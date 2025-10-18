"Los mejores auriculares inalámbricos”: por qué cada vez más usuarios optan por los AirPods 4

Los auriculares inalámbricos se han convertido en una extensión de nosotros mismos, al igual que los smartwatches. Ya no solo son para escuchar música: nos acompañan al trabajo, los usamos en las reuniones de teletrabajo, en las llamadas desde el metro o incluso mientras hacemos la compra. Tener unos buenos auriculares no es un capricho, es una inversión en comodidad, concentración y calidad de vida.

En un mundo lleno de ruido, contar con tecnología que nos permita aislarnos, escuchar nuestra música favorita o atender una llamada sin distracciones puede marcar la diferencia.

Ahora bien, entre la infinidad de modelos en el mercado, hay unos auriculares inalámbricos líderes: los AirPods. Si bien su precio puede resultar algo alto, es una inversión con garantías de la que no te arrepentirás. Unos auriculares que no solo se adaptan a ti, sino que elevan tu rutina con funciones inteligentes, un diseño mejorado y una calidad de audio que los convierte en los mejores compañeros para cualquier momento del día.

AirPods 4 con cancelación activa de ruido: la característica que marca diferencia

Entre los modelos que presenta Apple, los más aclamados y mejor valorados por los usuarios son los AirPods 4 con cancelación activa de ruido. Con un diseño renovado y ergonómico, que se ajusta a tu oído para que puedas llevarlos durante horas sin que se muevan. Con solo un toque controlas tu música o tus llamadas, lo que los hace tan intuitivos como prácticos.

Pero, si hay una característica que los hace únicos: es su cancelación activa de ruido, creando una burbuja de tranquilidad en cualquier lugar. Perfectos para concentrarte en el trabajo, para estudiar o para perderte en tu playlist favorita en el metro.

Otro de los aspectos que les hace destacar frente al resto de auriculares inalámbricos es su batería. Los AirPods 4 ofrecen hasta 5 horas de reproducción de audio continua, 4 horas continuas si es con la cancelación activa de ruido y hasta 30 horas con el estuche de carga.

Pese a poder hacer que te evadas de todo, cuentan con la función "Detección de Conversación" para bajar automáticamente el volumen si empiezas a hablar, para que no tengas que quitarte los auriculares al interactuar con alguien

Estos Airpods 4 superan las dos mil ventas en las últimas horas

Con los AirPods 4 puedes invocar a Siri con un simple "Oye Siri" o incluso con un gesto de cabeza. Emparejarlos con tu dispositivo es tan sencillo como acercarlos y darle a conectar. Además, detectan automáticamente si los llevas puestos, pausan el sonido al quitártelos y permiten compartir tu música o serie con otro par de AirPods al instante.

Con más de dos mil ventas en las últimas horas, y más de 10.000 valoraciones positivas, los AirPods 4 con cancelación activa de ruido son los mejores auriculares inalámbricos del mercado. Y, pese a que su precio pueda parecer elevado, los usuarios que se han decidido a comprarlos están encantados con su compra. De hecho, destacan su buena relación calidad-precio y que se ajustan bien a la oreja sin caerse.

Si buscas unos más económicos, los AirPods 4 son los más baratos de Apple

Pese aunque sigan superando los 100 euros, su calidad lo merece. Y es que, podrás olvidarte de tener que cargarlos incluso más de dos semanas, pese a que los utilices todos los días.

Estos AirPods 4 cuenta con las mismas características del modelo anterior a excepción de la cancelación de ruido. Por lo que, si no te importa o te molesta el ruido de la calle, esta es la opción más económica que se combina con la mejor calidad del mercado.

Además, su excelente audio hará que no tengas que subir a tope el volumen para escuchar tu música, independientemente del ruido que tengas a tu alrededor.

Al igual que el modelo anterior, su aislamiento de voz mejora la calidad del sonido cuando hablas por teléfono en lugares ruidosos.