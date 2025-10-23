Estos son los 8 calendarios de Adviento 2025 más buscados (y aún los puedes comprar rebajados)

Lo que comenzó como una tradición cristiana en el siglo XIX, hoy es un auténtico fenómeno y es que los calendarios de adviento ya son parte de la diversión navideña.

Un deleite diario impulsado por el editor inglés Gerhand Lang, quien renovó el concepto clásico de los calendarios por el formato de ventanas que esconden artículos o dulces en su interior que, hoy por hoy, todos deseamos adquirir. Los hay de todas las temáticas, pero eso sí: raro es el que llega con stock a finales de noviembre.

Por eso mismo, para evitar que llegues tarde a ese calendario de adviento que no sabías ni que existía… desde ESNCIAL, como editores expertos de compras, hemos seleccionado aquellos calendarios de adviento de todas las temáticas que merece la pena adquirir y que, ya te adelantamos, no querrás perderte.

El calendario de adviento de Sephora de 55 euros que todavía tiene stock

Bajo un packaging elegante y brillante, cada ventanita esconde miniaturas exclusivas o tallas de viaje de perfumes, maquillaje y productos para el cabello y el cuerpo de estas marcas de lujo (entre otras).

Un calendario pensado para cuidar tu melena y tu piel, dejando el cutis radiante y el cabello impecable día tras día, mientras disfrutas de la emoción de descubrir cada sorpresa de belleza hasta la llegada de la Navidad.

El calendario de adviento Glam Cube de Benefit a un precio único

Aunque si eres un ferviente seguidor de Benefit (o de su mítica máscara de pestañas) te encantará descubrir sus novedades (o productos icónicos) para los ojos, coloretes, primer en cada una de sus 24 casillas.

El calendario de adviento que buscan todos los amantes del té

A todos los amantes de los tés y las infusiones les encantará este calendario que ofrece tanto a los aficionados como a los amantes de esta bebida, la oportunidad de probar nuevos sabores de té (incluso algunos pensados para la época navideña), tan solo necesitarás acompañarlo con una tetera, una taza de diseño y, ¡listo!

Rebajado 20 euros el calendario de L'Oréal Paris más solicitado

Triunfa estas Navidades con el Calendario de Adviento de L'Oréal Paris que regresa un año más con las últimas novedades y un montón de sorpresas para disfrutar de estas fiestas. ¿Cómo? Con los mejores productos de belleza que triunfan en las fiestas navideñas gracias al maquillaje y los productos de cuidado facial y capilar incluidos en este calendario de Adviento

Este calendario de adviento reúne 24 sorpresas de belleza que harán de la cuenta atrás para Navidad un auténtico ritual de autocuidado. En su interior encontrarás productos de cuidado facial y corporal, maquillaje, fragancias y tratamientos capilares, pensados para disfrutar de un momento de bienestar diario.

Incluye 6 productos en tamaño original y 18 en formato viaje, ideales para descubrir la marca o llevar contigo a todas partes. Su diseño, en un elegante tono verde con detalles dorados festivos, está fabricado con cartón 100 % reciclable, reflejando el compromiso sostenible de Yves Rocher.

Perfecto tanto para fans de la marca como para quienes quieren probar sus clásicos, este calendario promete 24 días de belleza, sorpresas y placer

Amante de los libros y los calendarios de adviento: esto es lo que necesitáis

Bajo la apariencia de una mini estantería de libros, este calendario de adviento esconde 24 cajas numeradas con forma de libro, cada una con una pequeña sorpresa en su interior. Un detalle original y elegante que combina decoración y diversión, ideal para quienes buscan un calendario único y diferente.

Para los fans de la serie, un calendario con 24 minifunkos coleccionables. Ideal para decorar tu hogar con un toque sutil y disfrutar de la magia de Hawkins en casa mientras cuentas los días hasta Navidad.

Los pequeños constructores de 5 años en adelante pueden vivir la magia de la Navidad con este calendario que permite armar escenas festivas.

Incluye minifiguras de Papá Noel y la Sra. Claus, personajes disfrazados y juguetes para colocar bajo el árbol, haciendo que cada día sea una sorpresa y un juego creativo.