Así puedes practicar la maderoterapia desde casa y decir adiós de forma definitiva a la hinchazón abdominal

La maderoterapia se ha convertido en el método mas efectivo para despedirte de la hinchazón abdominal, entre otros muchos beneficios como rebajar la celulitis o los niveles de estrés. Especialmente recomendado para las personas que retienen líquidos, este revolucionario tratamiento ya puedes hacerlo desde casa con unos sencillos pasos y gracias al producto que te presentamos. Tan eficaz como la infusión de cúrcuma y jengibre más recomendada o los remedios para piernas cansadas.

En los últimos meses, la maderoterapia ha conseguido consagrarse como el anticelulítico más potente que transforma radicalmente tu piel. Además, es un tratamiento que es fácil implementar en tu rutina y ser constante. Te sentirás increíble y liviana por dentro y por fuera, como si salieras del mejor salón de belleza, pero desde la comodidad de casa y con resultados tanto a corto como a largo plazo.

¿Por qué la maderoterapia es el tratamiento más completo contra la hinchazón y la celulitis?

Combinándola con deporte y dieta sana (que puedes tener leyendo uno de los mejores libros de nutricionistas para comer sano), la maderoterapia hace que se te acaben las excusas para lucir una figura espectacular. Y es que hablamos de una técnica no invasiva para remodelar, reafirmar, mejorar el estado de la piel y tonificar nuestro cuerpo de una forma natural.

Simplemente, tienes que hacer un masaje relajante con las diferentes piezas de este completo kit de maderoterapia y harás que la circulación sanguínea se active todavía más, eliminando toxinas y la celulitis, mientras ayuda a desintoxicarte de todo lo malo de nuestro organismo.

Además de conseguir terminar con la hinchazón del abdomen, estimula la creación del colágeno para una piel mas firme. También es un alivio para las tensiones musculares en cualquier parte de tu cuerpo. Si tienes un trabajo estresante, este producto te ayudará a desconectar cuando llegues a casa.

¿Por qué te interesa este kit de maderoterapia en casa?

Con este kit que te presentamos vas a tener en tu mano todo lo que necesitas para practicar la maderoterapia en casa. Este juego en concreto es el más vendido de Amazon por muchos motivos. El primero y más evidente es que tiene todas las piezas para que no te haga falta nada más, con una gran variedad de tamaños y funciones, pero no es la única.

Hablamos de productos fabricados con madera 100% natural para no dañar tu piel y que tengas seguro que es la que mejor la va a tratar. Está especialmente recomendado para aliviar la hinchazón del abdomen, a pesar de tener también resultados anticelulíticos. Y si además de unas piernas tonificadas, también las quieres suaves, esta es la depiladora de Philips mejor valorada para acabar con el vello.

El diseño de cada una de las piezas te garantiza que puedes moverlas cómodamente por tu cuerpo, aunque sea la misma persona quien da el masaje y quien la recibe

Este pack con todo lo que necesitas para la maderoterapia en concreto es el mejor valorado de Amazon, con una calidad de los mejores centros estético. Tiene una estupenda nota de 4,5 estrellas sobre 5, algunos de los comentarios que se pueden leer dicen:

"Es perfecto y de muy buena calidad".

"Es un kit adecuado y completo con bolsa de tela para guardar. Los elementos son de madera y funcionan perfectamente para el masaje".

"Tienen una calidad realmente buena. Los utensilios son ideales para trabajar en casa. Tienen muy buen acabado y son muy cómodos de manejar. Muy buena compra".

"Para quienes quieran empezar con la maderoterapia en casa, es una opción muy recomendable".

Cómo hacer maderoterapia desde casa y tener buenos resultados

Para que los resultados de la maderoterapia sean efectivos, tienes que utilizar por el cuerpo un gel o aceite con el que se deslicen bien las piezas. Este es uno de los mejores valorados de Amazon, hecho con almendras orgánicas y con múltiples beneficios, como antiedad, para el crecimiento de las uñas o prevenir las encías.

Expertos en este tratamiento, como la cuenta de Tiktok El arte de la Maderoterapia que ya acumula más de 12.000 seguidores, han dado las claves para que sea efectivo:

Prepara un ambiente relajante. Lo mejor es un ambiente tranquilo con música bajita para entrar en situación Aplica el aceite de almendras. Para que las piezas de madera se deslicen con suavidad por tu piel. Haz un calentamiento. Pasa tus manos para activar los puntos linfáticos y la circulación. Usa las herramientas de madera. Busca la pieza correcta, por ejemplo, para la zona del abdomen, lo mejor es el rodillo estriado o la copa sueca. Haz los movimientos recomendados. De abajo hacia arriba, favoreciendo el drenaje linfático y la circulación, utiliza una presión intensa pero que no te cause dolor en ningún momento.

