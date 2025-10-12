Las 5 mejores películas de miedo de la historia del cine ya están en Movistar Plus+

Ha llegado el momento: baja las persianas, prepara las palomitas, acomódate en el sofá y prepárate para devorarlas antes incluso de darle al play. Solo así podrás disfrutar de las mejores películas de terror disponibles en Movistar Plus+ y, de paso, olvidarte de encontrar palomitas esparcidas por todo el salón.

Porque, aunque muchos piensen lo contrario, la programación de Movistar Plus+ no es solo deporte. No, no, su catálogo es de lo más variado. Al fin y al cabo, cuenta con estrenos semanales y de las las mejores películas y series de la historia del cine y la televisión. En él, el género de terror también tiene su espacio. Y no uno cualquiera: entre tanta oferta, te hemos seleccionado las cinco mejores películas de miedo por menos de lo que cuesta una entrada de cine… y de muchas (muuuchas) más que harán que vivas un Halloween de auténtico infarto. O, como mínimo, una buena sesión de sustos y algún que otro grito. ¿Preparado?

Qué ver en Movistar Plus+: las mejores películas de miedo, estrenos, series y mucho más

Como te adelantábamos, con la suscripción mensual de Movistar Plus+, más allá de disfrutar de múltiples partidos y competiciones deportivas, tendrás acceso a más de 80 canales repletos de contenidos: estrenos semanales de cine —muchos de ellos entre las películas más recomendadas y buscadas del momento—, series, documentales y programas exclusivos. Todo ello por 9,99 euros al mes, o 4,99 euros si dispones del Bono Cultural Joven.

Una suscripción que, a diferencia de otras plataformas, no exige ser cliente de una compañía telefónica ni tiene permanencia. Es decir, puedes suscribirte solo un mes para probarla y decidir después si quieres continuar. Eso sí, como recomendación, merece la pena valorar la suscripción anual, que te regala dos meses gratis.

Y ahora que ya sabes cómo disfrutar de las mejores películas de terror este Halloween, te traemos una selección cuidada con las cinco mejores películas de miedo disponibles en Movistar Plus+.

Las cinco mejores películas de terror que puedes ver, ya, en Movistar Plus +

'El resplandor' (1980)

Clasificada entre las 100 mejores películas de todos los tiempos según IMDB, resulta inevitable no hablar de El resplandor y visualizarr la imagen del actor Jack Nicholson, y es que esta adaptación de la novela de Stephen King que trata sobre fenómenos parapsicológicos y extrasensoriales es sencillamente icónica.

La trama gira alrededor de Jack Torrance, quien se traslada con su mujer y su hijo a un hotel de Colorado, para ser su gerente durante el invierno. El encargado de mostrarle sus obligaciones le cuenta a Jack que el anterior gerente se desequilibró y cometió varios asesinatos. Aunque él no le da demasiada importancia a la historia, poco a poco va sufriendo una transformación que lo desequilibra cada vez más: el hotel es un ente vivo que comienza a dominar su voluntad.

'Saw' (2004)

Saw revolucionó el género con una trama que se escapa de los límites de la razón humana y con uno de los asesinos en serie más despiadado del cine de terror.

La trama gira alrededor de Adam, un hombre con una vida normal y corriente, se despierta encadenado a un tubo oxidado dentro de una decrépita cámara subterránea. A su lado se encuentra otra persona encadenada, el doctor Gordon. Entre los dos hombres hay un hombre muerto con un revólver en su mano.

Ninguno de los dos sabe qué está haciendo en ese lugar en el que tan sólo hay dos sierras de mano y una cinta de casette con unas instrucciones precisas: el doctor Gordon tiene que matar a Adam en ocho horas o, de lo contrario, ambos morirán junto a la esposa y la hija del doctor.

'Expediente Warren' (2013)

A principios de la década de 1970, Ed y Lorraine Warren, renombrados investigadores de fenómenos paranormales, fueron requeridos por una familia aterrorizada por la presencia oscura que advertían en su aislada granja. Obligados a luchar contra una poderosa entidad demoníaca, los Warren se enfrentan, así, al caso más terrorífico de sus vidas.

'Hereje' (2024)

En "Heretic (Hereje)", Grant interpreta al señor Reed, un hombre obsesionado con la fe y el significado de la religión a cuya casa llegan las hermanas Paxton y Barnes, dos jóvenes misioneras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (conocida de manera coloquial como Iglesia Mormona). Cuando llegan a la última casa del día, el señor Reed les abre sus puertas con toda amabilidad, aunque muy pronto ambas comienzan a sentirse amenazadas.

'El hombre del saco' (2024)

El mito de El hombre del saco vuelve a aflorar una vez más con esta oscura y tensa película de terror psicológico en la que Sam Claflin ("Los juegos del hambre") interpreta a un padre de familia repleto de miedos y traumas de la infancia que debe enfrentarse a su pasado.

Ahogado por las deudas, Patrick decide volver a su antigua casa familiar con su esposa y su hijo. Sin embargo, la tenebrosa criatura que de pequeño le acechó continúa allí y, ahora, amenaza con arrebatarle aquello que más quiere en el mundo