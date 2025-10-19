¿Sin espacio en el armario? Esta es la solución para tener tus jerséis a mano.... y cuesta menos que un abrigo

Aunque nos cueste admitirlo, el otoño ha llegado para quedarse. Y aunque hayas retrasado todo lo posible el cambio de armario, es el momento de guardar las camisetas estrella del verano y sacar los jerséis de la temporada, las chaquetas y el plumas. Pero... ¿te has quedado sin espacio en el armario?

Mientras que en verano pudiste guardarlo en las bolsas al vacío, ahora es el momento de tener la ropa de invierno a mano, y al ocupar mucho... es normal que tu armario está a reventar... Pero no te preocupes, te traemos la solución: este mueble te entrará en cualquier rincón de tu dormitorio, te ayudará a decorar la habitación y te costará mucho menos que un abrigo....

¿Tu casa está llena de pijamas, calcetines y sábanas? Esta cómoda de dormitorio de cinco cajones te ayudará a poner orden en tu casa, desde el dormitorio, al vestidor, cuarto de juegos...

Ofrece una gran estabilidad gracias a su robusta estructura de melamina de madera. Es ideal para un uso prolongado y cuenta con un sistema antivuelco para mayor seguridad.

Un diseño limpio, sencillo y minimalista que combinará a la perfección en tu dormitorio. Sus dimensiones son: 54,5x16,5 cm, mientras que la del interior de los cajones es 47x28,5x8 cm.

Además, es más segura para hogares con niños pequeños ya que no tiene tiradores.

Si no necesitas tanto espacio, en esta cómoda tiene 4 cajones igual de profundos podrás guardar todos los jerséis de invierno sin problemas. Y si necesitas quitarle las pelusillas a los jerséis, con este gadget lo harás en un momento y es baratísimo.

Quedará a la altura del cabecero, y también podrás tenerla como mesilla de noche para tener todo bien organizado.

Como el modelo anterior, esta cajonera tiene un diseño minimalista que combinará a la perfección en cualquier sala de tu hogar. Es un diseño sin tirador, las ranuras se adaptan a la forma de la mano para facilitar la apertura de los cajones.

Y es que, más allá de guardar la ropa de invierno, también podrás guardar tus cosméticos, mantas, sábanas bajeras o lo que necesites. Su dimensión total es de 60x40x90 cm, mientras que la profundidad de cada cajón es de 18,5 cm.

Y si te preocupa que se caiga, este mueble viene también con un dispositivo antivuelco para proteger a tus hijos y mascotas.

