PayPal Open simplifica y centraliza los pagos, haciéndolos más cómodos y seguros

Todo el que trabaja por cuenta propia sabe que no importa que desarrolle su actividad por internet o en el ámbito local: tiene que enfrentarse al reto de captar clientes, gestionarlos, emitir facturas, enfrentarse a trámites, y lo que es peor, "perseguir" a los clientes que no pagan para poder cobrar. Son cosas inevitables que se acentúan además a medida que crece el negocio, pero que pueden volverse mucho más fáciles con las herramientas adecuadas. Herramientas como PayPal para autónomos, con la que vas a poder centrarte mucho más en hacer crecer tu negocio.

Con una sola cuenta de usuario, tienes acceso a numerosas opciones de pago. Podrás facilitar a tus clientes el pago en persona, sobre la marcha o a través de internet, sin tener que gestionar diferentes proveedores para cada tipo de pago, y sin importar el contexto. ¿Estás vendiendo productos, haciendo campañas en redes sociales, ofreciendo un servicio a domicilio? No importa. PayPal te lo pone tan fácil que no necesitarás siquiera conocimientos técnicos para aprovecharlo. ¿Tienes dudas al respecto? Pues estos datos seguro que te convencen.

Los negocios que usan PayPal como forma de pago tienen un aumento de la probabilidad de venta del 148 %. 1

Más de la mitad de los consumidores españoles confía en PayPal como garantía al hacer sus pagos por internet. 2

Las empresas que han añadido enlaces de pago a las opciones de pago que ya tenían han notado un aumento de ventas del 22% tras 5 meses. 3

Manda un enlace, cobra en segundos

La función de compartir enlaces de pago te permite, como autónomo, recibir pagos a través del e-mail, redes sociales, WhatsApp o enlaces de pago de PayPal. Solo hay que generar el link para enviárselo a tus clientes y que estos puedan pagar al momento. Además, podrán usar el método que prefieran, sea tarjeta, a plazos por PayPal o con el propio saldo de su cuenta PayPal. Todo fácilmente y rápidamente para evitar complicaciones.

Además de agilizar los trámites, este método te permite cobrar rápido por tu trabajo, ya que el enlace de pago va acompañando a la factura. Su eficacia está demostrada, ya que los negocios que añaden links de pago aumentan sus ventas un 22% en los primeros 5 meses tras implementarlos, dado que se simplifican los cobros, acelerando la decisión de compra y brindando una mejor experiencia al cliente.

Crear botones de pago en PayPal es muy fácil

No hay autónomo digital que no tenga una web, un blog, un perfil social o un portfolio online en el que facilita el acceso a todos sus servicios. Si estás pensando en vender un producto directamente, o de tenerlo ya a la venta, puedes hacer todos los trámites más fáciles con los botones de pago de PayPal. ¿Y cómo se usan? Solo hay que copiar y pegar el código generado por la herramienta de PayPal, sin necesidad de contar con una tienda online o tener nociones de programación.

Imagina que eres un ilustrador que vende sus ilustraciones por internet. Pues solo tienes que añadir el botón de compra de PayPal en tu web y, en cuestión de minutos, lo tendrás implementado y permitirás que tus posibles clientes puedan comprar lo que ofreces de forma rápida y segura. Es algo que, además, se puede extender a cualquier otro sector sin problemas.

Pago contactless sin tener datáfono

A pesar de sus ventajas, no todo son opciones para hacer cobros digitales. PayPal también tiene más utilidades para los autónomos, sobre todo para aquellos que mueven ventas de forma presencial. ¿Sueles vender en eventos, ferias o en negocios físicos? Pues ya puedes hacer cobros con tarjeta sin datáfono gracias a Tap to Pay de PayPal.

No necesitas ni efectivo ni datáfonos gracias a esta herramienta, ya que convierte cualquier smartphone compatible4 en un terminal de pago que acepta tanto tarjetas físicas como digitales que usen el sistema contactless. Lo único que necesitas es un teléfono móvil, una cuenta de PayPal Business y la app PayPal POS. Esto es más que suficiente para poder cobrar con el móvil sin datáfono aprovechando la tecnología sin contacto. Te va a poner las cosas aún más fáciles.

Un autónomo siempre acaba siendo un profesional del multitasking porque no solo tiene que centrarse en su actividad, sino también en la organización de clientes y la facturación para que la situación no se descontrole. Por suerte, la tecnología se ha puesto al día para simplificar toda esta faceta más burocrática, y PayPal para autónomos es la prueba fehaciente de ello. Esta plataforma te deja enviar enlaces de pago, crear botones de pago y cobrar pagos en persona si lo prefieres. Lo unifica todo en un mismo lugar para agilizar estas tareas empresariales y facilitar el crecimiento de tu negocio al liberarte de su carga.

*Este artículo incluye consejos, sugerencias e información general. Le recomendamos que siempre realice su propia investigación y considere la posibilidad de obtener asesoramiento fiscal, financiero y jurídico independiente antes de tomar cualquier decisión importante.

1 Los consumidores son un 148 % más propensos a comprar el mismo producto en un sitio web español que ofrece PayPal como opción de pago que en uno que no lo ofrece. Índice de comercio electrónico de España 2024, encargado por PayPal.

2 Índice de comercio electrónico de España 2024, encargado por PayPal.

3 Según datos propios de PayPal del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024, comparando el volumen de ventas antes y después del uso inicial de enlaces y botones de pago en Europa.

4 Tap to Pay funciona en dispositivos con Android 8.0, capacidad NFC y Google Play Services. También funciona en dispositivos iOS a partir del iPhone XS y posteriores.