Amazon baja en picado sus precios con rebajas de hasta el 72%: las mejores ofertas de HOY

Ni es Prime Day ni es Black Friday, pero este miércoles 22 de octubre Amazon ha desplegado sus ofertas más épicas de la temporada. Con rebajas que superan el 70% de descuento, la plataforma de Amazon ha derrumbado los precios de sus productos más buscados, deseados y anhelados por la gran mayoría de los usuarios.

Y no solo eso: entre las mejores ofertas de Amazon también encontramos auténticas gangas que, si somos previsores, resultan perfectas para regalar en cumpleaños u ocasiones especiales. Aunque, adelantamos, no es la única plataforma que parece haberse querido vestir con sus mejores galas al ofrecer precios de auténtica liquidación.

Sabedores de que a ninguno de vosotros le gusta perderse la oportunidad de adquirir algunas de estas ofertas, chollos o gangas… Desde ESNCIAL, y como expertos editores de compras, hemos preparado esta pequeña selección de las mejores.

Con más de 3.000 valoraciones, estas pastillas de lavavajillas te ayudarán a acabar con la suciedad de tu vajilla al mejor precio. Y es que por apenas 10 euros, podrás olvidarte de las manchas resecas y de TODA la suciedad de tus platos y vasos al mejor precio.

Las más de 50 unidades vendidas en las últimas horas confirman lo evidente: este aspirador y fregasuelos de Lefant es uno de las mejores ofertas del día de Amazon. Con una rebaja de casi 1.000 euros, pasa de rondar los 1.300 a solo 379 euros, y ofrece prestaciones de gama alta.

Cuenta con más de tres horas de autonomía, base de autovaciado (que consta de una bolsa con una capacidad de más de tres litros, es decir, que solo será necesario cambiarla cada dos meses) que está confeccionada para evitar cualquier mal olor.

Otros de sus grandes puntos a favor es que cuenta con una tecnología de escaneo 360º, crea mapas domésticos ultraprecisos que evitan golpes optimizando, así, la limpieza. Y sí, gracias a que incorpora la tecnología de Alexa, puedes programar o activarlo cuando gustes.

Parece de película de ciencia ficción tener una crema solar con un buenísimo FPS +50 y que rellene las arrugas, pero es cierto. No solo alisa tu rostro para darle el mejor aspecto, juvenil y saludable, también se absorbe rápido y es muy ligera. No te dejará un rastro blanco en la cara, a diferencia de otros protectores y se funde con tu piel para darle una textura muy agradable, como si fuera seda (como cuando utilizas los parches para ojeras y bolsas más vendidos).

Con más de 50.000 valoraciones sobresalientes, estos auriculares inalámbricos de JBL destacan entre todas las ofertas del día, por supuesto, por su calidad de sonido, pero sin duda por la cancelación activa de ruido. No oirás ni una mosca, si lo deseas.

Además, cuenta con más de 40 horas de autonomía y una sobresaliente conectividad Bluetooth que te hará olvidar lo que eran las interferencias y, sí, cuenta con carga rápida.

Disponibles en tres tonalidades y confeccionadas en algodón de alta calidad, puedes hacerte con este pack de tres camisetas de Hugo Boss por menos de 30 euros; es decir, cada una te costará alrededor de 10 euros.

Son perfectas para cualquier ocasión, con diseños modernos y versátiles que se adaptan a la perfección a todo tipo de estilos.

Si bien la afeitadora y recortadora One Blade de Philips es una de las más vendidas en la plataforma de Amazon, este modelo que cosecha más de mil unidades vendidas en las últimas horas... no se queda atrás.

Y es que este modelo te proporciona un afeitado cómodo y apurado incluso en pieles sensibles, está pensada para usar sobre una superficie húmeda o seca. Uno de los grandes puntos a favor de esta maquinilla es que los cabezales flotantes se flexionan en cuatro direcciones para mantener un contacto uniforme con la piel y protegerla de cortes y rasguños para un afeitado cómodo. Y ahora puede ser tuya a su precio mínimo histórico en la plataforma de Amazon.

Por menos de 60 euros, puedes hacerte con este cepillo de limpieza facial que te ayudará a conseguir una skincare perfecta. Y es que con este cepillo se consigue limpiar en profundidad los poros de la piel, consiguiendo disminuir su tamaño y, al mismo tiempo, evitar la aparición de distintas imperfecciones.

Y sí, algunas líneas de expresión. La razón se debe a que, más allá de limpiar la piel, también ayuda a tonificarla consiguiendo que esta se vea mucho más joven. Esto es posible, gracias a las suaves vibraciones que emite lo que favorece que se convierta en un masajeador reafirmante, canalizando pulsaciones rejuvenecedoras de baja frecuencia. Lo que te ayudará, tras su uso, conseguir una piel fresca, juvenil y energizada todos los días.

Si buscas renovar tu ropa de cama antes de que llegue el frío, este edredón nórdico de fibra para invierno es uno de los chollos del día. Disponible en varios tamaños y combinaciones de color, destaca por su increíble relación calidad-precio y por ofrecer un descanso mucho más cómodo y saludable.

Su secreto está en su tratamiento dermoprotector con aloe vera, que aporta una suavidad extra al tacto y evita posibles irritaciones en la piel. Además, su tejido transpirable ayuda a mantener una temperatura agradable durante toda la noche.

En resumen: un edredón ligero, suave y cálido, ideal para los meses más fríos. Y lo mejor, por tiempo limitado, puedes hacerte con él a un precio irresistible.

Con más de 10.000 valoraciones positivas, encontramos estas pastillas veganas de vitamina C, que contribuyen a la formación normal de colágeno, evitando así el malestar en las articulaciones, la aparición de líneas de expresión y, por supuesto, los problemas de movilidad.

Ahora bien, ¿por qué es necesario comprar este suplemento? Principalmente porque el organismo humano no puede producir vitamina C por sí mismo: se debe consumir a través de los alimentos. Sin embargo, como las frutas y verduras suelen escasear en la dieta, este bote de vitamina C, con suministro para siete meses, es una magnífica alternativa.

Decir adiós al vello no deseado nunca fue tan fácil (ni tan seguro). Esta recortadora de precisión para nariz, orejas y cejas se ha convertido en un básico de aseo personal gracias a su diseño ergonómico y su sistema de corte suave, pensado para eliminar el vello sin tirones ni irritaciones.

Estas sartenes no paran de acumular reseñas favorables y ventas por lo prácticas que son, una gran ayuda para preparar recetas sanas, porque son antiadherentes y aptas para todos los tipos de cocinas. Su mango ergonómico es muy fácil de utilizar y manejar, incluso para los más principiantes chefs.

"Perfectas", "precio inmejorable", "me encantan" o "excelente calidad" son algunos de los comentarios que se pueden leer sobre estas sartenes. Ahora, están disponibles con un 41% de descuento que las deja en unos 20 euros la unidad.

Con más de 43.000 valoraciones positivas y de mil compras en el último mes, podemos confirmar que este maletín de herramientas es el favorito de los usuarios Amazon. "Con muchísimas puntas para intercambiar, todo ello en un práctico y ordenado maletín eficaz y agradable", "Por este precio no vas a encontrar nada mejor para tu casa" o "Un kit muy económico y que te salva de muchos apuros" son algunos de los comentarios que podemos leer.

Es un artículo de un tamaño compacto y es fácil de almacenar en cualquier rincón disponible de tu casa.

¿10.000 pasos al día sin salir de casa? Con esta cinta de andar ultracompacta, hacerlo es más fácil (y barato) que nunca. Ahora puedes conseguirla por solo 66 euros —antes costaba unos 500—, una auténtica ganga para quienes quieren mantenerse activos incluso mientras trabajan o hacen tareas en casa.

Equipada con un motor de 2.0 HP y velocidades de hasta 6 km/h, es perfecta para caminar o trotar sin ruido gracias a su estructura de acero antivibración. Su banda antideslizante de cinco capas y el diseño antigolpes tipo panal protegen tus articulaciones, mientras que la pantalla LED y el control remoto te permiten ajustar la velocidad y controlar el tiempo, la distancia o las calorías quemadas al instante.

Además, pesa solo 15,5 kg, se mueve con facilidad y cabe bajo la cama o el sofá. En resumen: práctica, silenciosa y lista para ayudarte a cumplir tus pasos diarios sin excusas.

Los patinetes eléctricos se han convertido en uno de los artículos más solicitados de las últimas semanas, y este, en concreto, es una de las grandes ofertas del día. Una magnífica oportunidad para

