Si buscas una cafetera buena, bonita y barata en el Black Friday, toma nota de estos productos de hogar y cocina perfectos

No lo neguemos, estamos todos de acuerdo: el Black Friday es la oportunidad perfecta para renovar esos artículos—habitualmente electrodomésticos, entre otras ofertas—que suelen tener precios elevados y que, de manera puntual, presentan una auténtica rebaja. Y es que, si tú también te has planteado mejorar tu alimentación, no hay mejor ocasión para hacerte con una freidora de aire, una plancha, un grill… y, por supuesto, una buena cafetera.

En este artículo, más allá de hablarte de la cafetera que reúne todo lo que buscas (es decir, que sea buena, bonita y con una potente rebaja), también encontrarás otras ofertas en la sección de hogar y cocina que te ayudarán a cuidar tu alimentación o, simplemente, renovar tus utensilios. ¡Descúbrelas!

Cuántos días de oferta ofrece Amazon en la semana del Black Friday 2025

Antes de sumergirte de lleno a estas rebajas que están disponibles desde ya mismo (y avisamos) están agotando stock… te recordamos que este periodo de ofertas está presente hasta el 1 de diciembre con la llegada oficial del Cyber Monday que pone punto y final a este evento.

Amazon rebaja esta cafetera buena, bonita y con muy buena rebaja en este Black Friday 2025

Como ya te anticipábamos, Amazon ha dispuesto un 44 % de descuento en esta cafetera de la carismática firma De’Longhi, la misma que, además, viene equipada con tres packs de café espresso. Un añadido que le da el broche final de "ofertaza".

Señalada por los usuarios como una de las cafeteras "más fáciles e intuitivas de usar" y "con un café delicioso", esta cafetera de cápsulas De’Longhi se está imponiendo como una de las grandes ofertas del momento, y no es para menos.

Para empezar, cuenta con un sistema automático que facilita su uso, y tiene un tamaño de lo más compacto. ¿Qué quiere decir esto? Pues principalmente que cabe en cualquier cocina o repisa.

Puedes seleccionar si prefieres una bebida caliente (más allá del café, es perfecta para los amantes de las infusiones) u optar por una opción templada. Todo ello, en muy pocos minutos. Así que, si te pegan las sábanas tras hacerte con el edredón de Pikolin, esta cafetera no te hará olvidar lo delicioso que resulta un buen café.

Las otras ofertas por el Black Friday 2025, que Amazon ha rebajado de la sección hogar y cocina

Por solo 69 (antes 153 euros): el juego de tres sartenes de Tefal

Este juego de tres sartenes de 20, 24 y 28 centímetros se ha posicionado como una de las grandes gangas de este Black Friday. Y es que si habitualmente cuenta con un precio que supera los 150 euros, ahora, pueden ser tuya por 69 euros.

Ahora bien, ¿qué es lo que tienen estas sartenes para causar tanta sensación? Pues bien, para empezar, cuenta con un revestimiento antiadherente, el mismo que está reforzado con partículos de titanio. Es decir, esta reforzado con partículas de titanio, lo que le brinda un plus de durabilidad y, sí, facilita su limpieza. Además, resulta compatible con gas e inducción.

¿Más puntos a favor? Su mango remachado que proporciona un agarre seguro. El mismo que te ayudará a disfrutar del cocinado sin ninguna preocupación.

Por menos de 8 euros, di sí a esta báscula de cocina

Exclusiva en Amazon, esta báscula de cocina destaca entre otras por su precisión. Y es que, a diferencia de otras, esta cuenta con cuatro sensores que permiten medir al milímetros. Además, ofrece seis unidades de medida... o lo que es lo mismo: ya no tienes excusa para decir que el plato no tiene buen sabor porque no pudiste medir bien las cantidades de los ingredientes.

Por otro lado, cuenta con alertas para el rango de peso y batería baja, y se apaga automáticamente tras tres minutos de inactividad, optimizando el consumo energético.

De 230 a 99 euros: el robot aspirador de Lefant... ¡a su precio mínimo!

El robot aspirador M320 combina tecnología avanzada y eficiencia en un diseño 3 en 1 que barre, aspira y friega. Con una succión de 6000 Pa, elimina pelo, polvo y migas en todo tipo de suelos.

Ofrece hasta 240 min de autonomía, retorno automático a base, control por app y compatibilidad con Alexa/Google Assistant. Su cepillo ecológico tipo panal y filtro HEPA mejoran la higiene del hogar. Ahora con una rebaja especial de 300 €, por tiempo limitado.

La cafetera superautomática de Krups, una inversión que, hoy tiene precio de chollo

Este modelo de cafetera superautomática con una rebaja de 100 euros no se queda atrás en la relación calidad-precio que ofrece. Con más de 10.000 valoraciones intachables, esta cafetera que cuenta con un molinillo te permitirá disfrutar del auténtico sabor a café. Y es que con un simple clic, disfrutarás de un café de ensueño con una calidad digna del mejor barista.

Para neutraliza el mal olor, este set de tabletas de recambio de olor neutro

Estas tabletas son capaces de absorber el exceso de humedad, mientras ayudan a prevenir la formación de moho y los malos olores.

Su uso es muy sencillo; solo requiere disponerlos en la estancia que desees y, ¡voilá! Actúa ultrarápido y de manera duradera, dejando un ambiente freco y agradable.

Por solo 15 euros: el exprimidor de Braun para un extra de vitamina C

Con más de 23.000 valoraciones positivas, este exprimidor resulta muy preciso y fácil de utilizar; cuenta con un bol calibrado que cuenta con una dosificación precisa.

Sin botones, fácil manejo simplemente presionando hacia abajo la fruta para accionar el exprimidor y dejar de presionar para parar.

Por solo 56 euros (antes 120) la freidora de aire de Moulinex con casi mil unidades vendidas en las últimas horas

Con cesta antiadherente y rejilla apta para el lavavajillas que resulta perfecta para limpiar y mantener la cesta sin esfuerzo, esta freidora de aire con una potencia que te ayudará a preparar comidas más sanas y deliciosas... Además, cuenta con distintos modos, que te ayudarán a conseguir un buen cocinado.

Por menos de 20 euros, el hervidor de agua de Philips a mitad de precio

Hervidor de agua eléctrico diseñado para durar: duradero con rendimiento de hervido rápido debido a resistencia plana supereficiente.

Capacidad de 1,7 litros: más de 7 tazas a la capacidad máxima.

Por menos de 9 euros, el filtro De'Longhi para las cafeteas automáticas

Mantén el café en su punto perfecto con este filtro. Con él, te asegurarás de degustar el mejor; disfrutarás de un sabor puro libre de impurezas, lo que resulta ideal para los amantes del café.

Rebajado a 70 euros, el tendedero extensible de Vileda

Con más de 4.000 valoraciones sobresalientes, este tendedero rebajado de Vileda se posiciona como una magnífica oportunidad. Más allá de que te permitirá colocar todas tus lavadoras de manera cómoda, este tendedero con dos pequeños extensibles resulta una opción perfecta por su tamaño de lo más compacto.

Con un 40 % de descuento: el centro de planchado de Philips que roza las 10.000 valoraciones

El vapor cotinuo alisa eficazmente las arrugas persistentes, incluso en telas gruesas. Además, este centro de planchado está diseñado para deslizarse suavemente sobre cualquier tela con resultados más rápidos... por no hablar de que, pese a lo que se suele pensar, este centro de planchado no ocupa casi nada de espacio. Eso es: es ligera y fácil de manejar... y dejará tu ropa intachablemente lisa.

De 65 a 44 euros: el edredón nórdico de fibra con aloe vera de Pikolin Home más solicitado

Con más de 10.000 valoraciones sobresalientes, este edredón nórdico de Pikolin Home se posiciona como una magnífica opción para combatir el frío.

Sobre todo, si buscas cuidar la piel; cuenta con tejido a base de aloe vera que le brinda un plus de suavidad, evitando con ello irritar la piel.

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.