Amazon baja en picado sus precios con rebajas de hasta el 72%: las mejores ofertas de HOY

Ni es Prime Day ni es Black Friday, pero este lunes 27 de octubre Amazon ha desplegado sus ofertas más épicas de la temporada. Con rebajas que superan el 70% de descuento, la plataforma de Amazon ha derrumbado los precios de sus productos más buscados, deseados y anhelados por la gran mayoría de los usuarios.

Y no solo eso: entre las mejores ofertas de Amazon también encontramos auténticas gangas que, si somos previsores, resultan perfectas para regalar en cumpleaños u ocasiones especiales. Aunque, adelantamos, no es la única plataforma que parece haberse querido vestir con sus mejores galas al ofrecer precios de auténtica liquidación.

Sabedores de que a ninguno de vosotros le gusta perderse la oportunidad de adquirir algunas de estas ofertas, chollos o gangas… Desde ESNCIAL, y como expertos editores de compras, hemos preparado esta pequeña selección de las mejores.

Los patinetes eléctricos se han convertido en uno de los artículos más solicitados de las últimas semanas, y este, en concreto, es una de las grandes ofertas del día. Una magnífica oportunidad que no querrás desaprovechar.

Con exquisitas valoraciones y una puntuación de ensueño, encontramos estas zapatillas Skechers con más 2.000 opiniones alabando al producto con una rebaja de lo más épica. De ahí que se sitúe como uno de los grandes chollos del día.

Ahora bien, ¿por qué decantarse por este modelo de zapatillas? Pues, como ya te adelatamos cuando te hablamos de otro modelo de Skechers a mitad de precio que eran señaladas para salir a caminar como en una nube, si por algo destaca el calzado de esta marca es, precisamente, por ser supercómodas -gracias a la increíble amortiguación que posee- y un diseño ideal que evita roces, cualidad que le brinda un plus de versatilidad. De ahí a que resulte perfecta para llevar en cualquier ocasión.

Deshincha, alisa y suaviza las bolsas de los ojos en menos en 15 minutos. Probado clínicamente que reduce la hinchazón y las arrugas. Disfruta de unos ojos más firmes y rejuvenecidos. Ofrece un acabado transparente efecto filtro. Aplica una cantidad muy pequeña bajo cada ojo dando toquecitos desde dentro hacia fuera.

Con más de 50.000 valoraciones sobresalientes, estos auriculares inalámbricos de JBL destacan entre todas las ofertas del día, por supuesto, por su calidad de sonido, pero sin duda por la cancelación activa de ruido. No oirás ni una mosca, si lo deseas.

Apto incluso para las cocinas más pequeñas, este escurreplatos ultrasencillo de instalar cuenta con un soporte ideal para disponer cualquier utensilio. Caben unos ocho platos, junto con cuencos, vasos y cubiertos, ayudándote a mantener la encimera seca y organizada.

Si bien la afeitadora y recortadora One Blade de Philips es una de las más vendidas en la plataforma de Amazon, este modelo que cosecha más de mil unidades vendidas en las últimas horas... no se queda atrás.

Y es que este modelo te proporciona un afeitado cómodo y apurado incluso en pieles sensibles, está pensada para usar sobre una superficie húmeda o seca. Uno de los grandes puntos a favor de esta maquinilla es que los cabezales flotantes se flexionan en cuatro direcciones para mantener un contacto uniforme con la piel y protegerla de cortes y rasguños para un afeitado cómodo. Y ahora puede ser tuya a su precio mínimo histórico en la plataforma de Amazon.

Por menos de 60 euros, puedes hacerte con este cepillo de limpieza facial que te ayudará a conseguir una skincare perfecta. Y es que con este cepillo se consigue limpiar en profundidad los poros de la piel, consiguiendo disminuir su tamaño y, al mismo tiempo, evitar la aparición de distintas imperfecciones.

Y sí, algunas líneas de expresión. La razón se debe a que, más allá de limpiar la piel, también ayuda a tonificarla consiguiendo que esta se vea mucho más joven. Esto es posible, gracias a las suaves vibraciones que emite lo que favorece que se convierta en un masajeador reafirmante, canalizando pulsaciones rejuvenecedoras de baja frecuencia. Lo que te ayudará, tras su uso, conseguir una piel fresca, juvenil y energizada todos los días.

Si buscas renovar tu ropa de cama antes de que llegue el frío, este edredón nórdico de fibra para invierno es uno de los chollos del día. Disponible en varios tamaños y combinaciones de color, destaca por su increíble relación calidad-precio y por ofrecer un descanso mucho más cómodo y saludable.

Su secreto está en su tratamiento dermoprotector con aloe vera, que aporta una suavidad extra al tacto y evita posibles irritaciones en la piel. Además, su tejido transpirable ayuda a mantener una temperatura agradable durante toda la noche.

En resumen: un edredón ligero, suave y cálido, ideal para los meses más fríos. Y lo mejor, por tiempo limitado, puedes hacerte con él a un precio irresistible.

Con más de 10.000 valoraciones positivas, encontramos estas pastillas veganas de vitamina C, que contribuyen a la formación normal de colágeno, evitando así el malestar en las articulaciones, la aparición de líneas de expresión y, por supuesto, los problemas de movilidad.

Ahora bien, ¿por qué es necesario comprar este suplemento? Principalmente porque el organismo humano no puede producir vitamina C por sí mismo: se debe consumir a través de los alimentos. Sin embargo, como las frutas y verduras suelen escasear en la dieta, este bote de vitamina C, con suministro para siete meses, es una magnífica alternativa.

Decir adiós al vello no deseado nunca fue tan fácil (ni tan seguro). Esta recortadora de precisión para nariz, orejas y cejas se ha convertido en un básico de aseo personal gracias a su diseño ergonómico y su sistema de corte suave, pensado para eliminar el vello sin tirones ni irritaciones.

Estas sartenes no paran de acumular reseñas favorables y ventas por lo prácticas que son, una gran ayuda para preparar recetas sanas, porque son antiadherentes y aptas para todos los tipos de cocinas. Su mango ergonómico es muy fácil de utilizar y manejar, incluso para los más principiantes chefs.

"Perfectas", "precio inmejorable", "me encantan" o "excelente calidad" son algunos de los comentarios que se pueden leer sobre estas sartenes. Ahora, están disponibles con un 41% de descuento que las deja en unos 20 euros la unidad.

Con más de 43.000 valoraciones positivas y de mil compras en el último mes, podemos confirmar que este maletín de herramientas es el favorito de los usuarios Amazon. "Con muchísimas puntas para intercambiar, todo ello en un práctico y ordenado maletín eficaz y agradable", "Por este precio no vas a encontrar nada mejor para tu casa" o "Un kit muy económico y que te salva de muchos apuros" son algunos de los comentarios que podemos leer.

Es un artículo de un tamaño compacto y es fácil de almacenar en cualquier rincón disponible de tu casa.

¿10.000 pasos al día sin salir de casa? Con esta cinta de andar ultracompacta, hacerlo es más fácil (y barato) que nunca. Ahora puedes conseguirla por solo 66 euros —antes costaba unos 500—, una auténtica ganga para quienes quieren mantenerse activos incluso mientras trabajan o hacen tareas en casa.

Equipada con un motor de 2.0 HP y velocidades de hasta 6 km/h, es perfecta para caminar o trotar sin ruido gracias a su estructura de acero antivibración. Su banda antideslizante de cinco capas y el diseño antigolpes tipo panal protegen tus articulaciones, mientras que la pantalla LED y el control remoto te permiten ajustar la velocidad y controlar el tiempo, la distancia o las calorías quemadas al instante.

Además, pesa solo 15,5 kg, se mueve con facilidad y cabe bajo la cama o el sofá. En resumen: práctica, silenciosa y lista para ayudarte a cumplir tus pasos diarios sin excusas.

Los contenidos publicados en la sección de ESNCIAL ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.