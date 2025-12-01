Movistar Plus + lanza su mejor oferta del año por Black Friday: paga un euro y disfruta de sus mejores contenidos

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prepárate, porque Movistar Plus + lo ha vuelto a hacer: ha lanzado la promoción más impactante del año. O, como mínimo, la más económica. La razón recae en que, como ya puedes leer, su suscripción mensual, que normalmente cuesta 9,99 €, ahora se queda en solo 1 euro, ¡pero solo por tiempo superlimitado! Sí, leíste bien, un euro al mes. De hecho, mañana a las 8 de la mañana habrá llegado a su fin... asi que aprovecha bien la ocasión. Así que no lo pienses demasiado…

Esta oferta es perfecta para todos: tanto para los que todavía dudaban si apuntarse a Movistar Plus +, como para quienes ya disfrutaron de su contenido, pero se tomaron un descanso, o incluso para los que estaban esperando este momento para empezar. Porque no todos los días puedes tener acceso a todo Movistar Plus + pagando casi nada. La gran promoción del año, sin duda.

La promoción del año que no querrás dejar pasar: cómo disfrutar de un mes de Movistar Plus + a solo 1 euro

Movistar Plus + no es solo otra plataforma de streaming: tiene lo que realmente importa. Series emocionantes como 'Anatomía de un instante' -la misma que ha conseguido aparecer y destacar como la gran revelación de noviembre-, o si prefieres optar por las risas aseguradas (siempre puedes optar por 'Muertos S.L'), y lo mejor de todo, no necesitas ser cliente de Movistar para disfrutarlo. Además, incluye los eventos deportivos más esperados, como el partido de LaLiga entre el Barcelona y Atlético de Madrid de mañana que no está parando de darnos de qué hablar.

Podrás reproducir contenidos en dos dispositivos al mismo tiempo, estén juntos o separados. Así que, si compartes la cuenta, podrías llegar a pagar 50 céntimos al mes por todo el catálogo. En pocas palabras: no cambias tu compañía, ahorras dinero y todos en casa disfrutan de su entretenimiento favorito. Todo ventajas y con pasos supersencillos.

¿Qué incluye la suscripción de Movistar Plus +?

Con Movistar Plus + tienes acceso a lo mejor del entretenimiento: estrenos de cine, series originales y eventos deportivos que te harán vibrar. Esto es lo que podrás disfrutar:

  • Cine sin parar: un estreno al día, tanto de cine comercial como español, durante todo el año.
  • Series originales y éxitos internacionales, como Yellowjackets.
  • Documentales impactantes: desde Verdeliss y sus 7 maratones hasta los contenidos más relevantes del panorama nacional e internacional.
  • Programas míticos y más de 80 canales, incluidos los de emisión en abierto con calidad digital.
  • Deporte a lo grande:
  • Fútbol: los partidos clave de LALIGA EA Sports, la Champions, la Premier League y los tres mejores de LALIGA HYPERMOTION.
  • Tenis: lo más destacado de los 4 Grand Slam, Masters 1000 y ATP 500.
  • Baloncesto: los dos mejores partidos de la Liga Endesa y Euroliga por jornada.
  • Rugby: toda la acción del Seis Naciones 2025.
  • Y además otros deportes a los que te vas a poder enganchar… e, incluso, practicar.

Movistar Plus + lo tiene todo y ahora, con esta promoción, a un precio imposible de ignorar.

