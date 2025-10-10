Te contamos cómo puedes disfrutar de todo el contenido de Movistar Plus + por menos de 4 euros al mes

No te hemos engañado y lo has leído bien, es posible disfrutar de todo el contenido de Movistar Plus + por menos de cuatro euros al mes. Eso sí, como sucede con todo lo bonito, hay una pequeña letra pequeña y no, no se trata de que resulte necesario ser de esa teleoperadora, ni tampoco incluye una cláusula de permanencia... solamente tienes que decir tu edad alto y claro.

Y es que, lo que te separa de disfrutar de las series del momento o vivir la tensión de los mejores partidos de la nueva temporada de la Liga EA Sports (o, incluso, disfrutar de esa inminente victoria de Carlos Alcaraz) recae en la edad que figura en tu DNI. Y es que si bien la crema antiarrugas más solicitada por las mujeres de 50 años ha conseguido que tu cutis luzca como del de una veinteañera... la realidad es que: solo si tienes activo el bono cultural joven puedes beneficiarte de esta oferta. Bueno, tenerlo tú... o tu compi de piso o hijo/a.

Aquí, lo importante es tenerlo. Y es que ese carnet, más allá de haberte garantizado unos precios de transporte más asequibles, es todo lo que necesitas para pagar menos de cuatro euros al mes. O, lo que sería lo mismo: pagar la tarifa normal cuatro meses y los ocho restantes gra-tis. Y es que maravillas como estas solo nos las da Movistar Plus + ultimamente.

Asi que si tu cumpleaños se acerca... no dejes pasar la oportunidad de aprovechar esta oferta (que, con sinceridad, quién sabe lo que durará) y antes de retomar la rutina de estudio, te sientes en el sofá para hacerte un maratón de series cortas que triunfan o si aún no te has visto la serie más adictiva del verano, 'Los sin nombre' también está disponible en la plataforma.

¿Qué incluye esta exclusiva promoción de Bono Cultural de Movistar Plus+?

Un estreno de cine al día: tienen la mayor oferta de cine comercial, de prestigio y español.

Series originales de la plataforma y las mejores internacionales.

El mejor partido de la jornada de LaLiga EA Sports, de la Champions y de la Premier League, y la Liga Hypermotion al completo.

Los mejores partidos de cada jornada de los Grand Slams de tenis y los 12 torneos de Masters 1000, junto con los mejores partidos de la Euroliga de baloncesto, rugby, golf, pádel y NFL.

Una oferta más que considerable para destinar tan solo 39 euros de los 100 con los que cuenta el Bono Cultural Joven para el consumo digital o en línea. El proceso es muy sencillo, tan solo tienes que hacer click en el botón de "suscríbete aquí" que te dejamos antes y seguir paso a paso el procedimiento de suscripción. Te aseguramos que no te llevará más de cinco minutos.

Disfruta de todo el contenido exclusivo y de dos reproducciones simultáneas

Ahora bien, sabemos que muchos no podrán disfrutarla... Si eres uno de ellos, siempre puedes probar la oferta de 9,99 euros por tres meses o saltar a la anual con dos meses gratuitos antes de que quiten la oferta.

Independientemente de la tarifa que escojas, sin compromiso de permanencia y seas del operador que seas, Movistar Plus+ es para ti.

En sus ochenta canales divididos en diez géneros, encontrarás los estrenos de películas más esperados, las series más aclamadas y originales o los documentales más interesantes. La plataforma con más variedad de contenido, para todos los gustos y edades.

Esta suscripción tiene la gran ventaja de que permite hasta dos reproducciones simultáneas. Es decir, que cada uno podrá disfrutar de su contenido favorito desde diferentes dispositivos, sin necesidad de ponerse de acuerdo para qué ver y con la misma calidad en todo momento. ¡Se acabaron las peleas por el mando!

Para quienes prefieran el plan anual: esta oferta es la vuestra

Si prefieres olvidarte de los pagos mensuales, Movistar Plus+ ofrece una suscripción anual por solo 99,99 €. Es decir, pagarás 10 meses y disfrutarás de 12, ideal para seguir conectado a estrenos de series como la cuarta temporada de 'La caza', y documentales exclusivos durante todo el año.