Olvídate de gastar de más: descubre cinco disfraces de Halloween baratos que te llegarán a casa mañana

Halloween está terroríficamente cerca. Apenas quedan unos días y es muy posible que esa cuenta atrás sea la que te esté provocando auténtico terror. Y es que, aunque somos muchos los que ya tenemos interiorizado Halloween en el calendario —más aún si hay niños pequeños en casa—, es probable que te encuentres ante la tesitura de no saber por qué disfraz optar o que la temática elegida por la clase o la fiesta en cuestión no termine de encajar con lo que ya tenías pensado. O, simplemente, que no te apetezca realizar una inversión para unas pocas horas de uso.

Por eso mismo, para evitar comprar un disfraz de "un solo uso" (entiéndase: el de superhéroe, capitán o vampiro), que termina sepultado entre otros tantos buscando ese segundo uso que nunca llega o, sencillamente, destinado a ser fotografiado en busca de una nueva vida en ciertas aplicaciones de segunda mano, hemos querido traerte la solución.

Como editores expertos en compras, hemos elaborado una cuidadosa selección de accesorios y pequeños adornos que no solo resultan muy económicos, sino que, además, tienen infinitos usos: no entienden de tallas y puedes adaptarlos tantas veces como quieras. Son, nos atreveríamos a decir, la mejor opción de disfraz. Eso es: los disfraces de Halloween definitivos o, como mínimo, los que no dañarán tu economía.

De talla única, lo que la hace perfecta para usar y reutilizar cuantas veces desees tanto adultos como niños, esta capa resulta un accesorio versátil para disfraz. Aunque si le quieres dar un toque más versátil, siempre puedes optar por el diseño negro; que te permitirá adaptarlo más fácilmente a otras ideas de disfraces.

Este tipo de maquillaje resulta básico para cualquier disfraz; le da el toque distintivo. Con ello, puedes disfrazarte de payaso -alegre o el de la clásica saga de Saw- si lo acompañas con un top o pantalones de lunares. De la misma manera que del despiadado vampiro o, si lo prefieres, al estilo de la última fiesta temática de cumpleaños de Dulceida al estilo de un hada.

Además, puedes utilizarlo en demás celebraciones; suele durar bastantes meses, si se preserva bien.

En la misma línea, puedes optar por este tarro de maquillaje que recrea la ceniza carbonizada. ¿Propuesta? Vístete con esas prendas que ya no usas, embadurnarla con este polvo y, junto al maquillaje anterior descrito…, ya tienes un disfraz de zombi (o lo que consideres) fácil, sencillo y apto para cualquier edad.

Útil y práctico para el día a día, y al mismo tiempo, versátil; estas vendas sin látex que rondan los seis euros no solo resultan un básico en el botiquín de todas las casas. Sino que, además, pueden ser perfectas para optar por el disfraz de momia o simular alguna herida.

Esta calavera con detalle está hecha de resina de alta calidad para parecerse al hueso humano. La resina hace que el cráneo anatomía sea más resistente y duradera en comparación a los modelos de plástico.

La cabeza está diseñada para lucir completamente realista y recién desenterrada de un cementerio. La calavera también tiene una lúgubre sonrisa con dientes. Además, es supersencilla de utilizar y, si lo deseas, puedes pegarla encima de la capa para un disfraz de siamés (como ya te adelantábamos) de lo más escalofriante.

Los contenidos publicados en la sección de ESNCIAL ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.