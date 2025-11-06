Las mejores ofertas del día de este 6 de noviembre: hasta un 80 % de descuento

Mientras aguardamos la inminente llegada del Black Friday 2025 y sus increíbles rebajas, Amazon ha decidido ir calentando motores y disponer, desde ya mismo, un sinfín de ofertas en marcas que, sinceramente, no esperábamos ver rozar (o incluso alcanzar) su precio mínimo tan pronto.

Desde luego, ante tales rebajas, sería extraño que su stock durase hasta el último viernes del año… Así que, desde ESNCIAL, déjanos recomendarte que no esperes al tradicional Black Friday para hacerte con ellas: dudamos que sea posible bajar sus precios mucho más.

"Son supercómodos y agarran bien" o "Mejores que los de tiendas tipo Zara" son algunos de los comentarios más repetidos por parte de los usuarios. Y no es para menos: con más de 300 ventas en las últimas horas, este pack de 10 calzoncillos se ha convertido en uno de los grandes chollos del día. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces puedes hacerte con un calzoncillo de calidad por menos de 3 euros? Lo suponíamos.

Ahora bien, ¿por qué optar por estos? Disponibles en un sinfín de colores, estos bóxeres masculinos, modernos y confortables, acaban con el mito de que llevar calzoncillos no es cómodo.

Con esta oferta te olvidarás de la preocupación de si tienes o no suficientes toallitas. Divididas en 18 packs —todas ellas con más de 40 unidades, ideales para llevar a cualquier parte—, las toallitas Dodot están confeccionadas para evitar cualquier irritación, incluso en las pieles más sensibles.

Además, su fórmula única ayuda a restaurar el pH natural de la piel y protegerla de irritaciones, mientras que el aloe vera le brinda un plus extra de cuidado.

Si estás buscando el mejor smartwatch, pero su precio disipa la idea… este reloj es justo lo que necesitas. Equipado con la mejor tecnología para medir tus progresos, actividad y descanso, este reloj inteligente unisex —disponible en dos tonalidades— cuenta con un diseño ultradelgado, suave y ergonómico. Cualidades que lo convierten en el compañero perfecto para el día a día.

Estamos ante una oferta que, sinceramente, dudamos que vuelva a repetirse. Amazon ha rebajado este colgante con cristales en forma de corazón de la aclamada firma Swarovski, perteneciente a la colección de Ariana Grande. Perfecto para regalar estas Navidades o, si lo prefieres, darte un capricho.

Con más de mil compras en las últimas horas (y no es para menos), puedes hacerte con este pack de 80 pastillas para lavavajillas, con más de 26.000 valoraciones sobresalientes, a su precio mínimo.

Y sí, las ves bien: son capaces de eliminar hasta la grasa más incrustada —perfectas si usas el lavavajillas cada dos o tres días— y, además, potencian el brillo de la vajilla.

Es una de las ofertas del día que más está arrasando en Amazon. Y no es para menos: no todos los días puedes hacerte con esta depiladora compacta, equipada con varios cabezales, perfecta para eliminar el vello de cualquier zona del cuerpo en segundos.

Destaca frente a otras por su luz integrada, que ayuda a conseguir una depilación más eficaz —no se pierde ni un vello—. Además, puedes ajustar la velocidad para eliminar tanto el vello más fino como el más grueso de una sola pasada.

Sabedores de que las cuchillas nunca sobran —y menos tras un caluroso verano—, Amazon ha rebajado este set de cuchillas Philips OneBlade pensadas para durar más de 20 meses. Los usuarios las describen como “las mejores cuchillas” o “las que mejor apurado dejan”, entre otros comentarios.

¿Lo mejor? Son compatibles con otras maquinillas, lo que les brinda un plus de versatilidad.

¿No te convencen los robots aspiradores? ¿Tampoco las aspiradoras verticales clásicas? Entonces, fusionando ambas ideas, esta propuesta puede ser justo lo que necesitas.

Ahora, con un potente descuento, esta aspiradora moderna y ligera es perfecta para acabar con toda la suciedad del suelo y, además, fregar. También te permite saber si el suelo está limpio o no: cuenta con dos indicadores luminosos —rojo para la suciedad y azul cuando el suelo está limpio—. Sencillamente, fantástico.

Equipado con 35 cápsulas, puedes conseguir hoy este paquete de Ariel Pods Platinum por tan solo 14 euros. Capaz de eliminar incluso las manchas resecas de hasta 7 días con una sola pasada.

Con casi 7.000 valoraciones positivas, este modelo de Braun está diseñado para usarse tanto sobre la piel seca como mojada. Cuenta con dos modos de afeitado que garantizan un resultado rápido y preciso.

Gracias a sus tres láminas de corte Flex, se adapta cómodamente al contorno del rostro para evitar cortes y ofrecer un apurado uniforme.

Los contenidos publicados en la sección de ESNCIAL ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.