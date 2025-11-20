Level Up: todo lo que debes saber del sistema de fidelización de Crypto.com y sus beneficios en criptoactivos

Hace apenas unos años, los criptoactivos llegaron a nuestro día a día, y con ellas surgieron formas diferentes de invertir y aprovechar el dinero. Lo interesante es que no solo sirven para comprar o vender, también pueden generar beneficios de maneras inesperadas. Por ejemplo, con Crypto.com puedes recibir un porcentaje de reembolso en criptoactivos cada vez que pagas con tarjeta Visa prepago de Crypto.com, ganar recompensas por hacer staking de tus criptoactivos e incluso acceder a ventajas exclusivas. Con más de 150 millones de usuarios globalmente, Crypto.com es uno de los nombres más reconocidos en este mundo.

Ahora, su programa Level Up reúne todo en un solo lugar: recompensas, entretenimiento y reembsolsos en criptoactivos. Todo pensado para que aprovecharlo sea sencillo y realmente valga la pena. ¿Sabes cómo funciona Level Up y cuáles son las ventajas de Crypto.com? A continuación te lo explicamos todo.

¿Qué es Level Up de Crypto.com?

Level Up es el programa de fidelización de Crypto.com diseñado para quienes usan su ecosistema, ya sea con la tarjeta Visa prepago de Crypto.com, la app, haciendo stakingg CRO etc. Gracias a él, puedes recibir reembolsos en criptomonedas, generar rendimientos por tus bloqueos de CRO, acceder al reembolso de suscripciones digitales e incluso disfrutar de salas VIP en aeropuertos.

Lo que hace que muchos lo prefieran es su simplicidad, no hace falta ser un experto en inversiones para aprovecharlo. Es como los programas de puntos que ya conoces, como las aerolíneas que te dan millas por volar, supermercados que acumulan puntos o gasolineras que te dan saldo para el próximo repostaje. La diferencia está en que en el programa Level Up de Crypto.com, las recompensas llegan en CRO, un criptoactivo que puedes usar de muchas formas.

A diferencia de los puntos tradicionales, que caducan y tienen usos limitados, los CRO los puedes mantener, intercambiar o incluso obtener recompensas.

Cómo funciona Level Up y niveles disponibles

Level Up organiza las recompensas de Crypto.com en niveles pensados para que cada usuario elija cómo quiere aprovecharlas, ya sea pagando una suscripción o haciendo staking de CRO durante un tiempo determinado. Cada nivel trae beneficios distintos según tus necesidades y compromiso:

El nivel Basic es ideal para empezar: te da acceso a tarjetas Visa prepago de Crypto.com para comprar en cualquier lugar, y es gratis.

es ideal para empezar: te da acceso a tarjetas Visa prepago de Crypto.com para comprar en cualquier lugar, y es gratis. Plus añade reembolsos en CRO cada vez que usas la tarjeta Visa prepago de Crypto.com, 0% de comisiones por cambio de divisas* y acceso a algunas suscripciones digitales, por 3,99 euros al mes.

añade reembolsos en CRO cada vez que usas la tarjeta Visa prepago de Crypto.com, 0% de comisiones por cambio de divisas* y acceso a algunas suscripciones digitales, por 3,99 euros al mes. Pro es para quienes quieren exprimir al máximo su experiencia cripto: más reembolsos y recompensas, hasta un 4% de recompensas por el valor de CRO en staking**, acceso al reembolso de más suscripciones y promociones, cero comisiones por el cambio de divisas* y salas VIP en aeropuertos, por 24,99 euros al mes.

es para quienes quieren exprimir al máximo su experiencia cripto: más reembolsos y recompensas, hasta un 4% de recompensas por el valor de CRO en staking**, acceso al reembolso de más suscripciones y promociones, cero comisiones por el cambio de divisas* y salas VIP en aeropuertos, por 24,99 euros al mes. Por último, Private ofrece la experiencia más exclusiva: recompensas de hasta un 9,5% por el valor de CRO en staking, hasta 5% de reembolso con la tarjeta Visa prepago de Crypto.com, recompensas premium, sin comisiones por operaciones*, invitaciones a eventos VIP y ventajas personalizadas. Para acceder, se requiere hacer staking de CRO durante 12 meses, a partir de 45.000 euros.

Beneficios y recompensas

Level Up de Crypto.com reúne beneficios en tres áreas: financieros, estilo de vida y exclusivos. Sin importar tu nivel, siempre hay recompensas valiosas que hacen tu experiencia en la plataforma más completa. A continuación, te dejamos las ventajas de Level Up:

Tabla de Crypto, el programa de recompensas / Cortesía

El programa Level Up de Crypto.com reúne beneficios en tres áreas: financieros, estilo de vida y exclusivos. Sin importar el nivel que elijas, siempre hay algo que realmente vale la pena y mejora tu experiencia en la plataforma: Por ejemplo, con Cashback en CRO recibes un porcentaje de vuelta cada vez que usas tu tarjeta Visa prepago Crypto.com.

reúne beneficios en tres áreas: financieros, estilo de vida y exclusivos. Sin importar el nivel que elijas, siempre hay algo que realmente vale la pena y mejora tu experiencia en la plataforma: Por ejemplo, con Cashback en CRO recibes un porcentaje de vuelta cada vez que usas tu Si realizas staking de CRO, puedes obtener recompensas según tu nivel de Level Up**.

Desde el nivel Plus, tienes acceso al reembolso de suscripciones digitales como Netflix o Spotify.

Los niveles Pro y Private incluyen acceso VIP en aeropuertos.

En todos los niveles puedes aprovechar promociones y descuentos especiales con partners de Crypto.com, además de experiencias únicas pensadas solo para los usuarios.

Ventajas frente a otros programas

El programa de fidelización Level Up de Crypto.com ofrece ventajas que otros sistemas simplemente no tienen:

Las recompensas tienen valor real: a diferencia de puntos que caducan o solo sirven en una empresa, los CRO se pueden conservar, negociar o utilizar para generar recompensas. Integra tu vida financiera: compras, inversiones, staking y cryptoactivos se gestionan desde la misma plataforma. La flexibilidad en niveles permite empezar con el plan gratis y subir según los beneficios de Crypto.com que más te interesen. Incluso sin llegar al nivel más alto, puedes disfrutar de una experiencia premium, con ventajas presentes también en los niveles intermedios. Todo se maneja desde la app de Crypto.com con total transparencia y seguridad, mostrando claramente las ventajas y condiciones de cada nivel, para que siempre sepas qué estás obteniendo y cómo aprovecharlo al máximo.

Preguntas frecuentes sobre Level Up de Crypto.com

¿Aún te quedan dudas? Aquí respondemos las preguntas más comunes sobre el programa Level Up de Crypto.com para que lo tengas todo claro.

¿Qué es Level Up de Crypto.com y cómo funciona?

Level Up es el programa de recompensas y fidelización de Crypto.com, pensado para quienes quieren aprovechar todo dentro del ecosistema de la plataforma. Funciona mediante niveles que se alcanzan haciendo staking de CRO o pagando una suscripción mensual. Cada nivel desbloquea ventajas adicionales: cashback en tus compras con la tarjeta Visa prepago de Crypto.com, recompensas por staking de CRO**, acceso al reembolso de suscripciones digitales y hasta salas VIP en aeropuertos.

¿Cuáles son los beneficios del programa Level Up en España?

En España, Level Up ofrece reembolsos en CRO por tus compras, recompensas por staking de CRO y promociones o descuentos adaptados al mercado local. Todo está pensado para que aproveches tus activos digitales mientras disfrutas de ventajas exclusivas en tu día a día.

¿Qué diferencias hay entre niveles de Level Up de Crypto.com?

Los niveles son:

Basic: sin coste.

sin coste. Plus: 3,99 € al mes o con staking de CRO por un valor mínimo de 450€ por un periodo de 12 meses.

3,99 € al mes o con staking de CRO por un valor mínimo de 450€ por un periodo de 12 meses. Pro: 24,99 € al mes o con staking de CRO por un valor mínimo de 4.500€ por un periodo de 12 meses.

24,99 € al mes o con staking de CRO por un valor mínimo de 4.500€ por un periodo de 12 meses. Private: requiere staking de CRO durante 12 meses, a partir de 45.000 €.

Level Up de Crypto.com te recompensa por tus compras mientras te da beneficios reales para el día a día, convirtiendo cada gasto en oportunidades de ahorro y ventajas útiles.

*Pueden aplicarse otras comisiones por transacción.

** El servicio de staking no está regulado por el Reglamento 2023/1114 de Mercados de Criptoactivos (MiCA).

Los servicios de criptoactivos relacionados con Level Up son prestados por Foris DAX MT Limited. Foris DAX MT Limited es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Malta con número de registro mercantil C 88392 y domicilio social en Level 7, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, SPK 1000, St. Julians, Malta, que opera bajo el nombre de Crypto.com, debidamente autorizada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) como proveedor de servicios de criptoactivos de conformidad con MiCA, tal y como se aplica en Malta mediante la Ley de Mercados de Criptoactivos.

La tarjeta Visa prepago Crypto.com es emitida y promocionada por Foris MT Limited de conformidad con su licencia de miembro principal (emisor) de Visa. Foris MT Limited es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Malta, con número de registro mercantil: C 90348 y domicilio social en Level 7, Spinola Park, Triq Mikiel Ang Borg, SPK 1000, St. Julians, Malta, debidamente autorizada por la MFSA como entidad de dinero electrónico en virtud del anexo 3 de la Ley de instituciones financieras (entidades de dinero electrónico).

Esta es una comunicación de marketing. El canje o la tenencia de criptoactivos conlleva riesgos y puede no ser adecuado para todos. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es garantía de rendimiento futuro. Considera cuidadosamente si invertir en criptoactivos es adecuado a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo.