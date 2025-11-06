Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Black Friday de Leroy Merlin: ahorra hasta un 30% en calefacción con estos dispositivos inteligentes muy rebajados

Los termostatos inteligentes o válvulas para radiadores te ayudan a ser más eficiente en casa, y ahora están rebajados en el Black Friday de Leroy Merlin

Redacción

El invierno es la época del año más complicada a nivel energético para las familias, pues el gasto se dispara hasta en un 30% por el uso de la calefacción y el agua caliente. Sin embargo, lo que no todo el mundo sabe es que hay varios trucos para ahorrar en la factura sin necesidad de pasar frío. El más evidente es aprovechar la tecnología, porque hoy en día hay muchos dispositivos inteligentes que nos ayudan a optimizar el consumo y a hacer un gasto mucho más sostenible, y los más vendidos del mercado están rebajados en el Black Friday 2025 de Leroy Merlin.

Cuando hablamos de dispositivos inteligentes nos referimos a aparatos (termostatos conectados o válvulas que ajustan la temperatura de cada habitación) que aprenden de nuestros hábitos y nos ayudan a hacer un uso mucho más eficiente de la calefacción en casa. Y lo mejor es que aunque al principio tengamos que hacer una pequeña inversión, la vamos a rentabilizar en unos pocos meses. Además, ahora el gasto es mucho más reducido, porque Leroy Merlin tiene descuentos de hasta el 35% durante el Black Friday, que termina el próximo 17 de noviembre.

Si quieres darle una vuelta a tus hábitos, ser más eficiente con el planeta y darle un respiro a tu bolsillo este invierno, en Leroy Merlin vas a encontrar lo último en dispositivos inteligentes para tu casa. Además, el Black Friday llega cargado de ofertas brutales en aislamiento, decoración, suelos, puertas o el mobiliario perfecto para renovar tu cocina o tu baño. ¡Aprovecha estos precios!

Las mejores ofertas del Black Friday de Leroy Merlin

¿Quieres saber cuáles son los mejores dispositivos inteligentes para ahorrar en calefacción en casa? Hemos recopilado algunas de las marcas con mejores valoraciones de internet y con descuentos muy potentes en el Black Friday de Leroy Merlin. Toma nota.

Pack termostato inteligente Tado V3+ con placa decorativa

  • Ajusta la calefacción automáticamente según la ubicación y el tiempo que haga en la calle.
  • Puedes controlar y programar la temperatura desde el móvil o cualquier dispositivo, aunque no estés en casa.
  • Mejora la calidad del aire interior con sensores de humedad y avisos personalizados.

Válvula termostática inteligente Tado

  • Permite regular la temperatura de cada habitación de manera independiente.
  • Reduce el consumo al no calentar espacios vacíos ni mantener temperaturas que no hacen falta.
  • Puedes programar horarios personalizados para adaptar la calefacción a tu rutina (y no al revés).

Pack de termostato inteligente + válvula para radiador

  • Ajusta automáticamente la calefacción según el tiempo de tu ciudad y el aislamiento que tengas en casa.
  • Instalación sencilla y sin conocimientos técnicos, porque se adapta a la mayoría de calderas.
  • Control por voz desde tu asistente de favoritos (Alexa, Google Assistant o Apple HomeKit)

Cronotermostato digital para calderas

  • Programación semanal de la calefacción para mantener la temperatura perfecta sin derrochar energía.
  • Compatible con sistemas de calefacción central y suelo radiante.
  • Pantalla retroiluminada que facilita el uso y la lectura para todos, incluso en habitaciones con poca luz.

Beneficios de controlar la temperatura de forma inteligente en casa

Si hasta ahora has controlado la temperatura en casa a ojo y no sabías que existían estos dispositivos inteligentes para ahorrar en calefacción, estás en el lugar correcto. Este es precisamente el beneficio más evidente, pues los expertos señalan que instalar un termostato inteligente puede reducir hasta en un 30% el consumo energético en calefacción y agua caliente.

La razón es bien sencilla. Al ser dispositivos inteligentes, aprenden de tus hábitos y de tus rutinas, incluso saben qué tiempo hace en la calle, y en función de eso controlan la temperatura en casa. Por ejemplo, no necesitas los mismos grados cuando te vas al trabajo por la mañana que cuando vuelves por la tarde, ni hace falta que el salón esté a 22ºC toda la noche. De hecho, unos pocos días con un termostato inteligente (o cualquier otro dispositivo eficiente) te van a servir para darte cuenta de cuánto podías mejorar tus hábitos.

Estos dispositivos inteligentes en oferta en el Black Friday de Leroy Merlin tienen muchas más ventajas:

  • Ahorro de energía y una factura más barata al optimizar el consumo.
  • Estarás más cómodo en casa, pues podrás calentar o no una habitación según tus necesidades. Se acabó lo de poner la calefacción en toda la casa si solo la necesitas en el salón.
  • Control remoto con tu asistente de voz favorito o a través de una app móvil, estés o no en casa.
  • Vivirás en un hogar mucho más sostenible y eficiente que genera menos emisiones.
Cómo elegir el mejor dispositivo para tu hogar

Si acabas de descubrir los dispositivos inteligentes (o, al menos, estás aprendiendo ahora sobre ellos) y no sabes cuál elegir para tu casa, queremos echarte una mano. El primer paso es tener en cuenta qué sistema de calefacción tienes, cómo la controlas y cuánto estás dispuesto a ahorrar.

Lógicamente, hay un sistema idóneo para ti según el tipo de calefacción que tengas y tu presupuesto. Además, con las ofertas del Black Friday de Leroy Merlin en dispositivos inteligentes podrás acceder a productos de una gama más alta a un precio mucho más bajo que hace unas semanas. Aquí tienes una pequeña guía para acertar con la decisión:

Calefacción central

  • ¿Qué dispositivo elegir? Termostato inteligente cableado (por ejemplo, el Tado V3+)
  • Por qué encaja contigo: Control global y programación avanzada para toda la casa
  • Ahorro aproximado: hasta un 20-30 %

Radiadores individuales

  • Qué dispositivo elegir: válvulas termostáticas inteligentes
  • Por qué encaja contigo: control por habitación para evitar calentar espacios vacíos
  • Ahorra aproximado: 15 -30 % según el uso

Combinado (caldera + radiadores)

  • Qué dispositivo elegir: Pack termostatato + válculas (por ejemplo, Netatmo)
  • Por qué encaja contigo: Solución completa al mejorar la coordinación entre el termostato y los radiadores
  • Ahorro aproximado: 30 - 60 % aproximado.

Presupuesto ajustado / alquiler

  • Qué dispositivo elegir: Cronotermostato digital (económico)
  • Por qué encaja contigo: Mejora la programación con una instalación sencilla
  • Ahorro aproximado: 10 - 20 %

El Black Friday 2025 de Leroy Merlin y estas ofertas de hasta el 35% en dispositivos inteligentes llegan en el mejor momento, porque todavía no ha llegado el frío de verdad y estamos empezando ahora a poner la calefacción en casa. Así que aprovecha, compara opciones y elige el dispositivo que mejor se adapte a tus hábitos. Eso sí, hazlo antes del 17 de noviembre, porque los dispositivos más vendidos del mercado tienen precios que no encontrarás en otro momento, y encima te ayudarán a ahorrar una barbaridad en calefacción a partir de ahora. ¿Qué más se puede pedir?

