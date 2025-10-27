Olvídate de gastar de más: descubre cinco disfraces de Halloween baratos que te llegarán a casa mañana
Para todos aquellos que se resisten a comprar los mejores disfraces de Halloween, solo para que luego terminen sepultados y olvidados... os traemos la solución: una cuidada selección con nuevas ideas de disfraces que lo tienen todo para ser perfectos: son baratos y no entienden de tallas
- Amazon baja en picado sus precios con rebajas de hasta el 72 %: las mejores ofertas de HOY
- ¿Sin espacio en el amario? La mejor solución para tener tus jerséis a mano... y cuesta menos que un abrigo
- A precio de liquidación las zapatillas Puma y Adidas más cómodas que combinan con todo
Halloween está terroríficamente cerca. Apenas quedan unos días y es muy posible que esa cuenta atrás sea la que te esté provocando auténtico terror. Y es que, aunque somos muchos los que ya tenemos interiorizado Halloween en el calendario —más aún si hay niños pequeños en casa—, es probable que te encuentres ante la tesitura de no saber por qué disfraz optar o que la temática elegida por la clase o la fiesta en cuestión no termine de encajar con lo que ya tenías pensado. O, simplemente, que no te apetezca realizar una inversión para unas pocas horas de uso.
Por eso mismo, para evitar comprar un disfraz de "un solo uso" (entiéndase: el de superhéroe, capitán o vampiro), que termina sepultado entre otros tantos buscando ese segundo uso que nunca llega o, sencillamente, destinado a ser fotografiado en busca de una nueva vida en ciertas aplicaciones de segunda mano, hemos querido traerte la solución.
Como editores expertos en compras, hemos elaborado una cuidadosa selección de accesorios y pequeños adornos que no solo resultan muy económicos, sino que, además, tienen infinitos usos: no entienden de tallas y puedes adaptarlos tantas veces como quieras. Son, nos atreveríamos a decir, la mejor opción de disfraz. Eso es: los disfraces de Halloween definitivos o, como mínimo, los que no dañarán tu economía.
Por menos de 10 euros: la capa de disfraz de Halloween de talla única
De talla única, lo que la hace perfecta para usar y reutilizar cuantas veces desees tanto adultos como niños, esta capa resulta un accesorio versátil para disfraz. Aunque si le quieres dar un toque más versátil, siempre puedes optar por el diseño negro; que te permitirá adaptarlo más fácilmente a otras ideas de disfraces.
Por menos de 20 euros: este es el maquillaje que nunca falta en un buen disfraz
Este tipo de maquillaje resulta básico para cualquier disfraz; le da el toque distintivo. Con ello, puedes disfrazarte de payaso -alegre o el de la clásica saga de Saw- si lo acompañas con un top o pantalones de lunares. De la misma manera que del despiadado vampiro o, si lo prefieres, al estilo de la última fiesta temática de cumpleaños de Dulceida al estilo de un hada.
Además, puedes utilizarlo en demás celebraciones; suele durar bastantes meses, si se preserva bien.
Por solo 11 euros, el gadget que necesitas para transformar por completo tu look
En la misma línea, puedes optar por este tarro de maquillaje que recrea la ceniza carbonizada. ¿Propuesta? Vístete con esas prendas que ya no usas, embadurnarla con este polvo y, junto al maquillaje anterior descrito…, ya tienes un disfraz de zombi (o lo que consideres) fácil, sencillo y apto para cualquier edad.
Un básico del botiquín que puede ser también un perfecto disfraz
Útil y práctico para el día a día, y al mismo tiempo, versátil; estas vendas sin látex que rondan los seis euros no solo resultan un básico en el botiquín de todas las casas. Sino que, además, pueden ser perfectas para optar por el disfraz de momia o simular alguna herida.
Por solo 23 euros: perfecta para decorar la casa o para un disfraz de siamés escalofriante
Esta calavera con detalle está hecha de resina de alta calidad para parecerse al hueso humano. La resina hace que el cráneo anatomía sea más resistente y duradera en comparación a los modelos de plástico.
La cabeza está diseñada para lucir completamente realista y recién desenterrada de un cementerio. La calavera también tiene una lúgubre sonrisa con dientes. Además, es supersencilla de utilizar y, si lo deseas, puedes pegarla encima de la capa para un disfraz de siamés (como ya te adelantábamos) de lo más escalofriante.
Los contenidos publicados en la sección de ESNCIAL ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.
- Jacobo Siruela, editor de Atalanta: “Hay que tener una fe gigantesca para creer que tras la vida no hay nada”
- Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- José Elías sobre el gran desafío del mercado laboral español: '¿Cerramos la empresa porque se va a jubilar la mujer?
- Lamine Yamal comprará la mansión de Gerard Piqué y Shakira de Esplugues, valorada en 14 millones de euros
- Felipe Fernández Aramburu: “La ley del Taxi devolverá a Barcelona a los años 90 y dejará a 4.000 conductores de VTC en la calle”
- ¿Quién ha ganado las elecciones en Argentina 2025? Así están los resultados y las encuestas
- Inquietud en los comercios afectados por la operación Inditex-Alcampo en Sant Adrià: “No nos renuevan contratos”