Sin arrugas y con más firmeza: el cosmético capaz de difuminar hasta la línea de entrecejo en mujeres de 50 años

Entre todas las líneas de expresión que aparecen con el paso del tiempo, la del entrecejo suele ser la más reveladora… y, paradójicamente, la más olvidada. Su presencia, lejos de atenuarse, tiende a acentuarse con el ritmo frenético del día a día. A diferencia de las que se forman en el contorno de los ojos o alrededor de los labios —que ya hemos aprendido a suavizar con tratamientos específicos y los ya famosos parches reafirmantes—, la del entrecejo parece formar parte del paisaje emocional de nuestro rostro.

Cada gesto, cada leve fruncimiento de cejas, activa el músculo corrugador superciliar, responsable de esa pequeña pero persistente arruga vertical que se instala entre las cejas y se extiende hacia la frente. Es, en definitiva, la huella visible de nuestras preocupaciones cotidianas.

Pero hay buenas noticias. La cosmética ha creado un sérum que, gracias a sus activos con extraordinarias propiedades alisadoras, ayudan a rellenar visiblemente las arrugas. En concreto, este cuenta con bakuchiol (ingrediente que estimula la producción de colágeno, y activa su regeneración) y glicerina (que ayudan a mantener la hidratación óptima en la piel).

Después de haber causado sensación con la crema coreana de 17 euros —esa que ha estado al borde del sold out en más de una ocasión por su eficacia frente a manchas y arrugas—, hoy ponemos el foco en otro producto que merece un hueco en tu neceser: un tratamiento que promete devolver la firmeza y elasticidad perdidas a la piel.

Formulada para quienes notan signos visibles de envejecimiento o falta de tonicidad, esta crema-tratamiento actúa sobre varios frentes. Su textura fundente ayuda a suavizar las líneas de expresión, minimizar la apariencia de los poros y estimular la producción natural de colágeno, dejando la piel más tersa y con un aspecto visiblemente rejuvenecido.

Si lo tuyo son las texturas ligeras o prefieres un gesto de cuidado nocturno, este sérum puede convertirse en tu mejor aliado. Diseñado específicamente para el contorno de ojos, combina activos de acción antiinflamatoria como la niacinamida y la melatonina, dos ingredientes que trabajan durante la noche para calmar, regenerar y revitalizar la mirada.

Aplicado con constancia, este sérum acelera la renovación cutánea de forma suave, mejorando la textura de la piel y reduciendo los signos de cansancio o apagamiento. En otras palabras: una dosis concentrada de descanso y luminosidad para tu contorno de ojos. De ahí que los distintos expertos no duden en recomendarla.

Durante la noche, mientras la piel entra en su fase de reparación, este tratamiento actúa en profundidad para regenerarla intensamente. Su fórmula trabaja desde la primera aplicación para reducir arrugas y líneas de expresión, al mismo tiempo que mejora la firmeza y la elasticidad del rostro.

Al estimular la producción natural de colágeno, consigue acelerar la renovación cutánea y revelar una piel visiblemente más rejuvenecida. Con el uso constante, la textura se alisa, la luminosidad se potencia y la firmeza se refuerza noche tras noche.

Los contenidos publicados en la sección de ESNCIAL ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.