"Al final he conseguido un café intenso como el de un bar, mejor que el 90% de bares, con dos cafés natural arábica de precio muy asequible. Que tenga molinillo integrado es una pasada, no tiene precio tomarte en menos de un minuto un café recién molido dándole únicamente a un botón", explica un usuario.

"La autolimpieza me quita muchísimo trabajo y el tener siempre puesta una taza para que recoja el agua de la autolimpieza y ahorrarme tener que vaciar la bandeja está genial", señala otra internauta en Amazon.

Alternativa a la cafetera superautomática

Si no llegas a tiempo de añadir a la cesta una de las cafeteras superautomáticas de De'Longui que están en stock, déjanos decirte que, en estos instantes, hay otras opciones rebajadas. Por ejemplo, el modelo de Krups tiene un interesante descuento que no querrás dejar escapar.

Este tipo de cafetera se diferencia del resto por la autenticidad de su sabor. Los amantes del café pueden percibir todos los matices de la bebida de forma más clara. Con modelos como el de Krups, además puedes conseguirlo fácilmente, ya que solo tienes que presionar tu opción preferida en el panel de control.

El depósito de agua de la cafetera de Krups llega hasta los 2 litros, más grande de lo que suele ser habitual. Ese detalle, sumado a las dos tazas que puedes utilizar a la vez, te permite preparar más café ahorrando tiempo. También puedes tomarlo con espuma por su boquilla de vapor, convirtiéndote en un auténtico experto.

Los usuarios valoran positivamente que es un cafetera práctica, fácil de manejar, sobre todo para conseguir un buen café espumoso. Con las rebajas de enero, puedes conseguir el modelo de Krups por menos de 140 euros.

El mejor café espresso por menos de 70 euros

Una buena alternativa a tener en cuenta en estas rebajas es el modelo de Cecotec. Esta cafetera puede ser tuya por menos de 60 euros y empezar el día con un capuchino de cafetería.

Este modelo solo es apto para café molido, pero tiene dos portafiltros para preparar más de una taza. Incluye el vaporizador, muy útil para toda clase de bebidas calientes.

Las personas que se han decantado por esta opción de Cecotec destacan el buen café que prepara con ese precio tan ecónomico. Especialmente, en las rebajas de enero. No pierdas la oportunidad de disfrutar de nuevos sabores en el desayuno sin salir de casa.