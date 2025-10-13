La DGT pone fecha límite: esta es la luz de emergencia V16 de 39 euros que será obligatoria en 2025

"Luz de emergencia V16" o "luz de emergencia para coche" se han convertido en dos de las búsquedas más repetidas por los usuarios en los últimos días. Y no es para menos: quedan escasas semanas para que entre en vigor la nueva normativa que obliga a todos los conductores a llevar en su vehículo esta luz de emergencia a partir del 1 de enero.

Esta luz sustituirá a los tradicionales triángulos que se colocaban cuando el coche sufría una avería en la carretera y evitará que las personas tengan que bajarse del vehículo, reduciendo así el riesgo de atropello. Tal y como ha indicado la DGT, se han producido numerosos casos de accidentes por esta causa.

De ahí que esta luz de emergencia para coche sea una solución óptima. Se coloca sobre el techo del vehículo mediante un imán incorporado y está diseñada para resistir las condiciones más extremas (incluso los vientos más intensos) sin perder eficacia.

Además, es importante recordar que, desde el 1 de enero, será obligatoria. En caso contrario, estarás expuesto a una multa de hasta 200 euros. Ahora bien, sabedores de que no todos los bolsillos se adaptan fácilmente a los cambios normativos, desde ESNCIAL hemos dado con una luz de emergencia V16 que no llega ni a los 40 euros y cumple con todos los requisitos exigidos.

Se han vendido más de 800 unidades en las últimas horas, por lo que no nos extrañaría que este modelo agotara stock muy pronto. Esta luz de emergencia baliza conectada y homologada por la DGT es perfecta y destaca por su excelente relación calidad-precio.

Ofrece señalización luminosa con visión de 360 grados, visible desde un kilómetro de distancia. Lo tiene todo.

Su funcionamiento es muy sencillo: la base imantada permite colocar el dispositivo desde la ventanilla, eliminando riesgos innecesarios. Soporta fuertes vientos y lluvias, y sí, también es apta para motos.

¿Lo mejor? Más allá de su precio competitivo y de lo completa que resulta, está diseñada para durar hasta 2038 y, además, viene con pilas incluidas.

