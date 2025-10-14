"Siempre va conmigo": Elsa Pataky desvela cuál es el artículo que jamás olvida incluir en su maleta

Piel luminosa, energía imparable y una figura que parece desafiar el paso del tiempo. Elsa Pataky ha vuelto a reaparecer en Madrid y lo ha hecho dejando claro que su estilo de vida es, sin duda, su mejor carta de presentación. Ahora bien, entre preguntas, respuestas y confidencias cara a cara con la actriz, debemos reconocer que lo que más nos ha llamado la atención se esconde en una revelación fortuita suya que, sí, como has podido adivinar por el titular recae en su maleta.

Y es que, durante su visita, la actriz desveló un detalle que nos ha hecho replantearnos nuestra propia lista de imprescindibles de viaje. Porque sí, Elsa tiene un aliado secreto que la acompaña allá donde va y desde ESNCIAL os lo desvelamos. Y no, ya os vamos adelantando, que no se trata ni de una crema, ni de un perfume, ni de una prenda concreta.

El objeto que Elsa Pataky nunca olvida cuando viaja: el gran imprescindible de su maleta

"Siempre va conmigo", aseguraba rotunda ante la pregunta de qué no puede faltar en su maleta. ¿De qué se trata?, te puedes estar preguntando. Pues bien: se trata de un set de cuerdas de resistencia. Sí, ese es el accesorio que la actriz incluye siempre en su maleta, sin importar si el viaje es corto o largo.

El mismo que se ha convertido en uno de sus mejores secretos de bienestar y, probablemente, el de muchas de nosotras a partir de ahora. ¿Por qué? Pues bien: para empezar, no ocupa espacio, es práctico y tiene el poder de transformar cualquier momento en una sesión exprés de tonificación. Una auténtica locura. A la vista está:

Ahora bien, ¿por qué es una buena opción sumarse a las palabras de Elsa Pataky? Muy sencillo; como ella misma reconocía, este set de cuerdas le permite aprovechar cualquier momento libre para activar el cuerpo y, sobre todo, trabajar la masa muscular. No importa si se encuentra en un rodaje; entre toma y toma, siempre se pueden sacar algunos minutos para estirar el cuerpo y, al ritmo de alguna rutina, potenciar todos los músculos del cuerpo.

¿Su fórmula favorita? Un par de ejercicios rápidos con las cuerdas… y sesiones de entrenamiento tipo tabata, una técnica de alta intensidad que alterna trabajo y descanso en bloques cortos, maximizando los resultados.

Por qué optar por este set de cuerdas elásticas que te ayudarán a tonificar el cuerpo

Más allá de que, como decía la actriz, te ayuda a obtener ese "puntito extra… ayuda muchísimo". Sobre todo, si te gusta trabajar el tren inferior como la actriz y apenas tienes tiempo. Encuentra una secuencia de ejercicios y, ¡voilá!, con ayuda de las cuerdas conseguirás activar los músculos y, con ello, trabajar esa masa muscular que a partir de una edad (y sobre todo en el caso de las mujeres) empieza a descender o rozar cierta flacidez si no se fortalece como se debe.

De ahí a que este set de cuerdas -apto no solo para incluir en las maletas- ayudan a tonificar, estilizar y resultan de lo más versátiles.

De hecho, este tipo de accesorio es uno de los más recomendados por entrenadores personales por su capacidad para activar diferentes grupos musculares sin necesidad de maquinaria. En otras palabras: con poco, haces mucho.

Y si alguien sabe cómo sacarle partido, esa es Elsa Pataky. Su constancia, tanto en belleza como en deporte, deja claro que el equilibrio no se encuentra en grandes rutinas, sino en los hábitos que se pueden mantener en el tiempo. Y esas cuerdas, discretas pero efectivas, son prueba de ello.

Y también sabemos cuál es el secreto de su piel antiage y antimanchas

Más allá de confesarnos lo importante que es el set de cuerdas, Elsa Pataky señalaba que la suplementación y la elección de una buena crema: "para ver más nutrida y luminosa la piel".

En este sentido, esta crema de cara de Biotherm formulada a base: biotech plankton, vitamina B3 y axtaxantina. Una potente combinación -apta para todas las pieles- que lo tiene todo: hidrata, corrige manchas oscuras y reduce las imperfecciones.

Biotech Plankton : ayuda a mantener hidratada la piel y refuerza la barrera cutánea.

: ayuda a mantener hidratada la piel y refuerza la barrera cutánea. Vitamina B3 : ayuda a atenuar las manchas, potencia la luminosidad y es antiinflamatorio

: ayuda a atenuar las manchas, potencia la luminosidad y es antiinflamatorio Axtaxantina: con acción antioxidante, que potencia la renovación de la piel.

Además, resulta muy sencilla de aplicar y extender por el rostro. ¿Lo mejor? Más allá de que se absorbe superbién, deja un increíble aroma que entremezcla notas cítricas y dulces, le brinda un plus de jugosidad y deja una increíble luminosidad que deja al rostro... con ella, no sentirás ni que necesitas una pizca de maquillaje. Un 10 de 10.

Los contenidos publicados en la sección de ESNCIAL ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.