Llega a Lidl el aspirador low-cost por menos de 70 euros que elimina la suciedad de cualquier superficie

Cuando pensábamos que Lidl no podría volver a sorprendernos, el supermercado decide lanzar una aspiradora con un precio de lo más asequible: una multifunción que, ya te lo adelantamos, está causando auténtico furor entre sus clientes.

Los mismos que, ávidos de semejante chollo, buscan incorporar este modelo a su hogar. Al fin y al cabo, no todos los días se encuentra un aspirador que combine potencia, versatilidad y resistencia a un precio tan irrisorio que resulta imposible hacerle la competencia.

El aspirador Lidl capaz de eliminar hasta la suciedad más incrustada que puedes conseguir

Ahora bien, para todos aquellos que os estéis preguntando cuál es el aspirador multiusos de alto rendimiento… acabamos con la incertidumbre: se trata de este modelo que, ahora mismo, puede ser tuyo por menos de 65 euros.

Y es que, si bien no tiene una apariencia especialmente bonita ni es el modelo más compacto del mercado…, es innegable que esta aspiradora multiusos de alto rendimiento resulta perfecta para utilizar en el hogar y, por supuesto, en la terraza. Porque es capaz de aspirar y eliminar hasta la suciedad más incrustada en cuestión de segundos. Y, en la balanza, su increíble practicidad (y su increíble precio) la desequilibran a su favor.

Además, por si fuera poco, a diferencia de otras aspiradoras, también funciona como soplador e incluso puede sustituir a la clásica fregona, ya que es capaz de succionar el agua de cualquier superficie. Un innegable triple uso que ha provocado que se haya posicionado como un gran éxito.

¿Más ventajas? Está confeccionada con materiales ultrarresistentes, lo que favorece que se mantenga intacta con el paso del tiempo.

Ahora bien, si este modelo no termina de convencerte pese a sus múltiples funciones… por su diseño, nos hemos tomado la libertad de destacarte otros modelos de aspiradores que, perdonad el coloquialismo, son una auténtica pasada.

Con más de 7.000 valoraciones sobresalientes, destacamos este aspirador vertical 2 en 1 que, ahora mismo, baja su precio al mínimo. Limpia de manera eficiente cualquier superficie en una sola pasada.

Además, cuenta con un cabezal con tecnología 180º Twisted, que proporciona una excelente movilidad para inclinarse hasta 180º y facilitar la acción del brazo, llegando a todos los rincones.

Y si prefieres un modelo más pensado para el exterior… esta aspiradora eléctrica de hojas con un precio de lo más económico es idónea. Y es que, más allá de ser supersilenciosa, y aspirar la suciedad de las superficies… cuenta también con un triturador integrado que tritura las hojas (o cualquier objeto que ocupe más de lo habitual) aspiradas para que ocupen menos espacio en la bolsa de almacenamiento que porta.

