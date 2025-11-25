Acaban de aterrizar en Sephora, Primor y Amazon estas ofertas por Black Friday que no dejaremos escapar

El Black Friday ha llegado con auténticos chollos y, un año más, Sephora, Primor y Amazon, entre otras firmas, se convierte en la prueba definitiva. La firma beauty, siempre atenta a nuestros deseos de darnos un capricho (o regalárselo a alguien especial), ha rebajado algunos de sus sets y productos estrella hasta precios mínimos.

Una invitación directa a renovar neceser, explorar nuevas rutinas o adelantarse a los regalos navideños sin remordimientos.

En la selección que te hemos preparado encontrarás propuestas para todos los gustos: desde sets que te permitirán descubrir los beneficios relajantes de la aromaterapia, hasta cofres perfectos para presumir de una melena suave e hidratada, pasando por fragancias ideales para quienes buscan un nuevo sello personal.

Todo ello con precios irresistibles que convierten este Black Friday en la excusa perfecta para darte ese capricho que llevas tiempo posponiendo

Rebajado un 30 %: el cofre para ella de Narciso Rodriguez

Hazte con esta icónica fragancia de Narciso Rodríguez, que se caracteriza por ese aroma aterciopelado, que puede encontrarse en ese cofre que incluye una versión de viaje y una agradable leche corporal para envolverte en el aroma insignia de la marca.

Afeitadora eléctrica de Philips para un resultado suave (de 82 a 59 €)

¿Más opciones de recortadoras? Entonces, da un paso más y adéntrate en esta afeitadora eléctrica de Philips que, por tiempo limitado, alcanza su precio mínimo histórico en la plataforma de Amazon. Y es que este modelo es perfecto para un afeitado mucho más apurado vde doble cuchilla. Esto se debe a que la primera cuchilla levanta cada vello y la segunda corta a ras de la piel para conseguir un resultado muy suave.

Para una melena hidratada, suave y brillante, di sí al cofre de Olaplex

Este cofre de Olaplex es la hidratación que necesita tu melena en estos meses más fríos; cuenta con cuatro productos. Todos ellos, ayudan a suavizar, reparar y devolver el brillo desde la primera aplicación.

Moldeador Dyson, casi 100 € de rebaja (el peinado más fácil que nunca)

Programa unos rizos perfectos. Compatible con la aplicación para un peinado personalizado con un solo toque. Configura tu perfil de peinado para personalizar los ajustes del Airwrap según tu tipo de cabello.

Guarda tus ajustes de envoltura, peinado y aire frío para facilitar el peinado y lograr rizos perfectos y uniformes siempre.

El masajeador anticelulítico que te hará acabar con la celulitis: de 44 a 32 euros

No es la primera vez que os hablamos del masajeador anticelulítico más potente (sí, el que deja un efecto push-up) y es que este producto no para de acumular increíbles valoraciones. Con su uso, conseguirás atenuar y despedirte de los conocidos hoyuelitos de la celulitis y, al mismo tiempo, conseguirás activar y tonificar los glúteos (o la zona donde lo pongas en marcha) en tiempo récord.

Di sí al glow con este set de Fenty Beauty

Con efecto volumen instantáneo, este brillo multicromático es perfecto para regalar unos labios jugosos que se encarguen de brindar un acabado irresistible para esta Navidad

Gamejoy, de Benefit Cosmetics

Un kit todoterreno para elevar tu maquillaje al instante: pestañas, cejas y luminosidad inmediata es lo que ofrece este cofre de Benefit. Todo ello en un original (y especial) estuche en formato viaje.

Con un 25 % de descuento: el set que devolverá luminosidad a la piel

The Ordinary es la firma que ha preparado este set constituido por los tres bestsellers de la marca, los mismos que te harán devolver la luminosidad e hidratación a los rostros más apagados, en un perfecto set de tamaño viaje.

Un kit especial con los productos básicos para una buena rutina corporal

La nueva colección de kits listos para regalar, con mágicos diseños en forma de casas de diferentes tamaños, recrea el emblemático pueblo de La Gacilly. Adornada con una cinta roja para colgar directamente en el árbol de Navidad, esta irresistible colección es el regalo perfecto.

Por 24 euros, el estuche Bum Bum para mimar el cuerpo

Estos productos de culto en formato mini: la legendaria crema corporal Bum Bum, el gel de ducha en crema Brazilian y la bruma perfumada Brazilian Crush, para pulverizar de pies a cabeza y saborear sus embriagadoras notas de pistacho y caramelo salado.

Una delicia para el cuerpo, irresistible y siempre a tu lado. Los fans de Bum Bum saben muy bien que, combinando este trío, obtienen una piel suave y cautivadora, con un perfume simplemente irresistible. Experimenta un perfume de culto de la cabeza a los pies.

El tratamiento antiedad intensivo de Clarins

Double Serum Ojos de Clarins ofrece una acción antiedad completa gracias a su doble fórmula hídrica e hidrolipídica, con un 96% de ingredientes de origen natural. Actúa sobre todos los signos de la edad: alisa arrugas, reduce bolsas y ojeras, reafirma, hidrata…

Su aplicación con ligeras presiones de sien a sien ilumina la mirada y fortalece la zona del contorno. Esta combinación de activos potencia las cinco funciones vitales de la piel, revelando una mirada más joven y descansada.

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.