SHOPPING
"Los mejores auriculares inalámbricos”: por qué cada vez más usuarios optan por los AirPods 4
Se cumple un año del lanzamiento de los AirPods 4: continúan siendo los auriculares inalámbricos más aclamados y uno de los productos bestseller de Apple
María Saiz
- Cuesta menos de 8€ y esta es la herramienta que dejará tus auriculares inalámbricos limpios, pero sin dañarlos
- Rebajadas de hasta el 85%: Amazon derrumba sus precios alcanzando sus precios mínimos
- Amantes del ASMR: estos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido son lo que necesitas
Los auriculares inalámbricos se han convertido en una extensión de nosotros mismos, al igual que los smartwatches. Ya no solo son para escuchar música: nos acompañan al trabajo, los usamos en las reuniones de teletrabajo, en las llamadas desde el metro o incluso mientras hacemos la compra. Tener unos buenos auriculares no es un capricho, es una inversión en comodidad, concentración y calidad de vida.
En un mundo lleno de ruido, contar con tecnología que nos permita aislarnos, escuchar nuestra música favorita o atender una llamada sin distracciones puede marcar la diferencia. Y si además ese dispositivo está pensado para integrarse a la perfección con nuestro día a día, igual que esta colonia de Gucci que arrasa por su aroma floral.
Ahora bien, entre la infinidad de modelos en el mercado, hay unos auriculares inalámbricos líderes: los AirPods. Si bien su precio puede resultar algo alto, es una inversión con garantías de la que no te arrepentirás. Unos auriculares que no solo se adaptan a ti, sino que elevan tu rutina con funciones inteligentes, un diseño mejorado y una calidad de audio que los convierte en los mejores compañeros para cualquier momento del día.
AirPods 4 con cancelación activa de ruido: la característica que marca diferencia
Entre los modelos que presenta Apple, los más aclamados y mejor valorados por los usuarios son los AirPods 4 con cancelación activa de ruido. Con un diseño renovado y ergonómico, que se ajusta a tu oído para que puedas llevarlos durante horas sin que se muevan. Con solo un toque controlas tu música o tus llamadas, lo que los hace tan intuitivos como prácticos.
Pero, si hay una característica que los hace únicos: es su cancelación activa de ruido, creando una burbuja de tranquilidad en cualquier lugar. Perfectos para concentrarte en el trabajo, para estudiar o para perderte en tu playlist favorita en el metro. Y si necesitas un plus par concentrarte, este es el suplemento de magnesio mejor valorado.
Otro de los aspectos que les hace destacar frente al resto de auriculares inalámbricos es su batería. Los AirPods 4 ofrecen hasta 5 horas de reproducción de audio continua, 4 horas continuas si es con la cancelación activa de ruido y hasta 30 horas con el estuche de carga.
Pese a poder hacer que te evadas de todo, cuentan con la función "Detección de Conversación" para bajar automáticamente el volumen si empiezas a hablar, para que no tengas que quitarte los auriculares al interactuar con alguien
Estos Airpods 4 superan las dos mil ventas en las últimas horas
Con los AirPods 4 puedes invocar a Siri con un simple “Oye Siri” o incluso con un gesto de cabeza. Emparejarlos con tu dispositivo es tan sencillo como acercarlos y darle a conectar. Además, detectan automáticamente si los llevas puestos, pausan el sonido al quitártelos y permiten compartir tu música o serie con otro par de AirPods al instante. Y si estás en el coche, Echo Auto es lo que necesitas.
Con más de dos mil ventas en las últimas horas, y más de 10.000 valoraciones positivas, los AirPods 4 con cancelación activa de ruido son los mejores auriculares inalámbricos del mercado. Y, pese a que su precio pueda parecer elevado, los usuarios que se han decidido a comprarlos están encantados con su compra. De hecho, destacan su buena relación calidad-precio y que se ajustan bien a la oreja sin caerse.
Si buscas unos más económicos, los AirPods 4 son los más baratos de Apple
Pese aunque sigan superando los 100 euros, su calidad lo merece. Y es que, podrás olvidarte de tener que cargarlos incluso más de dos semanas, pese a que los utilices todos los días.
Estos AirPods 4 cuenta con las mismas características del modelo anterior a excepción de la cancelación de ruido. Por lo que, si no te importa o te molesta el ruido de la calle, esta es la opción más económica que se combina con la mejor calidad del mercado.
Además, su excelente audio hará que no tengas que subir a tope el volumen para escuchar tu música, independientemente del ruido que tengas a tu alrededor.
Al igual que el modelo anterior, su aislamiento de voz mejora la calidad del sonido cuando hablas por teléfono en lugares ruidosos.
- Grecia aprueba la jornada laboral de 13 horas
- Las luces V16 impulsan la plataforma DGT 3.0: los conductores recibirán avisos de cualquier incidente en tiempo real
- Claudia Goldin (Premio Nobel de Economía): 'Reducir la jornada laboral por ley no garantiza más igualdad
- Barcelona Sants, la estación tercermundista
- El municipio más rico de Girona según Hacienda entra en el top 20 de Catalunya
- El Gobierno fijará un mínimo de docentes especialistas para alumnos con necesidades educativas especiales
- Barcelona encenderá las luces de Navidad cinco días antes que el año pasado con un espectáculo “muy entrañable”
- Ferran Olivé, tesorero del Barça: «Limak tiene más solvencia técnica que todas las constructoras españolas»