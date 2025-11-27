El juguete que más se repite en la lista de Reyes Magos ya está a su precio mínimo por Black Friday

Desde los básicos esenciales que todo hogar necesita (o que nunca está de más tener), hasta los últimos productos de belleza que tanto deseabas. Y, por supuesto, la gran estrella de la Navidad: los juguetes.

Estos juguetes, que ya llevan días figurando en las listas de deseos de los niños que esperan con ansias la visita de los excelentísimos Reyes Magos (sí, esos mismos que viajan desde Oriente), se vuelven aún más irresistibles gracias a los generosos descuentos. ¡Ahora son más apetecibles que nunca para llenar de magia y emoción los corazones de los más pequeños!

La casa de muñecas de Gabby, con más de un 20 % de descuento

Un clásico que nunca falta. Al fin y al cabo, ¿a quién no le gustan las casas de muñecas? De ahí a que este juguete se haya convertido en uno de los más buscados del día, y es que la casa de muñecas festiva Gabby's lo tiene todo.

Más allá de venir equipada con todos los accesorios (y los muñecos), esta casa cuenta con un tamaño de lo más compacto que favorece que sea perfecta para guardar en cualquier rincón de la casa.

De 99 a 69 euros: di sí al LEGO de Fortnite para los seguidores gamer

¡La aventura de Fortnite llega a LEGO! El Autobús de Batalla LEGO Fortnite permite a los gamers de 10 años en adelante recrear este icónico vehículo del videojuego en una experiencia de construcción única.

Con detalles como un sorbete, lanzaventosas y un zumo de subidón, además de 9 minifiguras exclusivas, ¡este set es el regalo perfecto para cualquier joven fanático de Fortnite! Además, la app LEGO Builder te permitirá interactuar y guardar tus progresos.

Con un 30 % de descuento, la mascota virtual de Disney es el juguete más vendido en Amazon

Con más de 4000 unidades adquiridas en las últimas horas, nos encontramos frente al juguete más vendido en Amazon en el Black Friday. El mismo que, ahora mismo, luce un 30 % de descuento… y que permite jugar con las versiones digitales de los personajes Disney, interactuando con ellos. Eso sí, para ello, tienes que ir desbloqueando personajes desde Mickey Mouse hasta Vaiana o Elsa de Frozen.

De 140 a 65 euros, el garaje y la pista para coches de Hot Wheels a precio mínimo

Con más de 25.000 valoraciones sobresalientes, este impresionante conjunto de juego de Hot Wheels despertará la imaginación de los más pequeños y fortalecerá su confianza gracias a sus increíbles características.

Los niños podrán subir los coches hasta lo más alto mediante el ascensor doble y lanzarlos. ¡Tendrán que poner a prueba toda su habilidad para escapar de las temibles fauces del T-Rex mecánico!

Con más de 15.000 valoraciones, esta es la casa de muñecas de Barbie

Un clásico donde los haya, pero ¿qué queréis que os digamos? Si algo funciona… es natural que pase intacto de generación en generación.

Por 18 euros, 36 botes de plastilina adecuadas para niños a partir de 2 años

Con más de 35.000 valoraciones sobresalientes, no podía faltar en este listado: los clásicos botes de plastilina de Play-doh. Exacto, el mismo que incluye 36 botes de plastina en colores surtidos para cubrir todas las necesidades creativas. Una opción perfecta para que moldeen, aplasten, mezlcen y crean lo que quieran. Es idóneo para una gran variedad de usos.

Para ayudarles a conciliar el sueño, opta por esta nutria con un 56 % de descuento

Con más de 60.000 valoraciones, este juguete musical es la solución que, te lo adelantamos, te ayudará a evitar muchos dolores de cabeza. Y sí, tal vez no esté en la lista del peque de la casa, pero en la de las madres y padres, ¡dudo que falte! Esta nutria musical tiene un movimiento de respiración diseñado para calmar de forma natural a tu bebé.

Además, puedes personalizar y programar más de 30 minutos de música y sonidos. ¿Lo mejor? Su tacto es supersuave (y sí, se puede lavar sin ningún problema).

Por 12 euros, las 110 piezas de puzles de madera

Este rompecabezas de madera magnético ofrece un tablero de doble cara: un lado negro para dibujar, escribir o hacer graffitis con tiza, y un lado blanco para colocar las piezas magnéticas. Hecho con materiales no tóxicos y madera de alta calidad, es completamente seguro para los niños.

Viene con 110 piezas, 14 animales con diferentes expresiones faciales que ayudan a mejorar las habilidades de observación y comprensión, además de 2 tizas, 1 lápiz de color, 1 borrador y una guía para armar los rompecabezas. Un juguete creativo y educativo para los más pequeños, ideal para aprender jugando.

Por 26 euros, el circuito de Hot Wheels City Camión autopista

Este camión de transporte y pista Hot Wheels es el paquete definitivo 3 en 1, ofreciendo múltiples formas de jugar. El camión, ideal para jugar de forma independiente, puede almacenar hasta 22 vehículos (se venden por separado).

Se transforma en una pista de carreras de más de 182 cm, con un lanzador doble para carreras emocionantes. Los niños pueden convertir la cabina en un lanzador sincronizado para varios coches, y disfrutar de una función única al final de la pista, donde el primer coche acaba mientras el segundo se queda atrapado. Además, se puede conectar con otros sets de Hot Wheels City para más aventuras.

