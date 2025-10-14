Solo tienes unos días para verlas: las tres películas que van a desaparecer del catálogo de Movistar Plus +

Si después de disfrutar de la serie de 'El Centro' en Movistar Plus +... llevas días pensando qué ver en en la plataforma, no lo pienses más. Sobre todo, si te apasionan las películas: tres grandes títulos están a punto de salir del catálogo. Y si te despistas, puede que digas adiós a descubrir lo que no se ve de las votaciones y fumatas blancas en Cónclave; revivir la historia de amor-odio más icónica del cine en Orgullo y prejuicio; o pasar una noche de sobresaltos con Expediente Warren. Tres películas imprescindibles que solo estarán disponibles unos días más.

Porque sí, el tiempo pasa más rápido de lo que creemos. Entre el trabajo, las prisas y los eternos “ya lo veré el fin de semana”, las semanas se escapan sin darnos cuenta.

Y mientras tanto, estas joyas del cine están a punto de desaparecer del catálogo de Movistar Plus+. Esta vez, no lo dejes pasar: dale al play y táchalas de tu lista antes de que sea tarde. De paso, podrás disfrutar también de su extenso catálogo de cine y series.

Por qué hacerte de Movistar Plus +: más allá de tres películas que disfrutar (y una selección que está a punto de caducar)

Si todavía no eres de Movistar Plus+, quizá estés valorando suscribirte este mes (o animarte a dar el paso definitivo con la cuota anual, que te permite ahorrar dos meses, o incluso aprovechar el Bono Cultural).

Por solo 9,99 €/mes, puedes acceder a estrenos diarios, series originales, los mejores documentales y más de 80 canales en abierto. Sin permanencia, sin complicaciones y con la libertad de verlo donde y cuando quieras.

Así que ya sabes: deja el móvil, enciende la tele y regálate ese rato que llevas posponiendo. Porque cuando estas películas desaparezcan del catálogo, ya no habrá vuelta atrás…

Nos alejamos de la visión de la fumata blanca para adentrarnos en uno de los rituales más secretos del Vaticano: la elección de un nuevo papa. Todo desde la mirada del cardenal Lawrence, que, tras la inesperada muerte del pontífice, es designado para dirigir el cónclave encargado de elegir a su sucesor.

A partir de ese momento, Lawrence se verá inmerso en los entresijos y conspiraciones de la Iglesia, enfrentándose a secretos capaces de sacudir la institución.

Al mencionar a Jane Austen, este título es inevitable. Orgullo y prejuicio narra la historia de cinco hermanas casaderas, de entre 15 y 23 años, que buscan un buen matrimonio.

La llegada de un joven y rico hacendado, Charles Bingley, revoluciona la vida social de su entorno. Junto a él aparece el señor Darcy, cuya presencia desatará una historia de pasión, orgullo y amor eterno.

Aprovechando la inminente llegada de Halloween, destaca este título que devorarás en una sola noche.

La película —que podría desaparecer del catálogo en los próximos días— cuenta la historia de Ed y Lorraine Warren, dos investigadores de fenómenos paranormales que ayudan a una familia aterrorizada por una presencia oscura en su granja.

Obligados a enfrentarse a una poderosa entidad demoníaca, los Warren vivirán el caso más aterrador de sus vidas.

Todo lo que te ofrece Movistar Plus+, y por qué vas a quererlo ya

Movistar Plus+ no es solo otra plataforma: es el lugar donde el entretenimiento se vive sin límites. Cine de estreno, series originales y la mejor programación deportiva.

Y lo mejor: no necesitas cambiar de operador. La suscripción anual cuesta 99,99 €, lo que significa que tendrías dos meses gratis, y dos reproducciones simultáneas. Además, si lo prefieres, puedes compartirla y te saldrá por menos de 50 euros al año (concretamente: 49,95 euros al año).

Cine, series, documentales, deportes y programas míticos y deseados de Movistar Plus +. Todo, sin permanencia, en cualquier dispositivo y cuando tú quieras. Incluso, si puedes (y quieres), puedes aprovechar el bono cultural joven (aquí ya te contamos cómo podías disfrutar de todo el contenido de Movistar Plus + por menos de cuatro euros al mes) que te ayudará a que salga de lo más económico.

Como ves: se trata de una opción cómoda, fácil y económica... que te permitirá disfrutar al máximo de tu suscripción.