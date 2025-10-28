Amazon derrumba sus precios este 28 de octubre: las mejores ofertas del día con descuentos de hasta el 70 %
En las siguientes líneas, encontrarás algunas de las mejores ofertas del día en Amazon (y demás plataformas), las mismas que dejan a su precio mínimo aquellos productos que, desde hace tiempo, llevan en tu wishlist y, ahora, pueden ser tuyos a precio de ganga
- ¿Sin espacio en el armario? Esta es la solución para tener tus jerséis a mano... y cuesta menos que un abrigo
- Sin arrugas y con más firmeza: el cosmético capaz de difuminar hasta las líneas de expresión más difíciles
- Así puedes suscribirte a Movistar Plus + por menos de 3,50 euros al mes (sí, has leído bien)
Arranca este 28 de octubre con alegría, o al menos con los primeros rayos de sol del día entrando por la ventana. Y es que, aunque a algunos nos cueste adaptarnos al cambio horario, es imposible negar que esa dosis extra de vitamina D que nos regala el sol (aunque este suplemento enriquecido con ella es clave para evitar el dolor articular sea una maravilla) en las mañanas de invierno se agradece, aunque luego se traduzca en la sensación de que los días se acortan.
Bajo el afán de ayudarte a aprovechar cada segundo de luz natural, en ESNCIAL nos hemos propuesto facilitarte la tarea.
¿Y cómo? Con las mejores ofertas (o, mejor dicho, los auténticos chollos) que puedes encontrar en Amazon y otras tiendas. Porque no todos los días tienes la oportunidad de conseguir una cinta de caminar, que suele superar los 450 euros, por menos de 140 euros, o una cafetera para empezar el día con buen pie... por un precio mínimo. Y esto es solo una muestra.
Como ya te adelantábamos, te traemos todas estas ofertas para que no dejes escapar ni una.
Con un 70 % de descuento, la cinta de correr eléctrica apta para cualquier habitación
¿10.000 pasos al día sin salir de casa? Con esta cinta de andar ultracompacta, hacerlo es más fácil (y barato) que nunca. Ahora puedes conseguirla por solo menos de 150 euros —antes costaba unos 500—, una auténtica ganga para quienes quieren mantenerse activos incluso mientras trabajan o hacen tareas en casa.
Equipada con un motor silencioso de 2,5 HP y velocidades ajustables de 1 a 6 km/h, esta cinta de correr ofrece potencia y suavidad en cada paso. Su estructura de acero resistente y la tecnología de reducción de ruido garantizan un entrenamiento fluido, incluso en casa o en la oficina, sin molestar a nadie. Soporta hasta 120 kg y combina fuerza, estabilidad y silencio para que solo te concentres en moverte y sentirte bien.
En resumen: potente, silenciosa y lista para acompañarte en una vida más activa, saludable y sin estrés.
Por solo 27 (antes 65 euros), las zapatillas Puma para mujer con más de 10.000 valoraciones positivas
Con un diseño moderno y casual que combina con todo, estas zapatillas de Puma destacan por su versatilidad y estilo. Fabricadas con materiales resistentes y fáciles de limpiar, ofrecen una gran durabilidad y comodidad en el día a día.
La estructura ligera y el ajuste ergonómico de estas zapatillas Puma garantizan una pisada firme y confortable, ideal tanto para actividades deportivas como para un look urbano. Gracias a su equilibrio entre funcionalidad y diseño, este modelo se ha convertido en uno de los favoritos de deportistas y aficionados por igual, ofreciendo rendimiento, estilo y practicidad en cada paso.
Despídete de las ojeras y las bolsas con este borrador de L'Oréal Paris rebajado a 15 euros
Deshincha, alisa y suaviza las bolsas de los ojos en menos en 15 minutos. Probado clínicamente que reduce la hinchazón y las arrugas. Disfruta de unos ojos más firmes y rejuvenecidos. Ofrece un acabado transparente efecto filtro. Aplica una cantidad muy pequeña bajo cada ojo dando toquecitos desde dentro hacia fuera.
Por solo 25 euros (antes 100 euros) los auriculares deportivos favoritos de los runners
Estos auriculares de oído abierto brindan sonido envolvente sin bloquear el entorno, evitando molestias por uso prolongado. El diseño ergonómico no entra en el canal auditivo y mejora la comodidad.
Su resistencia IPX7 al agua y al sudor, junto con el gancho antideslizante, garantiza una sujeción segura. Por eso, estos auriculares inalámbricos son ideales para entrenamientos largos y actividades al aire libre.
Por menos de 60 euros: la cafetera express de Cecotec con más de 20.000 valoraciones positivas
Cuando pensábamos que jamás íbamos a ser testigos de una rebaja tan épica como la de la cafetera superautomática De'Longhi, nos topamos con esta cafetera express pensada para preparar increíbles espressos y cappucinos - más allá del clásico café, por supuesto- a un precio épico: por menos de 60 euros.
Eso sí, a diferencia de las clásicas máquinas de café, este modelo de Cecotec destaca por su capacidad para elaborar la mejor crema y aprovecha la superficie calienta-tazas para almacenar y calentar las tazas previamente. Un factor que le dota a las tazas, un café con mayor intensisdad y un aroma exquisito.
Con más de 40.000 valoraciones, el cortapelos de nariz y oreja de Philips
Decir adiós al vello no deseado nunca fue tan fácil (ni tan seguro). Esta recortadora de precisión para nariz, orejas y cejas se ha convertido en un básico de aseo personal gracias a su diseño ergonómico y su sistema de corte suave, pensado para eliminar el vello sin tirones ni irritaciones.
Por solo 60 euros (antes 101) el set de tres sartenes antiadherentes que todas las cocinas necesitan
Estas sartenes no paran de acumular reseñas favorables y ventas por lo prácticas que son, una gran ayuda para preparar recetas sanas, porque son antiadherentes y aptas para todos los tipos de cocinas. Su mango ergonómico es muy fácil de utilizar y manejar, incluso para los más principiantes chefs.
"Perfectas", "precio inmejorable", "me encantan" o "excelente calidad" son algunos de los comentarios que se pueden leer sobre estas sartenes. Ahora, están disponibles con un 41% de descuento que las deja en unos 20 euros la unidad.
Los contenidos publicados en la sección de ESNCIAL ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.
- Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
- Jacobo Siruela, editor de Atalanta: “Hay que tener una fe gigantesca para creer que tras la vida no hay nada”
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- Los Pecos, la venganza de un fenómeno fan menospreciado, en un sólido concierto en el Palau Sant Jordi
- Muere de forma repentina Oti Cabadas, la camionera e influencer de 41 años que rompió con los estereotipos del sector
- Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
- Reunión de Junts y Carles Puigdemont, hoy en directo: última hora sobre la posible ruptura con el PSOE
- ¿Por qué Milei ha arrasado en las elecciones legislativas en Argentina? 4 claves de una victoria sorpresa