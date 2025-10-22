Amazon baja en picado sus precios con rebajas de hasta el 72%: las mejores ofertas de HOY

Ni es Prime Day ni es Black Friday, pero este miércoles 22 de octubre Amazon ha desplegado sus ofertas más épicas de la temporada. Con rebajas que superan el 70% de descuento, la plataforma de Amazon ha derrumbado los precios de sus productos más buscados, deseados y anhelados por la gran mayoría de los usuarios.

Y no solo eso: entre las mejores ofertas de Amazon también encontramos auténticas gangas que, si somos previsores, resultan perfectas para regalar en cumpleaños u ocasiones especiales. Aunque, adelantamos, no es la única plataforma que parece haberse querido vestir con sus mejores galas al ofrecer precios de auténtica liquidación.

Sabedores de que a ninguno de vosotros le gusta perderse la oportunidad de adquirir algunas de estas ofertas, chollos o gangas… Desde ESNCIAL, y como expertos editores de compras, hemos preparado esta pequeña selección de las mejores.

Las más de 50 unidades vendidas en las últimas horas confirman lo evidente: este aspirador y fregasuelos de Lefant es uno de las mejores ofertas del día de Amazon. Con una rebaja de casi 1.000 euros, pasa de rondar los 1.300 a solo 379 euros, y ofrece prestaciones de gama alta.

Cuenta con más de tres horas de autonomía, base de autovaciado (que consta de una bolsa con una capacidad de más de tres litros, es decir, que solo será necesario cambiarla cada dos meses) que está confeccionada para evitar cualquier mal olor.

Otros de sus grandes puntos a favor es que cuenta con una tecnología de escaneo 360º, crea mapas domésticos ultraprecisos que evitan golpes optimizando, así, la limpieza. Y sí, gracias a que incorpora la tecnología de Alexa, puedes programar o activarlo cuando gustes.

Si bien la afeitadora y recortadora One Blade de Philips es una de las más vendidas en la plataforma de Amazon, este modelo que cosecha más de mil unidades vendidas en las últimas horas... no se queda atrás.

Y es que este modelo te proporciona un afeitado cómodo y apurado incluso en pieles sensibles, está pensada para usar sobre una superficie húmeda o seca. Uno de los grandes puntos a favor de esta maquinilla es que los cabezales flotantes se flexionan en cuatro direcciones para mantener un contacto uniforme con la piel y protegerla de cortes y rasguños para un afeitado cómodo. Y ahora puede ser tuya a su precio mínimo histórico en la plataforma de Amazon.

Por menos de 60 euros, puedes hacerte con este cepillo de limpieza facial que te ayudará a conseguir una skincare perfecta. Y es que con este cepillo se consigue limpiar en profundidad los poros de la piel, consiguiendo disminuir su tamaño y, al mismo tiempo, evitar la aparición de distintas imperfecciones. Y sí, algunas líneas de expresión. La razón se debe a que, más allá de limpiar la piel, también ayuda a tonificarla consiguiendo que esta se vea mucho más joven. Esto es posible, gracias a las suaves vibraciones que emite lo que favorece que se convierta en un masajeador reafirmante, canalizando pulsaciones rejuvenecedoras de baja frecuencia. Lo que te ayudará, tras su uso, conseguir una piel fresca, juvenil y energizada todos los días.

Si buscas renovar tu ropa de cama antes de que llegue el frío, este edredón nórdico de fibra para invierno es uno de los chollos del día. Disponible en varios tamaños y combinaciones de color, destaca por su increíble relación calidad-precio y por ofrecer un descanso mucho más cómodo y saludable.

Su secreto está en su tratamiento dermoprotector con aloe vera, que aporta una suavidad extra al tacto y evita posibles irritaciones en la piel. Además, su tejido transpirable ayuda a mantener una temperatura agradable durante toda la noche.

En resumen: un edredón ligero, suave y cálido, ideal para los meses más fríos. Y lo mejor, por tiempo limitado, puedes hacerte con él a un precio irresistible.

Con más de 10.000 valoraciones positivas, encontramos estas pastillas veganas de vitamina C, que contribuyen a la formación normal de colágeno, evitando así el malestar en las articulaciones, la aparición de líneas de expresión y, por supuesto, los problemas de movilidad.

Ahora bien, ¿por qué es necesario comprar este suplemento? Principalmente porque el organismo humano no puede producir vitamina C por sí mismo: se debe consumir a través de los alimentos. Sin embargo, como las frutas y verduras suelen escasear en la dieta, este bote de vitamina C, con suministro para siete meses, es una magnífica alternativa.

Los contenidos publicados en la sección de ESNCIAL ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.